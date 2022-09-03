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На техніці росіян помітили нові позначки, наче з "Дарів смерті", - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Техніка окупантів, що рухається сьогодні через Маріуполь, має нові позначки. Вони схожі на перегорнуті "Дари Смерті" з книжок про Гаррі Поттера.
Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Цю позначку розслідувачі помічали при перекиданні по росії 3 армійського корпусу. Аналітики робили припущення, що його буде спрямовано в Донецьку область для посилення наступу та виконання вказівки путіна щодо виходу на кордон області до 15 вересня", - повідомив він.
Андрющенко зазначив, що значна частина техніки з такими позначками не залишається в області. Окупанти активно переміщують її третій день поспіль.
Топ коментарі
+45 Лилия Стацкая
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Та емблема означає:
В Украину БЕЗВОЗВРАТНО!!!
Все буде УКРАЇНА!!!
Карма, Сэр...🤣
Кацапи (перша світлина): закреслили коло, намалювали поряд коло у трикутнику