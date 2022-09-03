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На техніці росіян помітили нові позначки, наче з "Дарів смерті", - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Техніка окупантів, що рухається сьогодні через Маріуполь, має нові позначки. Вони схожі на перегорнуті "Дари Смерті" з книжок про Гаррі Поттера.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цю позначку розслідувачі помічали при перекиданні по росії 3 армійського корпусу. Аналітики робили припущення, що його буде спрямовано в Донецьку область для посилення наступу та виконання вказівки путіна щодо виходу на кордон області до 15 вересня", - повідомив він.

Дивіться: Вантажівки, танки, гаубиці: колона російської техніки із 80 одиниць рухається в бік центру Маріуполя, - Андрющенко. ВIДЕО

Андрющенко зазначив, що значна частина техніки з такими позначками не залишається в області. Окупанти активно переміщують її третій день поспіль.

На техніці росіян помітили нові позначки, наче з Дарів смерті, - Андрющенко 01
На техніці росіян помітили нові позначки, наче з Дарів смерті, - Андрющенко 02
На техніці росіян помітили нові позначки, наче з Дарів смерті, - Андрющенко 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+45
Нічого, щоб кацапня не малювала на своїх залізяках, горять і вибухають вони однаково красиво.
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03.09.2022 14:30
+44
Джгути в майора всі на місці, окуляри цілі. Від чого помер - хз. Клімат? "В результаті нервового струсу ми бачимо у жаби розлад нервової системи, шо привело тварюку до клінічної смерті, ознаками якої служить відсутність потіння дзеркальця."
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03.09.2022 14:33
+32
дары смерти....-эта кацапо-сатанинская страна с очумелыми зомби должна исчезнуть с лица земли
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03.09.2022 14:31
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Нічого, щоб кацапня не малювала на своїх залізяках, горять і вибухають вони однаково красиво.
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03.09.2022 14:30 Відповісти
може это они резиновую жо-жо своего фюрера изобразили как сумели)))
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03.09.2022 14:38 Відповісти
Як то кажуть, щоб кацапня не малювала все рівно виходить або хер або дупа
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03.09.2022 15:21 Відповісти
дары смерти....-эта кацапо-сатанинская страна с очумелыми зомби должна исчезнуть с лица земли
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03.09.2022 14:31 Відповісти
от що нпамалювали те і отримають собі.
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03.09.2022 14:32 Відповісти
Просто кацапи зашкварились із свастиками. Зараз їхні пропагандони прибирають із своїх каналів зетки і вешки (неначе це змінить їхню сутність).
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03.09.2022 14:31 Відповісти
Шифруюця під потусторонніх.
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03.09.2022 14:31 Відповісти
Масони, чи шо?
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03.09.2022 14:32 Відповісти
та ні,-кацапи
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03.09.2022 14:48 Відповісти
кацапсоны
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03.09.2022 18:34 Відповісти
Prosto debili
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03.09.2022 14:49 Відповісти
Ну какие масоны из кацапов? Это дикая лапотная обрсранная орда.
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03.09.2022 16:04 Відповісти
Так може вперше не збрехали і це і є мобільний крематорій?
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03.09.2022 14:33 Відповісти
Мобільні крематорії у них первинно були змонтовані на базі автомобіля "Вольво" Може, потім "імпортозамістили"?
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03.09.2022 15:00 Відповісти
Джгути в майора всі на місці, окуляри цілі. Від чого помер - хз. Клімат? "В результаті нервового струсу ми бачимо у жаби розлад нервової системи, шо привело тварюку до клінічної смерті, ознаками якої служить відсутність потіння дзеркальця."
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03.09.2022 14:33 Відповісти
він тепер хороший руський, все інше вторинне...
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03.09.2022 14:42 Відповісти
даже георгиевская лента в целости и сохранности
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03.09.2022 15:48 Відповісти
на фото не видно бутылку в жопе - причина смерти - разрыв ануса
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03.09.2022 18:35 Відповісти
***** уже обезумел на сатанизме. Фашистская свастика с буквами V и Z, а так же *дубовый лист* нарисованный на танках как у войск СС, не помог рашистам скопировать *блицкриг* как у войск Вермахта. Теперь будут колдовать сатанинские и циганские знаки
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03.09.2022 14:34 Відповісти
А може так швидко відреагували і це - символ гумового Очка
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03.09.2022 14:36 Відповісти
Блін , точно воно , просто ще кліше не прислали от вони і намазякали як собі уявляли
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03.09.2022 14:43 Відповісти
Ну так бьют не по фото в паспорте, а по хлебалу.
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03.09.2022 14:43 Відповісти
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03.09.2022 14:44 Відповісти
це щоби відрізнити всоїх смертників??? чи щось з скрепного??? ідіёти !!!
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03.09.2022 14:45 Відповісти
Та хай хоть ********** сраку в реалистичной манере и натуральную величину на своей технике малюют - не поможет. Большинство из этих кацапов - трупы. Только они об этом ещё не знают
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03.09.2022 14:48 Відповісти
Это ********!!! Это их боевой знак.
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03.09.2022 14:51 Відповісти
Они (рашистские ******) называют этот знак «треугольное очко».
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03.09.2022 15:00 Відповісти
Дирку у ср@ці малюють... Чи то взагалі... Жіноче... Хм...
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03.09.2022 15:02 Відповісти
Та спокійно до цього віднесіться.
Та емблема означає:
В Украину БЕЗВОЗВРАТНО!!!

Все буде УКРАЇНА!!!
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03.09.2022 15:05 Відповісти
Мавзолейное стадо обезьян 🦍может придумать что угодно...но ..постоянная ложь в ящике или СМИ всегда приводит к катастрофе...так было в дохлом SSрэ так продолжается и сегодня ...в дохлой по факту рабZZee...

Карма, Сэр...🤣
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03.09.2022 15:10 Відповісти
Чим дебільніші малюнки у кацапні на броні тим легше їх помітити та знищити.
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03.09.2022 15:18 Відповісти
гитлер тоже всякие символы рисовал. Но это ему не очень помогло
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03.09.2022 15:52 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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03.09.2022 16:01 Відповісти
Логіка: якщо стара позначка - коло, а нова - коло у трикутнику, то намалюй трикутник навколо кола

Кацапи (перша світлина): закреслили коло, намалювали поряд коло у трикутнику
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03.09.2022 19:31 Відповісти
 
 