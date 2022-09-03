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ЗСУ знищили в Херсоні відпочинковий комплекс, де проживали окупанти і зрадники, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Кілька дуже потужних вибухів пролунали в окупованому Херсоні. Містяни повідомляють про знищення ЗСУ відпочинкового комплексу "Затерянный мир", який належить Володимиру Сальдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє херсонське інтернет-видання МОСТ.

У місцевих пабліках херсонці пишуть, що після вибухів в значній частині міста зник окупантський мобільний зв'язок, також пишуть про перебої в роботі підконтрольного окупантам інтернет-провайдера "СкайНет".

ЗСУ знищили в Херсоні відпочинковий комплекс, де проживали окупанти і зрадники, - ЗМІ 01


ЗСУ знищили в Херсоні відпочинковий комплекс, де проживали окупанти і зрадники, - ЗМІ 02

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ЗСУ знищили в Херсоні відпочинковий комплекс, де проживали окупанти і зрадники, - ЗМІ 03

Читайте: "Керівник" лікарні в Херсоні віддав палати під житло для окупантів

Як зазначають, у лазнево-оздоровчому комплексі "Затерянный мир", де були й готельні номери для клієнтів, які полюбляли "добре відпочити в інтимній обстановці". Відомо, що в закладі тривалий час жили окупанти і зрадники, які з ними співпрацювали. Відомо, що нещодавно звідти виїхало чимало окупантів. Чи була це ротація і чи заселилася в "Затерянный мир" нова партія окупантів, невідомо. Але саме на верхньому поверсі розташовані готельні номери, де ймовірно жили окупанти.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Гарного відпочинку! Слава ЗСУ!
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03.09.2022 16:31
+25
зооПарк оркского періоду..
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03.09.2022 16:34
+18
метеорит по динозаврам прилетел )))
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03.09.2022 16:31
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затеряный мир... а почему не парк юрского периода )))
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03.09.2022 16:30 Відповісти
зооПарк оркского періоду..
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03.09.2022 16:34 Відповісти
положительно "ЗАТЕРЯЛИСЬ".... ********...
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03.09.2022 17:17 Відповісти
як кажуть кацапи:

"знищено 300 боєвіков руZZко-фашиських формірованій..."

але ми не брешемо
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03.09.2022 17:49 Відповісти
Парк сальдовського періоду
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03.09.2022 17:54 Відповісти
метеорит по динозаврам прилетел )))
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03.09.2022 16:31 Відповісти
Гарного відпочинку! Слава ЗСУ!
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03.09.2022 16:31 Відповісти
Значить так треба.
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03.09.2022 16:32 Відповісти
Русским это не понять...
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03.09.2022 16:54 Відповісти
Може вони так кажуть лише щоб потім відзвітувати про "вибили У з великими втратами".
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03.09.2022 16:34 Відповісти
Ти зарегався спеціально саме сьогодні, щоб задати це питання?
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03.09.2022 16:39 Відповісти
Тобі що важливіші шашечки
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03.09.2022 16:55 Відповісти
Тому що ще можливі контратаки орків, спроби повернути втрачене взад. Шо не ясно?!
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03.09.2022 16:46 Відповісти
От наші закріпляться, убезпечать себе від ударів з флангів (це ж поки що вузький коридор), тоді й скажуть.
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03.09.2022 16:55 Відповісти
доцвидания ласковый мишка...
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03.09.2022 17:45 Відповісти
ты свинорыл думаешь что твои боевые ********* - что-то смогут сделать...?
вам кацапским гандонам - половой орган бабушки...!\как сказал ваше великое *****...!!!\
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03.09.2022 18:08 Відповісти
ты свиноцабака думаешь что ты на совете форумчан устроишь срачь - путина тебе в твою "резиновую попу"...!
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03.09.2022 18:19 Відповісти
вас ********** свинорылых кто-то будет спрашивать...?
войте от анальной боли...!!!
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03.09.2022 18:21 Відповісти
что ты дерьмо свиноцабачье замолчало - наверное набрал в рот гавна чтобы в меня плюнуть...?
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03.09.2022 18:31 Відповісти
Як мінімум, коли ЗСУ вийде на берег Дніпра.
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03.09.2022 16:55 Відповісти
от вони там і затерялись
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03.09.2022 16:31 Відповісти
причем навсегда
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03.09.2022 16:50 Відповісти
Ага, гиви, захераченки и моторылы тоже в том мире затерялись. Не#уй шастать.
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03.09.2022 16:37 Відповісти
а как же отдохнуть? а бархатний сезон??
а в гробу тобі москалю бархатний сезон..........
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03.09.2022 16:37 Відповісти
От і добре...
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03.09.2022 16:43 Відповісти
Тепер орки відпочинуть в інтимній обстановці разом з Кобзоном )
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03.09.2022 16:48 Відповісти
Ну У Сальдо треба відбирати майно у колаборантів
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03.09.2022 16:50 Відповісти
Neploxo otdaxnuli ruso nacisti.
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03.09.2022 16:52 Відповісти
"Утерянный мир"..
Вскоре смотрите продолжение: "Динозавры XXI века"
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03.09.2022 17:08 Відповісти
Ще один захопленний опорний пункт рашистів під Херсоном - https://t.me/newspn/33275
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03.09.2022 17:16 Відповісти
Орки вимерли по новітній історії.
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03.09.2022 17:23 Відповісти
" ..Ти хотів землі моєї,то тепер змішайся з нею..."
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03.09.2022 17:33 Відповісти
видео подоспело: https://twitter.com/i/status/1566067705425416194
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03.09.2022 17:39 Відповісти
Прелестно!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА ЗСУ!СЛАВА ПАРТИЗАНАМ!
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03.09.2022 17:46 Відповісти
Русский мир и должен быть затерян. Навсегда.
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03.09.2022 17:47 Відповісти
Затерянный мир
Ах-ха-хаааа
Це про рашку та руський мир?
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03.09.2022 17:53 Відповісти
ну вас свиноцабак, если положить всех на Херсонщине - на следующий год будет хороший урожай...!!!
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03.09.2022 18:36 Відповісти
ты свиноцабака набери в рот гавна и плюнь в меня...
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03.09.2022 18:56 Відповісти
затерялись ванюшки)
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03.09.2022 18:41 Відповісти
"отрицательное сальдо". Забирає все своє із собою. Попарились, однако, попарились !
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03.09.2022 19:35 Відповісти
Чому ви радієте всі? Ну нехай в тому готелі на верхньому поверсі ну 20 номерів. Скільки там могло вміститися тих рашистів? А тепер головне питання- де живуть тисячи окупантів і росгвардійців в Херсоні??? Підказка- що з нашими частинами зсу і нацгвардії, поліцейським відділками?? Очевидно що вони захоплені як в Криму в 14році! Чому зсу не бомбить їх???????? Що за 6 місяців вже забули адреси?????
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03.09.2022 21:16 Відповісти
 
 