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5 гучних вибухів пролунали на захопленому військами РФ аеродромі Мелітополя, - мер Федоров. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В тимчасово окупованому Мелітополі пролунали гучні вибухи в районі захопленого рашистами аеродрому.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони певно разів з 10 намагались розставити свою військову техніку", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, сили спротиву вкотре перетворили спроби окупантів на густий чорний дим.

Також читайте: Загарбники вирішили заборонити ввезення ліків на тимчасово окуповані території, - мер Мелітополя Федоров

5 гучних вибухів пролунали на захопленому військами РФ аеродромі Мелітополя, - мер Федоров 01
5 гучних вибухів пролунали на захопленому військами РФ аеродромі Мелітополя, - мер Федоров 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
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03.09.2022 17:33
+11
Бавовнятко забавляється
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03.09.2022 16:44
+10
https://www.youtube.com/watch?v=t_78yKkJKII В Крыму "бабах" Слава ЗСУ !!!!!
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03.09.2022 16:59
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03.09.2022 16:44 Відповісти
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03.09.2022 16:45 Відповісти
Не знаю там про вибухи,але тільки що переписувався,й з танка по нашій машині троє 200х,троє 300х,писав контужений знову.
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03.09.2022 16:54 Відповісти
Курілі?...
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03.09.2022 16:55 Відповісти
ага..треба прогнати по раїсі, що в нас нова зброя - самонаводиться й гатить тільки по раїсямовним))
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03.09.2022 17:01 Відповісти
Бавовнятко не прижилось. "А это хлопки ПВО парассеи. Работали прямо по воздушным объектам, которые уже на земле".
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03.09.2022 16:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t_78yKkJKII В Крыму "бабах" Слава ЗСУ !!!!!
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03.09.2022 16:59 Відповісти
Басилевс Леонідас схвалює ваш нік 👍
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03.09.2022 17:35 Відповісти
Дякую, приємно бачити освічену людину, сьогодні це рідкість,Thanks )
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03.09.2022 17:42 Відповісти
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03.09.2022 17:33 Відповісти
Яке гарне бавовнятко )
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03.09.2022 17:35 Відповісти
Лінза зараз куріт вже у центрі Севастополя...
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03.09.2022 17:38 Відповісти
Соси хер фашистина! Скоро и к тебе придут!
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03.09.2022 18:11 Відповісти
Подгорает у русофашистов когда дела идут хорошо у ВСУ! Найдем тебя суку и утилизируем. Будешь хер сосать на камеру у путлера.
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03.09.2022 18:13 Відповісти
дима, там твой сосед откалиброваный по самые яйца приехал домой со спецоперации. Он тебе может свои берцы отдать, они ему уже не пригодятся. Приезжай, будем тебе сдаваться. Только преждевременно не испарись по дороге в мотолыге.
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03.09.2022 18:19 Відповісти
Раха ногами вперьод !!!!!!!!!
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03.09.2022 18:22 Відповісти
Да где же вы, суки, беретесь? Разве не понятно что на нас ваши методы ИПСО не действуют. Это на рассие все это хорошо действует.
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03.09.2022 18:17 Відповісти
Взагалі то на пляшці сидіти ******* лише рашисти. Це така скрепа у них. Тобі не зрозуміти що на мене діє. Тобі треба родитись не зайвохромосомним. Ось тоді може і зрозумієш)
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03.09.2022 18:25 Відповісти
А ну на пляшку! Бігом. Бо іноді забуваю що рашисти лише силу розуміють. Нажаль вас всіх треба знищувати. Лише після повної утилізації всіх рашистів світ заживе спокійно.
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03.09.2022 18:30 Відповісти
Їди посвердли ***** "резиновую попу", а то він зачекався на тебе.
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03.09.2022 18:38 Відповісти
Они почкуются как черви или инфузориии, одного в Ютубе только раздавил с этим-же постом он на Цензоре вылез )
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03.09.2022 18:21 Відповісти
у ***** ещё одна КЛИКУХА - "РЕЗИНОВАЯ ЖОПА " Педофил проговорился😂🇷🇺💩🤮
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03.09.2022 18:14 Відповісти
Резиновая попка) Он любит быть маленьким мальчиком в постеле)
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03.09.2022 18:19 Відповісти
Москаль без диму- не москаль!
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03.09.2022 19:12 Відповісти
Вже микаються по степу як неприкаянні. Де не зупиняться, там їх чекають Химери.
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03.09.2022 19:41 Відповісти
 
 