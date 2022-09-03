ЗСУ знищили автомобільний міст у Новій Каховці: опубліковано супутниковий знімок. ФОТО

Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений.

Збройні сили України ударами вивели з ладу автомобільний міст у тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці Херсонської області. У мережі опублікували супутниковий знімок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений", – йдеться у підписі до фото.

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