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ЗСУ знищили автомобільний міст у Новій Каховці: опубліковано супутниковий знімок. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений.

Збройні сили України ударами вивели з ладу автомобільний міст у тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці Херсонської області. У мережі опублікували супутниковий знімок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

ЗСУ знищили автомобільний міст у Новій Каховці: опубліковано супутниковий знімок 01

"Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений", – йдеться у підписі до фото.

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Топ коментарі
+34
Зі свіжих новин;кацапи знімають зі зберігання с-200,наші точковим ударом припинили поставку води в Крим.
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03.09.2022 19:43
+16
Питання до Притули : а коли на Цензорі з'являться фото з арендованого тобою супутника ? Бо якщо наші американські друзі дають якісні фото безкоштовно , то навіщо було вбухувати 600 млн. народних коштів в незрозуміло що ?
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03.09.2022 19:54
+15
Це якесь диво,що ці С 200 з 60-х років не розікрали на запчастини.В цих "бандурах" напевно є купа
деталей які містять дорогоцінні метали.
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03.09.2022 19:59
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нэ обвалывся,бо на прысыпци экономлять...
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03.09.2022 19:39 Відповісти
Зі свіжих новин;кацапи знімають зі зберігання с-200,наші точковим ударом припинили поставку води в Крим.
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03.09.2022 19:43 Відповісти
А можно подробнее вторую часть предложения?
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03.09.2022 19:48 Відповісти
Нанесли удар по насосній станції.
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03.09.2022 20:07 Відповісти
Скабееву убили?
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03.09.2022 20:19 Відповісти
Коли?!
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03.09.2022 21:22 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.09.2022 21:59 Відповісти
Вона же зливний бачок.
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03.09.2022 22:01 Відповісти
многостаночнiца
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03.09.2022 22:39 Відповісти
Какая насосная станция на дамбе Каховской ГЭС. Там вода идет самотеком. Нет никаких насосов.
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03.09.2022 21:45 Відповісти
Саме так. Вода йде вниз, до лиману та моря. Насоси потрыбні, щоб в верх її піднімати
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03.09.2022 22:15 Відповісти
Перша частина новини набагато цікавіша - ракета рідкопаливна Працює на токсичних компонентах Вона страшна навіть для тих, хто її до запуску готувать буде - і витоками палива чи окислювача, і тим, що хтось може "лохонуться" при заливанні компонентів "Фейєрверк" буде знатний
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03.09.2022 20:42 Відповісти
Це якесь диво,що ці С 200 з 60-х років не розікрали на запчастини.В цих "бандурах" напевно є купа
деталей які містять дорогоцінні метали.
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03.09.2022 19:59 Відповісти
далі......

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03.09.2022 20:25 Відповісти
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03.09.2022 20:31 Відповісти
и в самом конце.....
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03.09.2022 21:28 Відповісти
На медведева похож, может родственник какой?
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04.09.2022 02:18 Відповісти
Техніка хоть і застаріла але дуже грізна. В неї дуже гарна дальність виявлення та знищення цілі і по землі нею також можна працювати і на доволі далекі дистанції, більші ніж С-300, почитайте про цей комплекс.
До недавнього в нас також ці комплекси стояли на озброєнні але їх зняли та ще й наче утилізували, чого б не варто було робити. Якби вони в нас залишились то ми ними могли б дуже добре контролювати повітряний простір на гарну глибину ворожого тилу да і по наземним цілям також дуже добре можна було працювати на дальшу відстань ні хімери. Але ж в нас ніхто не думає про оборону, головне собі в карман встигнути нахапати.
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03.09.2022 20:41 Відповісти
1. Виявлення цілі - так, велика дальність. Знищення цілі - ні, ефективно це в неї виходить десь на відстані 55-60 км.

2. Противорадіолокаційні ракети HARM будуть знищувати С-200 з щє більшої відстані.
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03.09.2022 20:45 Відповісти
А когда Ту154 сбили за 300 км?Хватило дальности?
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03.09.2022 21:02 Відповісти
Ну так одно это говорит о "качестве" системы. Пульнули в белый свет как в копечку, ракета улетела бох знает куда и попала туда, куда не должна была.
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03.09.2022 22:36 Відповісти
Мне тогда пришлось общаться со Специалистом ,случайно.Он объяснил, что ракета задачу выполнила чётко.
Просто такое оружие в Европе, в мирное время использовать нельзя - она цель найдёт и отработает.
Совершенно случайно пришлось початится с человеком, который утверждал,что присутствовал при пуске.Чистой воды головотяпство Большого генерала - дал команду и упёрся, когда объясняли, что нельзя..
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03.09.2022 23:34 Відповісти
В нас вони ще теж є, хоч і списані- кремлівськи міністри яника ще не все встигли попиляти на метал
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03.09.2022 20:53 Відповісти
Нічого. Вода камінь точить.
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03.09.2022 19:39 Відповісти
Вовка @Wowikbest
Наші,на Запорізькому роз'******* грузовик з дохлими орками))
шоб навєрняка вже,чи шо?)
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03.09.2022 19:39 Відповісти
пазлы ещё востребованы...!)
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03.09.2022 19:42 Відповісти
Ха...Собери орка-получи Жигули.
Это как в старом анекдоте-"Купи три беляша на вокзале и собери собаку."
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03.09.2022 20:35 Відповісти
Везли в Бердянськ де розвернули мобільний крематорій.
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03.09.2022 19:43 Відповісти
а кажуть двічі не помирають
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03.09.2022 19:54 Відповісти
Ойц! А хто надав нам супутниковий знімок? Це вони - страшні натівці. Так, свинособаки, ви воюєте з НАТО. А, як сказав Великий Бульбафюрер - Росія НАТО не може програти. Тож думайте.
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03.09.2022 19:41 Відповісти
Питання до Притули : а коли на Цензорі з'являться фото з арендованого тобою супутника ? Бо якщо наші американські друзі дають якісні фото безкоштовно , то навіщо було вбухувати 600 млн. народних коштів в незрозуміло що ?
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03.09.2022 19:54 Відповісти
Як жеж ви заманали.

ICEYE це не фотоспутник, а радіолокаційний.
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03.09.2022 20:09 Відповісти
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03.09.2022 21:48 Відповісти
наше МО та ГШ отримувало і отримує безкоштовно знімки від Maxar та Planat Lab. Крім того, супутниковий цетр, який розташований у Мадриді надає нам дані космічної розвідки.
А ті знімки, про які Ви питаєте, мабуть ідуть прямо в ОПу, де засідає СГК.
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03.09.2022 20:11 Відповісти
Прямиком в "Ставку".
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03.09.2022 20:37 Відповісти
Зеленину на монитор
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03.09.2022 21:03 Відповісти
Все просто!

По-перше - Ви ж хочете подивитись на супутникову фотографію, а не зображення радіолокатора, правда ж?

Ну і друге - Вам воно все рівно, а нашим військовим треба їх отримувати якнайскорше, а не через добу-другу.
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03.09.2022 20:37 Відповісти
Cупутник придбаний для ЗСУ, а не для диванних цікавих.
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03.09.2022 21:12 Відповісти
Коли Леонид Тищенко 711***** буде воювати на передовій.
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03.09.2022 21:17 Відповісти
Ну не всім дано зрозуміти що це засупутники це правда.

Але ті хто зрозуміли повністю задоволені. Бачити всі металеві об'єкти та їх переміщення навіть під укриттями в будь-яку погоду та пору доби це дуже потрібна річ.
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03.09.2022 21:51 Відповісти
Питання до Притули : а коли на Цензорі з'являться фото з арендованого тобою супутника ?
Я думаю що грошi тупо сперли.
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03.09.2022 22:14 Відповісти
+++
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04.09.2022 07:12 Відповісти
А что, Притула спутник арендовал, что б вам на Цензоре фоточки постить?
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03.09.2022 22:37 Відповісти
+100500
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04.09.2022 07:09 Відповісти
Так то автомобільний чи залізничний, чи там два разом?
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03.09.2022 20:09 Відповісти
Автомобільний, через північно-кримський канал
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03.09.2022 20:29 Відповісти
Так там поруч і залізничні шляхи йдуть.
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03.09.2022 20:38 Відповісти
Вже не йдуть, знищені, просто не обвалилися щє.
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03.09.2022 20:47 Відповісти
Ну що це за фото. Ще в СССР із супутника могли читати секретні документи на свіжому повітрі. Втикають нам куйню, яку не видно. Встидано має бути за супутник, куплений.
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03.09.2022 20:38 Відповісти
Що ти кацапчику мелеш, загугли якими супутниками ви користуєтесь , там до тепер фотоплівка !!! аналоговнєт
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03.09.2022 21:49 Відповісти
Леонид Тищенко 711*****

Питання до Притули : а коли на Цензорі з'являться фото з арендованого тобою супутника ? Бо якщо наші американські друзі дають якісні фото безкоштовно , то навіщо було вбухувати 600 млн. народних коштів в незрозуміло що ?

логічне запитання
не понятно навіщо сламити
тим більше що фігурують народні гроші в 600млн
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03.09.2022 20:39 Відповісти
Так залізничний чи автомобільний? В тексті і заголовку якась каша
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03.09.2022 20:41 Відповісти
Якщо Ви уважно подивитесь на знімок, то Ви побачите зверху роздвоєння дороги - ліва частина повертає лівіше - оце і є автомобільний шлях. Те, що правіше, і іде зверху знімка прямо - це залізна дорога.

Та от на тому місці, де повинен бути міст для автошляху, там наразі провал... тобто автомобільна частина мосту просто відсутня.

А взагалі нетяжко відкрити Гугл-карту, перейти в режим супутника, і подивитись що там і як проходило раніше.
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03.09.2022 21:05 Відповісти
Це до писак. Писати треба нормально і зрозуміло для всіх, щоб не ходити в гугл
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04.09.2022 06:57 Відповісти
Що знову? Такі новини 3 місяць підряд уже бісять! Ну ви чи зруйнуйте їх ті мости, чи не пишіть про кожне маломальське влучання по них, бо рашисти як сиділи на правобережжі так і сидять....ганьбище.
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03.09.2022 20:46 Відповісти
Рашисти зараз скачуть під вогнем Байрактарів на правобережжі, як оголтєлия.
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03.09.2022 20:49 Відповісти
Бачите - без Вас нічого не получається зробити!
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03.09.2022 20:49 Відповісти
не хотите ли советником в ГШ? есть же потенциал.
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03.09.2022 22:10 Відповісти
А вы лично что-нибудь сделали, что б рсукие выродки с правого берега ушли?
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03.09.2022 22:40 Відповісти
Всім збоченцям супутника Притули. Пропоную звертатись беспосередньо до нього самого, нах.я це спамити в кожній гілці?
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03.09.2022 21:53 Відповісти
 
 