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ЗСУ знищили автомобільний міст у Новій Каховці: опубліковано супутниковий знімок. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений.
Збройні сили України ударами вивели з ладу автомобільний міст у тимчасово окупованій росіянами Новій Каховці Херсонської області. У мережі опублікували супутниковий знімок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений", – йдеться у підписі до фото.
Топ коментарі
+34 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар03.09.2022 19:43
+16 Леонид Тищенко 711eae6c
показати весь коментар03.09.2022 19:54
+15 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар03.09.2022 19:59
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Будь ласка, зачекайте...
деталей які містять дорогоцінні метали.
До недавнього в нас також ці комплекси стояли на озброєнні але їх зняли та ще й наче утилізували, чого б не варто було робити. Якби вони в нас залишились то ми ними могли б дуже добре контролювати повітряний простір на гарну глибину ворожого тилу да і по наземним цілям також дуже добре можна було працювати на дальшу відстань ні хімери. Але ж в нас ніхто не думає про оборону, головне собі в карман встигнути нахапати.
2. Противорадіолокаційні ракети HARM будуть знищувати С-200 з щє більшої відстані.
Просто такое оружие в Европе, в мирное время использовать нельзя - она цель найдёт и отработает.
Совершенно случайно пришлось початится с человеком, который утверждал,что присутствовал при пуске.Чистой воды головотяпство Большого генерала - дал команду и упёрся, когда объясняли, что нельзя..
Наші,на Запорізькому роз'******* грузовик з дохлими орками))
шоб навєрняка вже,чи шо?)
Это как в старом анекдоте-"Купи три беляша на вокзале и собери собаку."
РосіяНАТО не може програти. Тож думайте.
ICEYE це не фотоспутник, а радіолокаційний.
А ті знімки, про які Ви питаєте, мабуть ідуть прямо в ОПу, де засідає СГК.
По-перше - Ви ж хочете подивитись на супутникову фотографію, а не зображення радіолокатора, правда ж?
Ну і друге - Вам воно все рівно, а нашим військовим треба їх отримувати якнайскорше, а не через добу-другу.
Але ті хто зрозуміли повністю задоволені. Бачити всі металеві об'єкти та їх переміщення навіть під укриттями в будь-яку погоду та пору доби це дуже потрібна річ.
Я думаю що грошi тупо сперли.
Питання до Притули : а коли на Цензорі з'являться фото з арендованого тобою супутника ? Бо якщо наші американські друзі дають якісні фото безкоштовно , то навіщо було вбухувати 600 млн. народних коштів в незрозуміло що ?
логічне запитання
не понятно навіщо сламити
тим більше що фігурують народні гроші в 600млн
Та от на тому місці, де повинен бути міст для автошляху, там наразі провал... тобто автомобільна частина мосту просто відсутня.
А взагалі нетяжко відкрити Гугл-карту, перейти в режим супутника, і подивитись що там і як проходило раніше.