Волонтери благодійного фонду "КОЛО" та Нечипорук просять українців про допомогу в оплаті пелюшок для догляду за пораненими воїнами. ФОТОрепортаж

Волонтери просять українців про допомогу в оплаті одноразових пелюшок, які потрібні для догляду за пораненими українськими воїнами, які проходять лікування.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Володимира Нечипорука у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"На фото номер два 10 020 пелюшок на суму 107 262 гр.

Я знаю, що пости без фото не дуже наочні. Тому фото три - це ті самі пелюшкі вже після використання.

Знаю, що люди краще сприймають візуальну картинку.

Так ось опишу максимально детально.

Майже кожен поранений, якого лікують у нас, в НВМКЦ ГВКГ, це людина з множинними пораненями, а АЗФ-ами, з ампутаціями, з VAC-апаратами. Основне спільне - рани "тікуть".

Щоб постійно не міняти білизну використовуються пелюшки. Багато. Постійно.

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Тому отримавши запит від шпиталя,

Володимир Нечипорук весь вечер п'ятниці спілкувався з продавцями. І пояснював важливість цього замовлення.

1 Пелюшки гігієнічні Білосніжка Компактні 90х60 см (30 шт.в коробці) ціною - 285,98гр. - 95 упаковок - загальною ціною - 27 168,22гр

2 Пелюшки гігієнічні Білосніжка Компактні 90х60 см (120 шт в коробці) ціною 1 307,48 - 22 шт - загальною ціною - 28 764,49гр.

3. Пелюшки для новонароджених вбирні Tena Bed Normal 60*90 (30 шт в упаковці) - ціною 293,46 - 151 шт загальною ціною - 44 312,15гр.

10 020 штук.

Всього: 100 244,86

Сума ПДВ: 7 017,14

Всього із ПДВ: 107 262,00

Все це вже є в госпіталі. І буде використовуватися.

Але давайте допоможемо БФ Коло

І Володимиру Нечипоруку сплатити за них.

Може це не героїчне вкладання коштів. Але дуже потрібне для поранених.

https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8...

Можна тут перекинути скільки вважаєте за потрібне. Навіть 10 і 20 гривень від багатьох людей дадуть потрібний результат.

Чи Володимиру Нечипоруку на картку.

Він все перерахує.

5168 7456 1036 9982

Я дуже прошу вашої допомоги, друзі.

[email protected]

PayPal", - звернулися до українців волонтери.





