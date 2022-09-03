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Волонтери благодійного фонду "КОЛО" та Нечипорук просять українців про допомогу в оплаті пелюшок для догляду за пораненими воїнами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Волонтери просять українців про допомогу в оплаті одноразових пелюшок, які потрібні для догляду за пораненими українськими воїнами, які проходять лікування.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Володимира Нечипорука у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"На фото номер два 10 020 пелюшок на суму 107 262 гр.

Я знаю, що пости без фото не дуже наочні. Тому фото три - це ті самі пелюшкі вже після використання.

Знаю, що люди краще сприймають візуальну картинку.

Так ось опишу максимально детально.

Майже кожен поранений, якого лікують у нас, в НВМКЦ ГВКГ, це людина з множинними пораненями, а АЗФ-ами, з ампутаціями, з VAC-апаратами. Основне спільне - рани "тікуть".

Щоб постійно не міняти білизну використовуються пелюшки. Багато. Постійно.

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Тому отримавши запит від шпиталя,

Володимир Нечипорук весь вечер п'ятниці спілкувався з продавцями. І пояснював важливість цього замовлення.

1 Пелюшки гігієнічні Білосніжка Компактні 90х60 см (30 шт.в коробці) ціною - 285,98гр. - 95 упаковок - загальною ціною - 27 168,22гр

2 Пелюшки гігієнічні Білосніжка Компактні 90х60 см (120 шт в коробці) ціною 1 307,48 - 22 шт - загальною ціною - 28 764,49гр.

3. Пелюшки для новонароджених вбирні Tena Bed Normal 60*90 (30 шт в упаковці) - ціною 293,46 - 151 шт загальною ціною - 44 312,15гр.

10 020 штук.

Всього: 100 244,86

Сума ПДВ: 7 017,14

Всього із ПДВ: 107 262,00

Все це вже є в госпіталі. І буде використовуватися.

Але давайте допоможемо БФ Коло

І Володимиру Нечипоруку сплатити за них.

Може це не героїчне вкладання коштів. Але дуже потрібне для поранених.

https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8...

Можна тут перекинути скільки вважаєте за потрібне. Навіть 10 і 20 гривень від багатьох людей дадуть потрібний результат.

Чи Володимиру Нечипоруку на картку.

Він все перерахує.

5168 7456 1036 9982

Я дуже прошу вашої допомоги, друзі.

[email protected]

PayPal", - звернулися до українців волонтери.

Волонтери благодійного фонду КОЛО та Нечипорук просять українців про допомогу в оплаті пелюшок для догляду за пораненими воїнами 01
Волонтери благодійного фонду КОЛО та Нечипорук просять українців про допомогу в оплаті пелюшок для догляду за пораненими воїнами 02
Волонтери благодійного фонду КОЛО та Нечипорук просять українців про допомогу в оплаті пелюшок для догляду за пораненими воїнами 03
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Топ коментарі
+25
Може зеблан виділить на це с 400млн які він виділив з міжнародної допомоги на канал "Рада" де працюють мураєвсько-медведчуковські виплядки? Чи може з мільярдів на велике будівництво? Що ж ви виродки тупі понавибирали всім нам?

Але зрозуміло що це фантазії і надіятися на зебланів нема чого, скину суму яку можу, і сподіваюсь це хоть трохи допоможе нашим героям.
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03.09.2022 23:07
+17
А яку допомогу армії надали Зеленський, Коломойський, Боголюбов,
Фірташ ??
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03.09.2022 23:10
+8
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03.09.2022 22:48
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03.09.2022 22:48 Відповісти
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03.09.2022 22:50 Відповісти
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03.09.2022 22:54 Відповісти
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03.09.2022 22:58 Відповісти
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03.09.2022 23:01 Відповісти
Може зеблан виділить на це с 400млн які він виділив з міжнародної допомоги на канал "Рада" де працюють мураєвсько-медведчуковські виплядки? Чи може з мільярдів на велике будівництво? Що ж ви виродки тупі понавибирали всім нам?

Але зрозуміло що це фантазії і надіятися на зебланів нема чого, скину суму яку можу, і сподіваюсь це хоть трохи допоможе нашим героям.
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03.09.2022 23:07 Відповісти
💯
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03.09.2022 23:11 Відповісти
А яку допомогу армії надали Зеленський, Коломойський, Боголюбов,
Фірташ ??
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03.09.2022 23:10 Відповісти
давайте всё же поможем а не будет кивать на других.
просят помочь нас- тех кто прочитал статью.
не надо вилять. надо действовать. помогать.
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04.09.2022 07:43 Відповісти
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03.09.2022 23:11 Відповісти
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03.09.2022 23:33 Відповісти
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03.09.2022 23:59 Відповісти
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04.09.2022 10:26 Відповісти
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04.09.2022 10:40 Відповісти
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04.09.2022 10:45 Відповісти
Это - при тех бешеных лярдах помощи, которые присылает Запад.... На кражи хватает - на пелёнки нет...
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04.09.2022 11:30 Відповісти
Зрозуміло.
Поставте, будь - ласка , плюс, якщо перерахували. Дякуємо.
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04.09.2022 20:48 Відповісти
Постійно перераховую. Є кому і у Харкові , й в Франківську... Але ж я пенсіонер.Ресурс мій дуже обмежений. Нажаль.
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04.09.2022 22:02 Відповісти
Дякую! + ставити, на мою думку, дуже важливо, це не лише реальна фінансова допомога, і не має значення скільки,
кожен + це людина, яка відчуває так як і ти.
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05.09.2022 00:53 Відповісти
Видя сколько работы делают волонтеры - вывод гнать надо это правительство, которое не справляется со снабжением ни больниц ни армии....
У них только ремонты дорог в голове..
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05.09.2022 06:40 Відповісти
А може досить будувати мости та шляхи коли йде війна, та почнуть забезпечувати військових
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05.09.2022 12:33 Відповісти
 
 