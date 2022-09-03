Волонтери благодійного фонду "КОЛО" та Нечипорук просять українців про допомогу в оплаті пелюшок для догляду за пораненими воїнами. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Волонтери просять українців про допомогу в оплаті одноразових пелюшок, які потрібні для догляду за пораненими українськими воїнами, які проходять лікування.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Володимира Нечипорука у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"На фото номер два 10 020 пелюшок на суму 107 262 гр.
Я знаю, що пости без фото не дуже наочні. Тому фото три - це ті самі пелюшкі вже після використання.
Знаю, що люди краще сприймають візуальну картинку.
Так ось опишу максимально детально.
Майже кожен поранений, якого лікують у нас, в НВМКЦ ГВКГ, це людина з множинними пораненями, а АЗФ-ами, з ампутаціями, з VAC-апаратами. Основне спільне - рани "тікуть".
Щоб постійно не міняти білизну використовуються пелюшки. Багато. Постійно.
Тому отримавши запит від шпиталя,
Володимир Нечипорук весь вечер п'ятниці спілкувався з продавцями. І пояснював важливість цього замовлення.
1 Пелюшки гігієнічні Білосніжка Компактні 90х60 см (30 шт.в коробці) ціною - 285,98гр. - 95 упаковок - загальною ціною - 27 168,22гр
2 Пелюшки гігієнічні Білосніжка Компактні 90х60 см (120 шт в коробці) ціною 1 307,48 - 22 шт - загальною ціною - 28 764,49гр.
3. Пелюшки для новонароджених вбирні Tena Bed Normal 60*90 (30 шт в упаковці) - ціною 293,46 - 151 шт загальною ціною - 44 312,15гр.
10 020 штук.
Всього: 100 244,86
Сума ПДВ: 7 017,14
Всього із ПДВ: 107 262,00
Все це вже є в госпіталі. І буде використовуватися.
Але давайте допоможемо БФ Коло
І Володимиру Нечипоруку сплатити за них.
Може це не героїчне вкладання коштів. Але дуже потрібне для поранених.
https://secure.wayforpay.com/payment/sf638d387cef8...
Можна тут перекинути скільки вважаєте за потрібне. Навіть 10 і 20 гривень від багатьох людей дадуть потрібний результат.
Чи Володимиру Нечипоруку на картку.
Він все перерахує.
5168 7456 1036 9982
Я дуже прошу вашої допомоги, друзі.
PayPal", - звернулися до українців волонтери.
Будь ласка, зачекайте...
Але зрозуміло що це фантазії і надіятися на зебланів нема чого, скину суму яку можу, і сподіваюсь це хоть трохи допоможе нашим героям.
Фірташ ??
просят помочь нас- тех кто прочитал статью.
не надо вилять. надо действовать. помогать.
Поставте, будь - ласка , плюс, якщо перерахували. Дякуємо.
кожен + це людина, яка відчуває так як і ти.
У них только ремонты дорог в голове..