Окупанти із "Градів" та важкої артилерії обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено лінію електропередач, житлові будинки, склади, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог тричі ударив по Нікопольському району Дніпропетровщини.
Про це в телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі знову було гаряче… Ворог тричі ударив по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених.
У Нікополі сталася пожежа. Вогонь уже приборкали. У місті понівечені 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач.
У Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок та склади й прохідна місцевого заводу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч була без обстрілів і на цю хвилину спокійно.
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