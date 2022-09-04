Окупанти із "Градів" та важкої артилерії обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено лінію електропередач, житлові будинки, склади, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Ворог тричі ударив по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це в телеграмі написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі знову було гаряче… Ворог тричі ударив по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених.



У Нікополі сталася пожежа. Вогонь уже приборкали. У місті понівечені 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач.



У Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок та склади й прохідна місцевого заводу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах ніч була без обстрілів і на цю хвилину спокійно.

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