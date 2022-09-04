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Слов’янськ знову потрапив під обстріли російських загарбників, - мер Лях. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська майже щоденно завдають ударів по місту Слов’янськ Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про обстріли місту у ніч проти 4 вересня повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.
"У нас знову нічні обстріли. Цього разу місто "звільнили" від автомийки та спортзалу у пров. Андріївському", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інформації про жертви не надходило.
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показати весь коментар04.09.2022 08:33 Відповісти Мені подобається 0
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