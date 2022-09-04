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Слов’янськ знову потрапив під обстріли російських загарбників, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська майже щоденно завдають ударів по місту Слов’янськ Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про обстріли місту у ніч проти 4 вересня повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"У нас знову нічні обстріли. Цього разу місто "звільнили" від автомийки та спортзалу у пров. Андріївському", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформації про жертви не надходило.

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Слов’янськ знову потрапив під обстріли російських загарбників, - мер Лях 01
Слов’янськ знову потрапив під обстріли російських загарбників, - мер Лях 02
Слов’янськ знову потрапив під обстріли російських загарбників, - мер Лях 03
Слов’янськ знову потрапив під обстріли російських загарбників, - мер Лях 04
Слов’янськ знову потрапив під обстріли російських загарбників, - мер Лях 05
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04.09.2022 08:33 Відповісти
 
 