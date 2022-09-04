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У бою з окупантами на Півдні України загинув воїн В’ячеслав Наливайко

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Напередодні на Миколаївщині загинув В’ячеслав Наливайко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську броню".

"На Миколаївщині загинув наш В’ячеслав Наливайко. Друг, побратим, колега. Людина з великим серцем і гострим почуттям справедливості. Він став на захист країни з перших днів агресії, бо завжди був першим із тих, кому не байдуже", - йдеться у повідомленні.

"Природа відновлюється. Зазеленіли травичкою випалені вогнем поля. І розквітла в серпні обпечена акація...Ми все відбудуємо, коли проженемо ворогів. Тільки не повернемо тих, хто в тих полях та лісосмугах залишився((" - написав В’ячеслав день тому.

"Спочивай з миром, наш Герою! Обіцяємо: ми проженемо і відбудуємо. І пам’ятатимемо завжди!", - додає "Українська броня".

У бою з окупантами на Півдні України загинув воїн В’ячеслав Наливайко 01

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Про смерть Наливайка повідомляє також головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Видатний Герой та великий Громадянин віддав життя за нас, за наше майбутнє. Людина, яка вміла планувати, робити та впроваджувати, рішучий та безкомпромісний. Він загинув на Херсонщині, де зараз йдуть такі запеклі бої... І які неймовірні пророчі слова сказав В'ячеслав... Дякую...", - зазначив Бутусов.

Автор: Ірина Дашківська
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Друг, учитель,побратим....Великий Українець. Вічна Пам'ять
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04.09.2022 09:35 Відповісти
Героям Слава...
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04.09.2022 09:36 Відповісти
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04.09.2022 09:40 Відповісти
Вічна та світла пам'ять Герою!
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04.09.2022 10:01 Відповісти
Вічна Шана Герою!!!!
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04.09.2022 10:12 Відповісти
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04.09.2022 10:25 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.09.2022 10:32 Відповісти
Горюємо... Родині - найглибші співчуття...
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04.09.2022 10:48 Відповісти
Віддавши людям Сина, Господь натомість забирає кращих із них. Це сумно, пле спрпведливо, бо люди не оцінили Божий дар іСина розіп'яли. Господь вчить нас жити без тих, хто може нас скерувати у правильному напрямку і очолити у цьому русі. І перемога нам буде дарована, якщо ми витримаємо цей іспит. На місце загиблих повинні прийти інші. І це відбувається. Коли гине така людина, здавалося б - заміни не буде, країна впаде. Але на місце загиблого Героя приходить побратим. Ще не герой, але зьатний робити те, що робив *******. І стає Героєм. Після смерті. І ось це - невимоано сумно. Ми цвнужмо тих, кого з нами вже нема. Напевне Господь цими діями хоче навчити нас оцінювати те хороше, що є з нами, але що ми можемо втратити. І це стосується не лише тюдей, а й країни. Спочивай з миром, Людино.сподіваюся, Твоя смерть не є марною - вона зробить нас крашими, а цілі - правильними. Герої не вмирають - вмирають вороги!
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04.09.2022 11:48 Відповісти
 
 