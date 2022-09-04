У бою з окупантами на Півдні України загинув воїн В’ячеслав Наливайко

Напередодні на Миколаївщині загинув В’ячеслав Наливайко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську броню".

"На Миколаївщині загинув наш В’ячеслав Наливайко. Друг, побратим, колега. Людина з великим серцем і гострим почуттям справедливості. Він став на захист країни з перших днів агресії, бо завжди був першим із тих, кому не байдуже", - йдеться у повідомленні.

"Природа відновлюється. Зазеленіли травичкою випалені вогнем поля. І розквітла в серпні обпечена акація...Ми все відбудуємо, коли проженемо ворогів. Тільки не повернемо тих, хто в тих полях та лісосмугах залишився((" - написав В’ячеслав день тому.

"Спочивай з миром, наш Герою! Обіцяємо: ми проженемо і відбудуємо. І пам’ятатимемо завжди!", - додає "Українська броня".

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Про смерть Наливайка повідомляє також головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Видатний Герой та великий Громадянин віддав життя за нас, за наше майбутнє. Людина, яка вміла планувати, робити та впроваджувати, рішучий та безкомпромісний. Він загинув на Херсонщині, де зараз йдуть такі запеклі бої... І які неймовірні пророчі слова сказав В'ячеслав... Дякую...", - зазначив Бутусов.