Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

4 вересня близько 00:10 два артилерійські снаряди поцілили на територію об’єкта цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.



"На території утворилися 2 вирви. Сталося займання. В результаті обстрілу зруйнована будівля та дерев’яні споруди.



За адресою співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП № 1 провели огляд місця події та зібрали речові докази", - йдеться в повідомленні.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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