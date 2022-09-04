УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15342 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 215 7
війна (56233) обстріл (20980) Нацполіція (13918) Харків (3880)

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

4 вересня близько 00:10 два артилерійські снаряди поцілили на територію об’єкта цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

"На території утворилися 2 вирви. Сталося займання. В результаті обстрілу зруйнована будівля та дерев’яні споруди.

За адресою співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП № 1 провели огляд місця події та зібрали речові докази", - йдеться в повідомленні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через ворожий обстріл у Київському районі Харкова виникла масштабна пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція 01

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція 02

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція 03

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція 04

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція 05

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція 06

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція 07

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція 08

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція 09

Наслідки ворожого обстрілу у Київському районі Харкова, - Нацполіція 10

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.09.2022 12:31 Відповісти
А в 2014 г. кричали "путин введи войска". И еще донецкие говорили, что им Украина не нужна, все им обеспечит россия. Что ж пусть россия теперь и воду дает. Не хочется выглядеть злорадной, но все-таки...., они же сами привели себя к этому.
показати весь коментар
04.09.2022 22:23 Відповісти
Це в Харкові таке кричали ?
показати весь коментар
05.09.2022 11:01 Відповісти
Ні в Харкові такого не було, це на донбасі кликали путіна. В Харкові кричали "путін геть"
показати весь коментар
06.09.2022 10:55 Відповісти
Зат нет биндэр, и есть поребрик.
показати весь коментар
04.09.2022 13:11 Відповісти
Гламурное место. Именно здесь хозяин заведения бывший генерал от таможни Иванов и такой же бывший генерал-пограничник Слюсарев ( горловский сепар , оба сказочно разбогатели под крышей Артема Пшонки) продолжали негласно руководить потоками и назначениями на таможне , теперь уже под крышей ОП и являются главными спонсорами СН. В виде небольшого бонуса дочка Иванова стала нардепом от Слуг. Подонок Слюсарев помог кремлёвскому агенту Мураеву избежать конфискации , оформил бизнес очкарика на себя, а , может , под покровительством дЕрмака , просто отжал
показати весь коментар
04.09.2022 14:00 Відповісти
В Харькове в этом ресторане ДСНС-ники спасли котенка. Вытащили его и оказали помощь. Все-таки наши военные имеют доброе сердце и душу.
показати весь коментар
04.09.2022 22:20 Відповісти
 
 