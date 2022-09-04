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Наслідки обстрілів рашистами Сумщини: пошкоджені будинки, приміщення школи та сільради, - Живицький. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 4 вересня, російські війська завдали ударів по громадам Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Шосткинський район. У селі с. Нововасилівка, Зноб-Новгородської громади посічені уламками стіни будинків, пошкоджені приміщення школи та сільради. У Дружбинській громаді, в самі Дружбі, пошкоджені приватні будинки: вибиті вікна, зруйновані паркани", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прильоти були із "Градів", САУ та мінометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уночі росіяни обстріляли Сумську область. Зафіксовано понад 100 прильотів, - ОВА

Наслідки обстрілів рашистами Сумщини: пошкоджені будинки, приміщення школи та сільради, - Живицький 01
Наслідки обстрілів рашистами Сумщини: пошкоджені будинки, приміщення школи та сільради, - Живицький 02
Наслідки обстрілів рашистами Сумщини: пошкоджені будинки, приміщення школи та сільради, - Живицький 03
Наслідки обстрілів рашистами Сумщини: пошкоджені будинки, приміщення школи та сільради, - Живицький 04
Наслідки обстрілів рашистами Сумщини: пошкоджені будинки, приміщення школи та сільради, - Живицький 05
Наслідки обстрілів рашистами Сумщини: пошкоджені будинки, приміщення школи та сільради, - Живицький 06
Наслідки обстрілів рашистами Сумщини: пошкоджені будинки, приміщення школи та сільради, - Живицький 07
Наслідки обстрілів рашистами Сумщини: пошкоджені будинки, приміщення школи та сільради, - Живицький 08
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Ну теперь нужен миллиард гривен,что бы залатать дырку в асфальте.
У Бени упали доходы.
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04.09.2022 14:11 Відповісти
Пок ми не будемо давати адекватної відповіді,діла не буде.
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04.09.2022 14:43 Відповісти
Будем. Когда на юге уже не станет "внезапных" фронтов.
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04.09.2022 15:17 Відповісти
 
 