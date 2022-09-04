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Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з "армії ДНР", - Казанський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У окупованому Донецьку рашисти розвішують оголошення про пошук дезертирів, які відмовились воювати у складі "армії ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Денис казанський на своїй сторінці у Facebook.
"По всьому Донецьку висять такі оголошення. Мобілізовані мешканці Донбасу масово дезертують з "армії ДНР" та не хочуть відправлятися на безглузду загибель заради божевільних фантазій Путіна", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+39 Тетяна Тать
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+31 Evgeny N
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+30 Олексій Симчук
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- А что, Динамо бежит?
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(С) Джентельмены удачи
прапор синьо-жовтий!
"3) Vau. Прапор. Не висуваючи будь-яких претензій до вельми шанованих і сакрально змістовних кольорів - жовтого і синього, мусимо зазначити, що їх розміщення на Прапорі України нічого доброго для цієї державо-нації не віщує. Поєднання цих заслужених барв у такому порядку, коли синє зверху, а жовте знизу, відповідає одній з чотирьох найгірших гексаграм за китайською класичною книгою змін «І-цзин». (А не вірити книзі братів наших давніх хінців ми не маємо жодної підстави, бо не було ще у цьому світі під четвертим місяцем, аби якесь прогнозування «І-цзин» не збувалося). Триграма синьої барви «Цянь», розміщена над триграмою жовтою «Кунь», за книгою «І-цзин», утворює гексаграму «Пі», яка, до великого нашого жалю і співчуття братам нашим українцям, розшифровується так: «Будьте пильними і передбачливими. Не беріться за якусь суттєву справу, бо вона швидше не збудеться, ніж збудеться. Ваше оточення не розуміє вас, ви без будь-яких підстав сваритеся зі своїми друзями». Але це ще не все, брати наші. Відомо, що ввічливі давні хінці писали книгу «І-цзин» для окремих людей і, аби не травмувати їх психіку, використовували різні евфемізми. А насправді гексаграма «Пі» передбачає зраду і занепад. Стосовно державо-нації це пророчить повну і неухильну деградацію. Це підтверджує і сполучення кольорів ЯНЬ (золоте) - ІНЬ (синє).
А вихід з цієї ситуації простий, як китайська головоломка: треба просто перевернути прапор. Тоді жовте буде зверху, а синє знизу, і утвориться цілком нова гексаграма «Тай». Текст до неї звучить дуже сприятливо для того, кому випав цей знак: «Щастя вам сприяє, і кар'єра ваша підноситься догори. Якщо хочете, аби фортуна і успіх супроводжували вас якомога довше, намагайтесь підкріпити їх досягненнями в інших сферах. Бажання ваші здійсняться, але не намагайтеся штучно наблизити їх здійснення». Це прогноз, адаптований до окремої людини, яка запитує книгу «І-цзин» про свою особисту долю, а на загал знак «Тай» (жовто-синій) означає: «Розквіт. Мале відходить. Велике приходить. Щастя. Розвиток»."
І блакитний, саме блакитний, колір неба повинен бути знизу. Тим більше, що небо такого кольору лише при наявності Сонця на небі . А вночі воно темне, вранці і увечері барви міняються.
Заперечувати мій комент прийдуть або скриті ненависники українців або корисні ідіоти.
Хто ти по життю - антиукраїнець чи корисний дурник вибирай сам.
Якщо вам нема різниці у вигляді прапора, то чому його не перевернути так, як він був раніше і як має бути тепер.
адже за вашими твердженнями нічого не поміняється. А насправді поміняється дуже багато. Бо ми перш за все відмовимся від прийнятого комуняками, а у ВР тоді більшість була комуністична, порядку речей. Гімн теж не має значення? "душу й тіло ми положим"... Так ми й ложимо за нашу свободу. А треба, щоб лише наші вороги лягали тілом. Душу вони вже давно положили перед дияволом.
Прапор і гімн - програма розвитку нації. програма з вірусами самі знаєте як працює.
а такі як ви дурники повторюють вслід за фальсифікаторами, що Сибір по праву належить китаю. проте китай ніколи раніше не був власником навіть внутрішньої Монголії. І взагалі його завойовували хто тільки міг. маньчжури наприклад. Монголи.
І ще: будеш паскудно себе вести - поскаржуся модератору. на українському ресурсі українці ведуть себе чемно (культурно). А так як ти себе поводять дрімучі москалі.
Але чомусь китайські фірми не поспішають робити собі жовто-сині логотипи
з твоїх родичів скоріше всього теж більшість голосувало за проросійські сили. аякже - руськоязичні. і расєянє - наши братья. аж поки братья не стали сипати на голову міни і ракети.
или "пошел за сигаретами - очнулся в окопе"
Тільки ті зрадники не сподівалися що їм доведеться гинути за інтереси путіна
адже в них була спокуса грошей (обіцянка) яка не виконана
А що ви дивуєтесь цим гоблінами
Це та наволоч,яка привела війну у хату
Бо думала що ані раІся і їм буде медом намазано. А раІся їх кинула на убой
Тепер уйобують по посадках думаючи що Україна їх прийме. Нах треба ця наволоч. Бо ще раз повторюю Вони , і тільки вони привели війну у хату.
після 2014 го.