Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів. ФОТОрепортаж

В Києві на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв численні ряди могил над якими майорять українські стяги.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.







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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ