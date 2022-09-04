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Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В Києві на Лісовому кладовищі на Алеї Героїв численні ряди могил над якими майорять українські стяги.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 01
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 02
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Харків. Кладовище №18. Ряди прапорів над могилами українських воїнів. ФОТО дня


Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 04
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 05
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 06
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 07
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 08
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 09
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 10
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 11
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 12
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 13
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 14
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 15
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 16
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 17
Київ. Алея Героїв на Лісовому кладовищі. Ряди прапорів над могилами українських воїнів 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+78
Будьте ви прокляті, рашисти!
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04.09.2022 20:50
+76
Спочивайте з Богом, Україна переможе.
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04.09.2022 20:50
+73
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

допоки ми їх пам"ятаємо...
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04.09.2022 20:49
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Слава Нескореним!!!
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04.09.2022 20:47 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

допоки ми їх пам"ятаємо...
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04.09.2022 20:49 Відповісти
Будьте ви прокляті, рашисти!
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04.09.2022 20:50 Відповісти
І не тільки рашисти!
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04.09.2022 21:20 Відповісти
И их пособники - ГНИДЫ и ПРЕДАТЕЛИ от ОП , саботировывавших подготовку к ВОЙНЕ до предателей корректировщиков и информаторов
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04.09.2022 21:29 Відповісти
Спочивайте з Богом, Україна переможе.
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04.09.2022 20:50 Відповісти
Схиляю голову…….
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04.09.2022 20:51 Відповісти
Відпочивайте брати,земля пухом.
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04.09.2022 20:53 Відповісти
.
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04.09.2022 20:53 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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04.09.2022 20:54 Відповісти
.
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04.09.2022 20:54 Відповісти
Слава Украине и Великой Киевской Руси вірю в Бога та ЗСУ!
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04.09.2022 20:55 Відповісти
иди ты на хрен кацап епанный
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04.09.2022 21:07 Відповісти
Кацапи великі потвори і вічні наші вороги, починаючи з 1185 року, коли наші рукописи нагадують їх орду, яка постійно нападала і знищувала, гвалтувала, грабувала Русь-русинів. Нічого не змінилося і сьогодні, прощення їм не буде ніколи. А як себе почуває той, який в Буковелі, Трускавці і оманах готувався до війни? Як йому спиться, коли в кожному місті і селі такі цвинтарі, а він всіх переконував, що все нормально і під контролем, заморозив всі ракетні програми, не закупив за три роки жодного снаряду для військ, а в той час, коли ворог оточив своїми БТГ всю Україну, продовжував брехати і останні гроші закатувати в асфальт? Найкращих генералів, офіцерів і бійців запроторив у тюрми по сфальшованих справах. І головне, що це ще не кінець і гинуть найкращі, а сміття, яке у своїй смердячій "творчості" обсирало Україну пересиджує ці часи за кордоном.
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04.09.2022 20:56 Відповісти
Починати треба з розорення Києва владімірско-суздальскім князем святим рпц андрієм боголюбскім 1169 року.
Після тривалої облоги 12 березня 1169 року захисники міста здалися. За давньої традицією та за неписаними правилами Руси, кияни вважали, що новий князь прийшов правити столицею, тому вирішили покластися на милість переможців. «Милість» виявилася такою, що Київ три дні піддавався небаченому доти спустошенню, в результаті якого не було зроблено винятку ні для кого: ані для жінок, ані для дітей.
Як пише літопис: «І грабували вони два дні весь город - Поділ, і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю. І не було помилування нікому і нізвідки: церкви горіли, християн вбивали, а інших в'язали, дружин вели в полон, силоміць розлучаючи з чоловіками їх, діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майна множина, і церкви оголили від ікон, і книг, і риз, і дзвони з церков познімали … Запалений був навіть монастир Печерський святий Богородиці поганими, але Бог молитвами святої Богородиці оберіг його від такої біди. І був у Києві серед всіх людей стогін, і туга, і скорбота..» Було розграбовано майно та спалено житлові квартали, значну кількість церков та монастирів. Вперше за багатовікову історію так нещадно було розгромлено «матір міст Руси». Такого руйнування Київ ще не зазнавав навіть від половців. Захопивши Київ, андрій віддав місто на триденне розграбування своїм ратникам. До цього моменту на Русі було прийнято поводитися подібним чином тільки з чужоземними містами.
московитський історик Ключевський називав суздальського князя андрія боголюбського першим князем майбутніх московитів: «З андрієм боголюбським великорос вперше вийшов на історичну арену»

а ми дивуємося Бучі?
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04.09.2022 21:12 Відповісти
так, ця подія висвітлена найбільше, коли Андрій Суздальський, якого потім московська церква зробила святим і назвала "Боголюбським" напали 8 березня (марця) 1169 року на Київ і пограбувала його. Десь в цей період вони вкрали Вишгородську інону Божої Матері, яку там у себе назвали Володимирською. Я написав подію мало відому, але схожу на сьогоднішнню, коли у 1185 році орди, які тоді називалися Хинова (пізніше називалися Московити, а у 1721 році Петро Кривавий, якого в росії називають "Перший" переіменував їх в росіян, вкравши нашу історію) зі всіх боків оточили Русь і князь Володимир Київський разом зі своїми синами і князами Руси готувалися дати відсіч, а один із князів Ігор зі своїм військом вийшов в авангард на бій, щоб розсікти тисячні війська хинова, які разом з половцями пілішли до Русі. Там він потрапив у полон, потім з нього втік... Орда хинова побачивши подвиг всього одного князя, який там три дні їх перемагав, побоялися йти ордою на Русь. Пізніше Київський князь вийшов з військом і їх розбив і на деякий час Київ, Чернігів та інші міста мали спокій.Ця подія описана в слові "О полку Ігоревім", яку московити викравши в нас, спотворили, зробили вставки і нашого князя Ігоря звинуватили в жадності і жажди до прославляння, коли ніби зі своїм військом пішов без спросу Київського князя, щоб добувати славу, а "російський" ніби князь Всеволод прийшов йому на допомогу. В цей історичний твір вписали свого недокнязя, щоб таким чином підробити історію одного народу московії(ромії), України(русинів, козаків, українців) і білорусів, вписали у "брати" того, хто якраз і йшов нас тут вбивати ще тоді. Цей твір підробляли (фальшували) Мусін-Пушкін обер прокурор, який керував церковним Синодом і мав доступ до всіх літописів, що тоді зверігалися в церквах і Катя друга зі спеціально створеною комісією. Там багато є "темних місць"... тому я взяв за початок аргесії московитів цю велику подію того часу.
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04.09.2022 22:19 Відповісти
Той почуває себе і спиться йому прекрасно так як після трагедії з сержантом Журавлем
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05.09.2022 07:53 Відповісти
С.У.М.
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04.09.2022 20:56 Відповісти
"********" - зказав Люся від імені ***********. Ось ціна. Діла можуть забутися, але могили - ніколи. Люта, невтамовна злість в душі ...
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04.09.2022 20:57 Відповісти
не ******** а СДАЛИ - арестович врет как всегда
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04.09.2022 21:08 Відповісти
Это само-собой , что Люся проститут брешит , не мог же он прямо отморозить , что они три года готовили КАПИТУЛЯЦИЮ ⁉️Подоляк проговорился , что не взрывали мосты , думали ,что там "ЛЮДИ"и будут относиться бережно‼️
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04.09.2022 22:11 Відповісти
да вот эта речь подляка окончательно спалила оманскую контору - что они планировали сдать часть территории Украины без боя и сопротивления
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04.09.2022 22:16 Відповісти
Цього потрібно було не допускати. Що грошей в країні де живуть мільярдери і мультимільонери не було для 500 ракет Грім і 500 ракет Нептун? Це би зупинило москалів, навіть якби вони напали. Їхні всі аеродроми в близьких областях Криму і весь чорноморський флот, були би знищені.
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04.09.2022 20:58 Відповісти
лучшая память то рабиновичи в зинданах,и семейки ихние,просящие милостыню...
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04.09.2022 20:58 Відповісти
яка страшна ціна за нашу свободу, і наше життя
Вічная память
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04.09.2022 20:59 Відповісти
страшная цена за тупость и беспечность украинцев на выборах
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04.09.2022 21:10 Відповісти
Є дві славні смерті - прославлені у віках - смерть святого на шляху до Бога та воїна полеглого за праве діло.
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04.09.2022 21:01 Відповісти
То что кацапы виноваты это безоговорочно.НУ а то, что ПАДЛА ЕВРЕЙСКАЯ, которая сдала территории также виновна в погибших сынах Украины,это только дуракам не понятно. Спите сынки .Вы в наших сердцах на вечно. Слава павшим войнам Украины.
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04.09.2022 21:06 Відповісти
Вічна пам,ять Героям!
тепер зелені поставлять на військовий облік дружин та матерів загиблих
та з 1 жовтня не будуть випускати їх за кордон як військовозобов,язаних.
мабудь щоб призвати на службу...
і тому у мене питання
а орденоносці підуть на нульовку, реально воювати??????????????????????
а з тих хто на фото, лежать під хрестами та прапорами, багато орденоносців?????
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04.09.2022 21:07 Відповісти
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04.09.2022 21:13 Відповісти
Післявчора була на похоронах нашого Героя в церкві Петра і Павла та на нашому Личаківському ((((((((((

Як вставити фото сюди? Підкажіть, будь ласка.
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04.09.2022 21:15 Відповісти
На Цензорі можна вставляти лише фото, розміщені в інтернеті. Для цього
1. Завантаж своє фото (з комп'ютера чи смартфона) на один із сайтів, які зберігають завантажені фото. Попередньо переглянь корисну статтю 10 способів завантажити фотографію в інтернет і отримати посилання. Обери сайт з рекомендованого у статті переліку або якийсь інший (таких сайтів насправді дуже багато).

2. Після завантаження свого фото на сайт скопіюй посилання на нього. Найпростіше це зробити так: клікни на завантаженому фото правою кнопкою миші і в контекстному меню, що відкриється, обери Copy Image Link (або Копіювати посилання на зображення, якщо твій інтернет-браузер україномовний).
Зверни увагу: використання інших опцій з контекстного меню (наприклад, Copy Image - Копіювати зображення) не дозволить в подальшому вставити фото на Цензорі.
3. Для вставки фото у свій коментар на Цензорі додай щойно скопійоване посилання на нього до тексту коментаря:
- у тексті коментаря постав курсор у те місце, де хочеш вставити фото (раджу вставляти фото не в прямо в рядку текста, а в окремому порожньому абзаці);
- поміж інструментів коментування (це ряд кнопок зверху вікна коментування: Жирний текст, Курсив, Підкреслення і т.д.) обери і натисни кнопку Вставити / змінити зображення (це четверта з кінця кнопка);
- у вікні Вставити / змінити зображення, яке відкриється, встав скопійоване раніше посилання на своє фото у поле Джерело; не закриваючи вікна Вставити / змінити зображення, зачекай 2-3 секунди, поки відбудеться зчитування параметрів твого фото з сайту, і у відповідних полях автоматично з'являться параметри Ширина та Висота твого фото;
- для завершення вставки натисни кнопку Зберегти; при цьому вікно вставки фото закриється, і ти повернешся до вікна коментування, в якому вже побачиш вставленим своє фото.
4. Далі, за необхідністю, дописуєш свій коментар і натискаєш, як звичайно, кнопку Відправити нижче вікна коментування. Вуаля!
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05.09.2022 22:44 Відповісти
Дуже дякую за докладну інструкцію!
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06.09.2022 00:10 Відповісти
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06.09.2022 00:08 Відповісти
Царство небесне Героям.
П.С. Бачу, в тебе з фото все вийшло. Успіхів у подальшому!
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06.09.2022 12:46 Відповісти
Героям Слава!!!

Дякую! Навзаєм!
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06.09.2022 18:07 Відповісти
Вічна Слава Героям!Їх подвиг навіки в нашій памяті та історії України.
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04.09.2022 21:23 Відповісти
Гинуть воїни , в кожному місті, селищі, містечку від заходу до сходу
В майбутньому після нашої перемоги потрібно буде робити меморіал героїв в кожній області і всіх хто воював з ордою захоронити там
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04.09.2022 21:27 Відповісти
Це не моя справа, але я вважаю, що Героїв треба ховати окремо, не на загальному кладовищі. Потрібно робити меморіальні комплекси у кожному місті, саме з могилами тих хто поклав життя за свободу і незалежність України. Аби туди постійно приходили школярі і небайдужі люди, вшановували пам'ять, і бачили ціну мирного неба сьогодні...
Якось був у Люксембурзі, спеціально відвідав цвинтар американських воїнів другої світової війни аби побачити як американці вшановують своїх героїв. Я хоч і не все обійшов, однак враження залишилося сильні і надовго. Погугліть це місце. Воно поруч з Люксембургським аеропортом (Luxemburg American Cemetery), зрозумієте про що я кажу.
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04.09.2022 21:35 Відповісти
https://www.abmc.gov/Luxembourg
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05.09.2022 01:18 Відповісти
У Львові є Марсове поле на історичному Личаківському кладовищі-заповіднику. Там спочивають герої, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. І ЗА МОЖЛИВІСТЬ вибирати собі владу. Хай кожен раз псевдовибори,організовані олігархами, виносять на верхівку влади ОТЕ ЩО ПЛИВАЄ і піариться. АЛЕ. Але це хоть якась видимість демократії. Віри немає, любові - також, але є НАДІЯ що і гнид,які привели до такого стану Україну ми дістанемо правовим шляхом
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04.09.2022 22:07 Відповісти
невимовний сум та біль...
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04.09.2022 22:18 Відповісти
Слезы, Панове...слезы, которые переходят в глухую, спокойную, расчетливую ненависть. Ко всему русскому, к любому проявлению "русской культуры", ко всему, шо имеет хоть малейшее отношение к людоедской стране-помойке. Нажаль, я вже не встигну вивчити анi Украiнску, анi Кримскотатарску Мову,
бо старий вже, цей мiй позор я заберу с собою в могилу. Але анi моi дiти, анi онуки цим "языком" не будуть анi размовляти, анi его розумити. А я весь час, який мени залишився, покладу на алтарь знищення московii.
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04.09.2022 23:04 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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04.09.2022 23:29 Відповісти
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04.09.2022 23:40 Відповісти
Нестерпна біль за нашими Героями 😪😪😪
Вічна Пам'ять !!
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05.09.2022 01:48 Відповісти
Як сумно..
Вічна память Героям
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05.09.2022 05:53 Відповісти
Эти фото погибших за Украину Героев должны находиться: 1 В Раде, 2 В ОП с большой надписью " Вы ограбили вдов,сирот,родителей этих погибших Героев и продолжаете грабить"!
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05.09.2022 13:36 Відповісти
Вічна пам"ять та пошана до оборонців країни
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05.09.2022 15:16 Відповісти
Не сумуй, дитино, що немає тата,

Мабуть, його в полі стримала розплата.

Він прийде додому, принесе гостинця -

Повні поли маків і перлин для синця.

Не лютуй, що тато не прийшов на свято,

Мабуть, його в полі стримала розплата.

Ти ж хіба не бачив, як вояк-чужинець

Все питав у мене: "Кто он? Украінєц?"

Як я від удару серед хати впала,

Як він бив ногами, як я проклинала.

Не журися, сину, що немає тата,

Мабуть, його в полі стримала розплата.

Виростай, мій сину, будь міцний, як криця.

Виростеш, - скажу я, - де лежить рушниця,

Де лежать набої, де лежить граната.

Не сумуй же, сину, що немає тата.

Щоб не знав спокою окупант-чужинець,

Щоб боявся навіть слова "українець"!

Олександр Олесь (1918)
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05.09.2022 16:14 Відповісти
Страшно коли помирають рідні, особливо якщо вони молоді. У мене в самої не так давно помер двоюрідний брат, не знаю як люди швидко можуть змиритися з втратою, для мене це шок досі, хоча вже минуло справді не так уже й мало часу, як мені здається, і зараз ось пам'ятник встановлюватимемо, хочу увіковічнити його ем'я на справді ексклюзивному пам'ятнику. Дивлюся ось цей виробникhttps://granpam.com/ виготовляє якісні, має власне виробництво, як вважаєте, як перевірити на те, чи буде пам'ятник справді якісний і з хорошого матеріалу?
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18.03.2023 16:21 Відповісти
 
 