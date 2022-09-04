Шмигаль зустрівся з керівниками фракцій Бундестагу - говорили про Запорізьку АЕС та зброю для України
Фото Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з керівниками фракцій німецького парламенту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у Телеграмі.
"Україна має рішучу підтримку в Бундестазі. Сьогодні переконався в цьому під час зустрічей з керівниками фракцій німецького парламенту", - зазначив Шмигаль.
Зазначається, що зі співголовою партії "Союз90/Зелені" Рікардою Ланг та очільницею фракції в Бундестазі Бріттою Гассельман Шмигаль обговорив євроінтеграцію України, реалізацію реформ і ситуацію на Запорізькій АЕС. З головою партії ХДС та фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріхом Мерцом - оборонну підтримку й потребу України в озброєнні. Співрозмовники порушили питання економічної ситуації та програм підтримки малого й середнього бізнесу, а також того, як Німеччина може долучитися до їх фінансування.
"На зустрічі з керівником фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Крістіаном Дюрром наголосив на важливості санкційних обмежень проти росії, зокрема зупиненні видачі європейських віз громадянам держави-терориста. Окремо проговорили питання оборонної та фінансової підтримки. Вдячний кожному й кожній у Бундестазі, хто рішучими справами допомагає Україні в цій війні", - підкреслив Прем’єр.
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