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Німеччина (4521) Денис Шмигаль (2695)

Шмигаль зустрівся з керівниками фракцій Бундестагу - говорили про Запорізьку АЕС та зброю для України

Фото Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з керівниками фракцій німецького парламенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у Телеграмі.

"Україна має рішучу підтримку в Бундестазі. Сьогодні переконався в цьому під час зустрічей з керівниками фракцій німецького парламенту", - зазначив Шмигаль.

Зазначається, що зі співголовою партії "Союз90/Зелені" Рікардою Ланг та очільницею фракції в Бундестазі Бріттою Гассельман Шмигаль обговорив євроінтеграцію України, реалізацію реформ і ситуацію на Запорізькій АЕС. З головою партії ХДС та фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріхом Мерцом - оборонну підтримку й потребу України в озброєнні. Співрозмовники порушили питання економічної ситуації та програм підтримки малого й середнього бізнесу, а також того, як Німеччина може долучитися до їх фінансування.

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"На зустрічі з керівником фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Крістіаном Дюрром наголосив на важливості санкційних обмежень проти росії, зокрема зупиненні видачі європейських віз громадянам держави-терориста. Окремо проговорили питання оборонної та фінансової підтримки. Вдячний кожному й кожній у Бундестазі, хто рішучими справами допомагає Україні в цій війні", - підкреслив Прем’єр.

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Шмигаль зустрівся з керівниками фракцій Бундестагу - говорили про Запорізьку АЕС та зброю для України 01

Автор: Роман Свиридович
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кароче ниц вэлыкому будивныцтву нэ загрожуйе..
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04.09.2022 22:00 Відповісти
Шмигаль вирішив яйця провітрити, до хатки придивитися, гумки скіко роз@башили
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05.09.2022 00:55 Відповісти
Шо робиться на Печерських пагорбах? Шо робиться ?. Дениску приймають як рівного серед рівних, он вже і головами фракцій рішає. І з Шольцем занадто часто. А де дерьмак з МІДом. Чи після хамовитого посла. А може посол Мельник тому і хамив, що козирного завгоспа бачити у Бонні не хотіли як рівного примусу.
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05.09.2022 03:23 Відповісти
Канцлер Шольц залез на танк что Ельцин во время ГКЧП и каже..я Ольги ********** не боюсь и Маргарэт Сомоньян тоже...она начала брехать с расстреля детей в Беслане...
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05.09.2022 08:32 Відповісти
Бла бла бл бла б бл б б
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26.11.2022 20:17 Відповісти
 
 