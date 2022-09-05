Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни не припиняють терору наших мирних міст і сіл. Вночі під російським вогнем вкотре опинився Нікопольський район. Його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Обірвало і кілька ліній електропередач.

У інших районах області ніч з сиренами, проте минулося без атак.

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