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Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, - Резніченко 01

"Росіяни не припиняють терору наших мирних міст і сіл. Вночі під російським вогнем вкотре опинився Нікопольський район. Його двічі обстріляли з важкої артилерії. Люди не постраждали. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе. Обірвало і кілька ліній електропередач.

У інших районах області ніч з сиренами, проте минулося без атак.

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Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, - Резніченко 02
Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, - Резніченко 03
Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, - Резніченко 04
Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини з важкої артилерії, - Резніченко 05
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