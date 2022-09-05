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В Австралії намалювали мурал, на якому обіймаються український та російський солдати. Довелося зафарбувати. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Австралійському художнику довелося замалювати мурал, який образив почуття українців.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на Ліга.нет.

Мурал, на якому обіймаються солдати ЗСУ та армії РФ, з’явився в Мельбурні минулого тижня. Величезне зображення розміром з триповерховий будинок був задуманий місцевим художником Пітером Сітоном (CTO) як послання миру, але українці розцінили його як образу.

В Австралії намалювали мурал, на якому обіймаються український та російський солдати. Довелося зафарбувати 01

Стефан Романів з Австралійської федерації українських організацій заявив, що зображення нагадує йому ґвалтівника, який обіймає жертву. "Що б подумали люди, якби на фресці були зображені ґвалтівник і жертва, що обіймаються", - обурився він.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко назвав мурал вкрай образливим для всіх українців і закликав його видалити.

Читайте: Вандали в Польщі спаплюжили мурали на підтримку України. ФОТОрепортаж

Сітон почув обурення та у ніч на понеділок замалював свою картину, попросивши вибачення в української громади.

"Дегуманізація противника - один з елементів війни. Моя робота була тільки про те, щоб додати людський фактор в обидві ворогуючі сторони", - спробував він пояснити свою позицію.

В Австралії намалювали мурал, на якому обіймаються український та російський солдати. Довелося зафарбувати 02

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+42
А якби у його будинок з усією сім'єю поцілила російська ракета, що б він намалював? У частини людства чомусь зовсім відсутня здатність логічно мислити.
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05.09.2022 10:02
+41
Говноеды "миролюбивые"
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05.09.2022 09:59
+41
нехай чорти обіймають кацапів в пеклі.....
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05.09.2022 09:59
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Говноеды "миролюбивые"
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05.09.2022 09:59 Відповісти

Обніматись ?!...Нє. Нехай костлявая обнімається. Та їй теж западло.
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05.09.2022 10:17 Відповісти
Статья про одного говноеда, к чему тут множественное число?
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05.09.2022 18:03 Відповісти
нехай чорти обіймають кацапів в пеклі.....
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05.09.2022 09:59 Відповісти
А зря ! Дорисуйте "нож в спину" от китайского художника и пусть весь мир знает, что кацапы - убийцы, а не миротворцы....
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05.09.2022 10:00 Відповісти
А якби у його будинок з усією сім'єю поцілила російська ракета, що б він намалював? У частини людства чомусь зовсім відсутня здатність логічно мислити.
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05.09.2022 10:02 Відповісти
у більшої частини
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05.09.2022 10:41 Відповісти
На вихідних у Празі проти НАТО, ЄС і антипутінських санкцій вийшло 70 тис. - не зважаючи на пам'ять про події 68 року. На жаль, частина людства без логічного мислення є величезною. А коли її ще трохи підстимульовують, вона цілком здатна ефективно опиратися здоровій частині.
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05.09.2022 11:39 Відповісти
То папулік з Ватакану запропонував коштом рашатудєй.
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05.09.2022 10:03 Відповісти
От дурбецало ...
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05.09.2022 10:03 Відповісти
Навряд лише дурбецало.
Спробувати ..."додати людський фактор в обидві ворогуючі сторони"... навряд можливо без додаткового стимулу.
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05.09.2022 11:44 Відповісти
Та отож ... Кацапська вуха явно стирчать.
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05.09.2022 12:28 Відповісти
Художник просто дурень. Корисний дурень для кремля
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05.09.2022 10:05 Відповісти
Цей австралійський художник живе у своєму світі, ще й на іншій півкулі. Так обіймаються дуже близькі люди, а не окупант і захисник. Навіть бойові побратими приивітанні так не обіймаються...Я б подивився на реакцію австралійців, якби цей "митець" намалював обнімашки австралійського солдата з османським, японським чи в'єтнамським солдатом...Або з австралійським аборигеном...
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05.09.2022 10:08 Відповісти
Щось австралійського солдата в обіймах японського ніхто не малював у 42 році
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05.09.2022 10:09 Відповісти
Тай зараз таке (обіймашки австралійського - японського чи північнокорейського!) малювати австралійцям навіть на думку не впадає¡
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05.09.2022 12:27 Відповісти
Афтар явно касаб. Вонючий касаб любящий свою Парашу издалека.
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05.09.2022 10:10 Відповісти
На очищеному місці зобразити обійми сс-есівця і равина.
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05.09.2022 10:12 Відповісти
паскудь.
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05.09.2022 10:12 Відповісти
Пітер Сітон (CTO), а ти пообіймайся з крокодилом
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05.09.2022 10:14 Відповісти
придурок... как можно обниматься с тем кто пришел тебя убить
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05.09.2022 10:14 Відповісти
Смотрите какой злой взгляд у кацапа, а в правой руке у него нож
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05.09.2022 10:16 Відповісти
Конечно дурацкую картину он нарисовал. Ну и то, что её закрасили, как бы всё правильно. Только для далёких от реальности аборигенов с противоположной стороны планеты, будет непонятна реакция Украинцев. Они подумают о их агрессивности.
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05.09.2022 10:22 Відповісти
ничего подобного. Украинец на мурале без оружия в отличии от оккупанта
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05.09.2022 10:32 Відповісти
Якщо у них погано з логікою,то хто в тому винен.Як можна звинувачувати в агресивності жертву нападу?Тоді вони або інфантильні,або взагалі живуть в паралельній реальності.
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05.09.2022 10:42 Відповісти
Вот и Вы тоже, даже не попытались посмотреть на этот мурал с позиции людей далёких от той войны, но зато сразу их дураками обозвали. А ведь для них ваша война, это как для вас мышиная возня под плинтусом. Для австралийцев это какие то славянские разборки, которые ведут к мировому кризису, и они хотели бы, что бы это поскорее закончилось и они помирились. Не надо их осуждать за это. Вы не так давно, точно так же смотрели на войну в Эритрее. Это только вам кажется, что Украина это центр внимания всего мира. Как там у Лермонтова, "Французы двигались как тучи и всё на наш редут". Герою Лермонтова так казалось.
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05.09.2022 12:02 Відповісти
Ну не дурне?
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05.09.2022 10:22 Відповісти
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05.09.2022 10:26 Відповісти
а шо там Boeing 777 у 14-му
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05.09.2022 10:27 Відповісти
впевнений, що цей художник скаже,що там не всє так однозначно
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05.09.2022 10:46 Відповісти
Цьому художнику ще пофартило що це сталося в Мельбурні, бо в Харкові йому б ще руки зламали, а можливо й ноги теж.
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05.09.2022 10:36 Відповісти
сперва кацап убил 80тыс человек в Украине, разрушил 15% территорий, а потом обнимашки
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05.09.2022 10:36 Відповісти
У нас навпаки риги замальовують патріотичні мурали.
Вілкул замальовує мурал Борису Джонсону
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05.09.2022 10:40 Відповісти
Нахера было писать гончаренко центр?
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05.09.2022 11:02 Відповісти
Ну так Гончаренко центр би і замазували, Борис Джонсон тут до чого.
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05.09.2022 12:04 Відповісти
Вілкул патріот? Ну,ну...
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05.09.2022 11:37 Відповісти
Вилкул ему в жопу!
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05.09.2022 13:41 Відповісти
"Дегуманізація противника - один з елементів війни. Моя робота була тільки про те, щоб додати людський фактор в обидві ворогуючі сторони"

Брехло. Кацапська наволоч на цьому "муралі" зображена з набагато більшою деталізацією, має щось накшталт обличчя і ратиць. Тож це була спроба в харошіє рузкіє на тлі українців
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05.09.2022 10:47 Відповісти
а може вони борються?
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05.09.2022 11:09 Відповісти
Хай краще замість українського воїна намалює кабзона - і хай обіймаються...
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05.09.2022 11:19 Відповісти
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05.09.2022 12:06 Відповісти
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05.09.2022 12:06 Відповісти
Надо пошуршать откуда этот художник и откуда папа-мама.
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05.09.2022 12:16 Відповісти
Дебіл.
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05.09.2022 12:19 Відповісти
🤢🤮
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05.09.2022 12:49 Відповісти
Фуфло для идиотов.
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05.09.2022 12:57 Відповісти
Обратите внимание на детали:
1. Российский солдат с автоматом
2. Лицо российского солдата закрыто
3. "Хищный" взгляд российского солдата

Это какой же тварью нужно быть, чтобы такую композицию нарисовать. Тут все продумано.
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05.09.2022 13:14 Відповісти
Знову голуби миру вилазять🤢
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05.09.2022 13:17 Відповісти
вслед за папой римским.....
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05.09.2022 22:04 Відповісти
 
 