В Австралії намалювали мурал, на якому обіймаються український та російський солдати. Довелося зафарбувати. ФОТО

Австралійському художнику довелося замалювати мурал, який образив почуття українців.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на Ліга.нет.

Мурал, на якому обіймаються солдати ЗСУ та армії РФ, з’явився в Мельбурні минулого тижня. Величезне зображення розміром з триповерховий будинок був задуманий місцевим художником Пітером Сітоном (CTO) як послання миру, але українці розцінили його як образу.

Стефан Романів з Австралійської федерації українських організацій заявив, що зображення нагадує йому ґвалтівника, який обіймає жертву. "Що б подумали люди, якби на фресці були зображені ґвалтівник і жертва, що обіймаються", - обурився він.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко назвав мурал вкрай образливим для всіх українців і закликав його видалити.

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Сітон почув обурення та у ніч на понеділок замалював свою картину, попросивши вибачення в української громади.

"Дегуманізація противника - один з елементів війни. Моя робота була тільки про те, щоб додати людський фактор в обидві ворогуючі сторони", - спробував він пояснити свою позицію.

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