В Австралії намалювали мурал, на якому обіймаються український та російський солдати. Довелося зафарбувати. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Австралійському художнику довелося замалювати мурал, який образив почуття українців.
Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на Ліга.нет.
Мурал, на якому обіймаються солдати ЗСУ та армії РФ, з’явився в Мельбурні минулого тижня. Величезне зображення розміром з триповерховий будинок був задуманий місцевим художником Пітером Сітоном (CTO) як послання миру, але українці розцінили його як образу.
Стефан Романів з Австралійської федерації українських організацій заявив, що зображення нагадує йому ґвалтівника, який обіймає жертву. "Що б подумали люди, якби на фресці були зображені ґвалтівник і жертва, що обіймаються", - обурився він.
Посол України в Австралії Василь Мирошниченко назвав мурал вкрай образливим для всіх українців і закликав його видалити.
Сітон почув обурення та у ніч на понеділок замалював свою картину, попросивши вибачення в української громади.
"Дегуманізація противника - один з елементів війни. Моя робота була тільки про те, щоб додати людський фактор в обидві ворогуючі сторони", - спробував він пояснити свою позицію.
Будь ласка, зачекайте...
Обніматись ?!...Нє. Нехай костлявая обнімається. Та їй теж западло.
Спробувати ..."додати людський фактор в обидві ворогуючі сторони"... навряд можливо без додаткового стимулу.
Вілкул замальовує мурал Борису Джонсону
Брехло. Кацапська наволоч на цьому "муралі" зображена з набагато більшою деталізацією, має щось накшталт обличчя і ратиць. Тож це була спроба в харошіє рузкіє на тлі українців
1. Российский солдат с автоматом
2. Лицо российского солдата закрыто
3. "Хищный" взгляд российского солдата
Это какой же тварью нужно быть, чтобы такую композицию нарисовать. Тут все продумано.