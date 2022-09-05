За добу росіяни пошкодили понад 20 будинків цивільних мешканців на Донеччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За добу окупаційні війська здійснили 11 атак на міста і села. У всіх випадках снаряди вдарили по місцях проживання цивільного населення. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.



"Чергові удари прийшлися по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Курахове, Слов’янськ, селах Парасковіїка, Тоненьке. Армія РФ обстрілювала мирних жителів ракетами, РСЗВ "Град", "Ураган", артилерією", - йдеться у повідомленні.

Зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, трансформаторна підстанція, гаражі, залізнична колія.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.









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