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Благодійний аукціон на підтримку захисників "Азовсталі" провели в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Запоріжжі Асоціація захисників родин "Азовсталі" провела благодійний мистецький захід - виставку-продаж мистецьких робіт - на підтримку героїв.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Наша мета - підтримати інформаційний шум довкола героїв Азовсталі і самої війни. Якщо ми зтишимо свої голоси, то і про війну забудуть наші закордонні партнери, і українці трішки розслабляться. Цей захід не розважальний. Наша мета - зібрати кошти на реабілітацію військовополонених, адже багато з них без кінцівок і потребують лікування та реабілітації", - сказала організаторка заходу Ярина Геращенко.

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До виставки-продажу готувались близько місяця. Роботи надсилали майстри та майстрині з усієї України та закордону. Загалом було представлено близько 500 робіт.

"Ми отримали 250 заявок від митців, але ж автори надсилали не по одній роботі. Ми, навіть, не думали, що буде такий захід", - додала одна з організаторок Наталія Соловйова.

100% прибутку від проданих робіт на аукціоні та під час виставки будуть передані у фонди Асоціації захисників родин "Азовсталі" та Патронатної служби "Янголи Азову".

Благодійний мистецький захід супроводжувався виступами запорізьких гуртів "Banderstadt", "Хорта" та Sabina Safarli.

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Артпроєкт реалізований спільними зусиллями активістів Асоціації захисників родин "Азовсталі" міста Запоріжжя, волонтерськими організаціями та добровольцями, які боронять державу на запорізькому напрямку.

Благодійний аукціон на підтримку захисників Азовсталі провели в Запоріжжі 01
Благодійний аукціон на підтримку захисників Азовсталі провели в Запоріжжі 02
Благодійний аукціон на підтримку захисників Азовсталі провели в Запоріжжі 03
Благодійний аукціон на підтримку захисників Азовсталі провели в Запоріжжі 04
Благодійний аукціон на підтримку захисників Азовсталі провели в Запоріжжі 05
Благодійний аукціон на підтримку захисників Азовсталі провели в Запоріжжі 06
Благодійний аукціон на підтримку захисників Азовсталі провели в Запоріжжі 07
Благодійний аукціон на підтримку захисників Азовсталі провели в Запоріжжі 08
Благодійний аукціон на підтримку захисників Азовсталі провели в Запоріжжі 09

Автор: Ольга Лузан
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Поширюймо цю новину на своїх сторінках. не можна давати владі забути про азовців.
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05.09.2022 11:10 Відповісти
Неначасі критикувати владу! Ми повинні бути вдячні Зєлє, шо він не втік! (С)
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05.09.2022 11:15 Відповісти
ну я поклони вже побила, "вірую" прокричала, що там ще, портрет обцілувала (буе))
піду тепер про азовців напишу!
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05.09.2022 11:18 Відповісти
Ага , щас 🤣🤣🤣
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06.09.2022 12:14 Відповісти
І це Запоріжжя.
Наша зевлада навіть в Києві Днів пошани за загиблими в оленівці не зробила.
І поки що ніхто не збирається їх визволяти.
Здали на смерть в полон наших Героїв.
Мабуть так вони, тобто влада і розраховувала, щоб не дійшла правда за здачу Маріуполя і в цілому України.
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05.09.2022 15:11 Відповісти
Пам"ятаєте, як командир полку Азов, Денис Прокопенко (Редіс), відмовився віддати честь zеленському перед строєм, на параді 2019 до Дня Незалежності? Схоже, ница ZE-потвора цього Редісу та всім героям-азовцям не пробачила... Спочатку ZEлена наволоч здала наш південь москалям, в "турборежимі", а потім здали москалям і всіх Азовців... Саме так гнусавий виродок помстився нашим героям за той вчинок перед строєм у 2019 році. І не дарма тема Азову геть зникла з інформаціонного простору провладного, так званого, "марафону єдності". Ніби й не було взагалі тих 2500 хлопців та дівчат, які склали зброю не за власним бажанням, а саме за наказом, так званого, "верховного головнокомандувача".
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06.09.2022 18:52 Відповісти
він й не мав би віддавати честь Президенту, Статут це не зобов'язує робити.
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07.09.2022 01:06 Відповісти
 
 