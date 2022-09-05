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8 правоохоронцям, які співпрацюють з окупантами на Луганщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За даними слідства, з початком російської агресії 8 правоохоронців зрадили присязі та перейшли на бік ворога. Вони добровільно погодилися на пропозицію окупаційної влади РФ вступити до структурних підрозділів незаконно створених правоохоронних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"У захоплених окупантами адмінбудівлях поліції четверо підозрюваних розпочали "службу" у так званому "Старобільському райвідділі внутрішніх справ МВС ЛНР", ще двоє – в окупаційному "Новопсковському райвідділі внутрішніх справ МВС ЛНР". Судовий охоронець після проходження співбесіди обійняв псевдопосаду працівника поліції "Міловського райвідділу внутрішніх справ МВС ЛНР". Ще один підозрюваний продовжив "роботу" у так званому "Старобільському слідчому ізоляторі УВП МВС ЛНР", - йдеться у повідомленні.

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8 правоохоронцям, які співпрацюють з окупантами на Луганщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 01
8 правоохоронцям, які співпрацюють з окупантами на Луганщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 02
8 правоохоронцям, які співпрацюють з окупантами на Луганщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 03
8 правоохоронцям, які співпрацюють з окупантами на Луганщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 04
8 правоохоронцям, які співпрацюють з окупантами на Луганщині, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 05

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
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Ну так мусорня на будь якій захопленій території перекраситься, чи всі наївно думають що всі дружно звільняться? Особливо полкани які все життя в кабінетах хабарі гребуть, а тут звільняться? Не будьте дурнями
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05.09.2022 11:14 Відповісти
і знову заретушовані морди, ЧОМУ? Якщо факт доведено то кого ви охороняєте, мільйон ботів Петра Олексійовича від бажання помсти?
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05.09.2022 11:35 Відповісти
Типова поведінка мусарів, їх в Київскій області більше місяця ніхто не бачів
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05.09.2022 12:00 Відповісти
фотки - замазані рила, імен немає...стаття знову ніачьом..аби бовкнути..
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05.09.2022 14:04 Відповісти
 
 