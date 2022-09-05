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Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Бучі на Київщині правоохоронці виявили у гаражі тіла двох людей, які загинули від рук окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
"Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили рештки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб", - йдеться у повідомленні.
На місці злочину правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі.
"Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію "102", - наголошує Нєбитов.
Топ коментарі
+19 Добрый ЭХ
показати весь коментар05.09.2022 11:12
+15 Перехватчик
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+9 Valter Valter
показати весь коментар05.09.2022 11:16
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кроме того - голосовать имеют право дееспособные граждане Украины с 18 лет..лица, в судебном порядке признаные недееспособными не могут голосовать, не проводятся выборы на временно окупированных територриях..
не беру вариант фальсификации результатов на избирательных участках...
так от кого 73 те долбаные процента считаете???
та то ничего..сча через Дию будут голосования..
Зєля-дермак, ви - наші довічні боржники, шашличніки хр.нові