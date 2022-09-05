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Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Бучі на Київщині правоохоронці виявили у гаражі тіла двох людей, які загинули від рук окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян 01

"Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили рештки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб", - йдеться у повідомленні.

На місці злочину правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі.


Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян 02
Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян 03
Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян 04
Стратили і спалили. У Бучі виявили рештки двох вбитих рашистами громадян 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бучі поховали 13 убитих під час окупації людей, тіла яких ніхто не забрав. ФОТОрепортаж

"Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію "102", - наголошує Нєбитов.
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Топ коментарі
+19
Как не печально осознавать, только с каждым днём всё больше и больше будут вскрываться преступления кацапов в Украине. По моему убеждению, виновные в смертях украинцев не только кацапы, а и власть, и президент, который клал руку на Конституцию и давал клятву о сохранении целостности территории и гарантировал мир над головой украинцев.
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05.09.2022 11:12
+15
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05.09.2022 11:15
+9
Ето наверное сделал только путен. Остальные руzкие неувиноваты. Или как там говорят в Европе? Вы же там в Европе не ужесточайте визовый режим. Ато ниувинаватые росийские солдаты захотят посетить Европу.
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05.09.2022 11:16
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Как не печально осознавать, только с каждым днём всё больше и больше будут вскрываться преступления кацапов в Украине. По моему убеждению, виновные в смертях украинцев не только кацапы, а и власть, и президент, который клал руку на Конституцию и давал клятву о сохранении целостности территории и гарантировал мир над головой украинцев.
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05.09.2022 11:12 Відповісти
Этот приём называется "размытие ответственности". Кацапы виноваты в одном, а власть - в другом, это во-первых. А во-вторых, гораздо печальнее осознавать то, что вскроются возможно не все преступления кацапов.
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05.09.2022 11:16 Відповісти
А то, что вскрываются и документируются следственной группой трибунала ООН, это всё-таки хорошо.
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05.09.2022 11:17 Відповісти
Да, полностью согласен с вами. Точно так, как скрытые смерти после событий конца 2013 начало14годов в лесах под Киевом. Ой, сколько трупов неопознанных, замученных мусорами лежат в земле
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05.09.2022 11:20 Відповісти
я очень надеюсь, после окончания войны, будет групповой иск за преступную бездеятельность, игнорирование очевидных фактов, например от жителей Ирпеня, Гостомеля, Бучи, Макарова и так далее к этой власти! по результатам которого, зелёная власть загремит в тюрьму до конца своих дней
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05.09.2022 12:14 Відповісти
да, нужно надеяться, но наблюдая за действиями нашего харанта, можно с уверенностью сказать, что на конституцию он клал не только руку, но и то, чем играл на рояле..
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05.09.2022 14:17 Відповісти
понятное дело, сами себя они не осудят! я надеюсь на следующую власть! хотя нашему нариду хватит ума переисбрать это недоразумение еще раз... если это недоразумение вообще допустит следующие выборы
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05.09.2022 15:21 Відповісти
та не..вы неправильно считаете..может и набралось 73%, но это от тех 100%, что пришли на выборы, а не 73% от всех граждан Украины..

кроме того - голосовать имеют право дееспособные граждане Украины с 18 лет..лица, в судебном порядке признаные недееспособными не могут голосовать, не проводятся выборы на временно окупированных територриях..

не беру вариант фальсификации результатов на избирательных участках...

так от кого 73 те долбаные процента считаете???

та то ничего..сча через Дию будут голосования..
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05.09.2022 16:45 Відповісти
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05.09.2022 11:15 Відповісти
і пограбували
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05.09.2022 11:16 Відповісти
Ето наверное сделал только путен. Остальные руzкие неувиноваты. Или как там говорят в Европе? Вы же там в Европе не ужесточайте визовый режим. Ато ниувинаватые росийские солдаты захотят посетить Европу.
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05.09.2022 11:16 Відповісти
русские - это монстры и бесы! абсолютное зло!
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05.09.2022 11:27 Відповісти
Прям как гитлеровцы, вон и звезда Давида на цепочке
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05.09.2022 11:28 Відповісти
(ОЙ)бані свині...
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05.09.2022 11:43 Відповісти
Це не страта.Страчують злочинців.Ця наволоч вбиває беззахисних людей.Бо впевнені що їм за це нічого не буде.Тварюки!
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05.09.2022 11:53 Відповісти
Очевидно вбили єврея чи євреїв. Треба оповістити Ізраїль і єврейську спільноту.
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05.09.2022 12:00 Відповісти
Халакост..
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05.09.2022 13:38 Відповісти
.. ви не уявляєте (хто з Українців не пережив це), як воно йти зі своєї, збудованої хати, обстрілюваної ворожою важкою зброєю, беззбройному, безсилимому щось із загарбником зробити, коли "стрілкотня" за пару кілометрів поряд, коли "профільні" сайти, куди-таки пробився за інформацією, пишуть, що "зброї добровольцям нема і усе укомплектовано" - і ти - тупо тікаєш "світзаОчі" під обстрілами з обох боків у невідОмість на своїх двох
Зєля-дермак, ви - наші довічні боржники, шашличніки хр.нові
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05.09.2022 13:47 Відповісти
 
 