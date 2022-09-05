Черга, тиснява, скандали: окупанти запустили в Маріуполі один шкільний автобус на кількасот дітей. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні
Росіяни запустили у захопленому Маріуполі лише один автобус на кілька сотень дітей, які мають ходити до школи.
Про це пише у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Маріуполі запустили перший шкільний автобус. Перший та єдиний. Один на декілька сотень дітей, які зобов’язано ходити до школи", - написав він.
За словами Андрющенка, тепер похід до школи супроводжується необхідністю стояти в черзі, тиснявою та скандалами, а відбувається це все під наглядом поліцаїв.
"Школи при окупантах - не освіта. Це частина системи таборів та морального катування Українців", - вважає Андрющенко.
Топ коментарі
+21 Севастопольська Хвиля
показати весь коментар05.09.2022 11:25
+14 Scorchua
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+12 Randall Flag da70119e
показати весь коментар05.09.2022 11:34
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А потім будуть говорити, чому їхні діти до них же , до батьків, відносяться з НЕНАВИСТЮ, іншого відношення, в таких школах, не навчать!!! Так їм і треба!!
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