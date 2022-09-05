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діти (4402) Маріуполь (2820) освіта (1042) школа (1824) Андрющенко Петро (636)

Черга, тиснява, скандали: окупанти запустили в Маріуполі один шкільний автобус на кількасот дітей. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

Росіяни запустили у захопленому Маріуполі лише один автобус на кілька сотень дітей, які мають ходити до школи.

Про це пише у телеграмі радник мера міста Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Маріуполі запустили перший шкільний автобус. Перший та єдиний. Один на декілька сотень дітей, які зобов’язано ходити до школи", - написав він.

За словами Андрющенка, тепер похід до школи супроводжується необхідністю стояти в черзі, тиснявою та скандалами, а відбувається це все під наглядом поліцаїв.

Також читайте: У школах Маріуполя російські окупанти забороняють дітям говорити про війну і ділитись спогадами про пережите, - Андрющенко

"Школи при окупантах - не освіта. Це частина системи таборів та морального катування Українців", - вважає Андрющенко.

Черга, тиснява, скандали: окупанти запустили в Маріуполі один шкільний автобус на кількасот дітей 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Здивована, що там стільки дітей. Це явно батьки чекали рюській мір. Шкода діточок.
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05.09.2022 11:25
+14
Взагалі дивовижно, що там є ті сотні дітей і працюючі школи.
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05.09.2022 11:18
+12
Це вже втрачені для нас діти. Точніше, вони НІКОЛИ не були проукраїнськими. У кращому випадку нейтральними. А батьки їзні тупо ватники.
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05.09.2022 11:34
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05.09.2022 11:16 Відповісти
Це покращений варіант, вже як в "руском мірє".
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05.09.2022 11:27 Відповісти
Взагалі дивовижно, що там є ті сотні дітей і працюючі школи.
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05.09.2022 11:18 Відповісти
При Гетьману так і було. Але 73% ******** вибрали в 2019 війну. От і мають. Сподіваюсь, що там всі тільки віборці клоуна.
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05.09.2022 13:42 Відповісти
Легко йому було тоді самовпевнено розкидуватись словами, думаючи, що у відповідь не буде нічого, є в цьому якась зла іронія. Недоумки порохоботи досі вважають, що він все робив правильно, не вбачаючи в цьому одну з багатьох причин сьогоднішніх подій.
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05.09.2022 16:43 Відповісти
Здивована, що там стільки дітей. Це явно батьки чекали рюській мір. Шкода діточок.
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05.09.2022 11:25 Відповісти
Це вже втрачені для нас діти. Точніше, вони НІКОЛИ не були проукраїнськими. У кращому випадку нейтральними. А батьки їзні тупо ватники.
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05.09.2022 11:34 Відповісти
Ще не втрачені. Якщо протягом року Марик звільнять, то це покоління ще можна витягти.
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05.09.2022 12:02 Відповісти
А чего они поперлись в вражьи школы?
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05.09.2022 11:31 Відповісти
Українці ни за яких обстави не відправлять свою дитину в окупаційну школу з російськими вчиталями та російскими підручниками.
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05.09.2022 11:46 Відповісти
Згоден. Є інші рішення. А не просто пливти за течією за рахунок морального здоров'я рідної дитини.
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05.09.2022 11:58 Відповісти
вот оно чудо, при бандеровцах то не было школьных автобусов и все ходили пешком
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05.09.2022 11:33 Відповісти
Ватаватная, даже при тех уе...нах которые там рулят "образованием" можно уйти на семейку/домашнее и учить то что хочется и как получится (похрен на тот год,контрольные,экзамены и пр.муть, жизнь на этом не заканчивается) но не вести ребенка в эту помойку и пытаться выехать .Но нет, стадом,в аХтобус, на промывку мозгов.
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05.09.2022 12:06 Відповісти
асвабаждьоний горад ! вєдь зажілі долго ждалі асвабадітєлєй
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05.09.2022 12:33 Відповісти
Они мучались переживали и долго ждали асвабадителей и вот бинго.
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05.09.2022 13:04 Відповісти
Теж дивуюся, що там ще є кому ходити до школи.
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05.09.2022 13:39 Відповісти
Каждый заслуживает своей участи!
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05.09.2022 21:45 Відповісти
Школи при окупантах - не освіта. Це частина системи таборів та морального катування Українців". Джерело: https://censor.net/ua/p3365131
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06.09.2022 20:19 Відповісти
С возвращением в родную говень ! ))
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06.09.2022 21:47 Відповісти
Да, згодна, це не батьки, які відправляють своїх дітей на Таке НАВЧАННЯ...це ж мука, для дитини.
А потім будуть говорити, чому їхні діти до них же , до батьків, відносяться з НЕНАВИСТЮ, іншого відношення, в таких школах, не навчать!!! Так їм і треба!!
Слава Україні! Героям Слава!
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07.09.2022 16:09 Відповісти
 
 