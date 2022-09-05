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Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти обстріляли село Волфине на Сумщині.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Село Волфине, Білопільська громада. Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу розірвано лінії електропередач, 25 абонентів всю ніч були без електроенергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ніч і зранку ворог випустив понад сотню боєприпасів по прикордонню Сумщини. Пошкоджено будинки мешканців, - ОВА

Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто 01
Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто 02
Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто 03
Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто 04
Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто 05
Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто 06
Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто 07
Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто 08

Автор: Богдан Гуньковський
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