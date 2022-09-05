Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли село Волфине на Сумщині.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Село Волфине, Білопільська громада. Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу розірвано лінії електропередач, 25 абонентів всю ніч були без електроенергії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ніч і зранку ворог випустив понад сотню боєприпасів по прикордонню Сумщини. Пошкоджено будинки мешканців, - ОВА















