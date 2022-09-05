Наслідки обстрілу Сумщини російськими окупантами: Пошкоджено будинки, лінії електропередач та авто. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти обстріляли село Волфине на Сумщині.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Село Волфине, Білопільська громада. Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілу розірвано лінії електропередач, 25 абонентів всю ніч були без електроенергії.
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