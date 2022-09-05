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Накладено арешт на активи компанії, яка підконтрольна зраднику України Сальдо, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Житомирській області за матеріалами СБУ накладено арешт на активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є родина екснардепа-зрадника, а нині "очільника" так званої "тимчасової адміністрації Херсонської області" Володимира Сальдо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Накладено арешт на активи компанії, яка підконтрольна зраднику України Сальдо, - СБУ 01

"Діяльність бізнес-структури пов’язана із видобутком та обробкою граніту. Прибуток від її діяльності Сальдо спрямовував на фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, а також на ведення війни проти нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

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Накладено арешт на активи компанії, яка підконтрольна зраднику України Сальдо, - СБУ 02
Накладено арешт на активи компанії, яка підконтрольна зраднику України Сальдо, - СБУ 03
Накладено арешт на активи компанії, яка підконтрольна зраднику України Сальдо, - СБУ 04
Накладено арешт на активи компанії, яка підконтрольна зраднику України Сальдо, - СБУ 05
Накладено арешт на активи компанії, яка підконтрольна зраднику України Сальдо, - СБУ 06
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Топ коментарі
+8
Швидко!
Всього за півроку знайшли майно зрадника!
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05.09.2022 14:30
+5
не пройшло й 7 місяців
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05.09.2022 14:37
+5
Чого затримка,певно щось невийшло переписати активи на спонсора партії СН.Моя суб'єктивна думка..
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05.09.2022 14:48
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слоупоки. а предатели херсонские учителя
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05.09.2022 14:30 Відповісти
Швидко!
Всього за півроку знайшли майно зрадника!
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05.09.2022 14:30 Відповісти
Мураєва?
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05.09.2022 14:31 Відповісти
при ЗЄ-льоной власті санкційні активи Мураєва купив отримав Слюсаренко - спонсор "служок уродів"

Анна Ли 5842a761

Реєстрація: 05.09.2022
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05.09.2022 14:49 Відповісти
що б накласти арешт потрібні роки?
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05.09.2022 14:31 Відповісти
не пройшло й 7 місяців
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05.09.2022 14:37 Відповісти
Так.Сальдо відомий своєю любовʼю до зміни політичних партій. Проте своїм проросійським уподобанням гауляйтер був вірний завжди. У 2014 році під час Революції Гідності Сальдо підтримував президента-втікача Януковича. Через це 16 січня 2014 року він голосував за диктаторські закони.
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05.09.2022 14:45 Відповісти
Чого затримка,певно щось невийшло переписати активи на спонсора партії СН.Моя суб'єктивна думка..
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05.09.2022 14:48 Відповісти
Там накладати нема на що. Земля і копальня належить державі, налоги ніхто не платив як завжди, якщо були грощі на рахунках - так їх вже давно перевели кудись. Зосталась тільки стара техніка і нанесена велика шкода природі. Ну як завжди.
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05.09.2022 14:47 Відповісти
Насправді все на поверхні ....корупція,бізнес та влада все як завжди в Україні.
"Нагадаємо, раніше юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко повідомив, що бізнес родини екснародного депутата України Євгенія Мураєва переписали на Вадима Слюсарєва, якого ЗМІ називали "одним з кураторів партії "Слуга народу" Джерело: https://censor.net/ua/n3364955"
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05.09.2022 14:51 Відповісти
почитав про нього

- Общенациональная программа «Человек года - 2008» признала Сальдо лучшим градоначальником Украины.

- В Верховной раде 2012-го року активиста назначили зампредседателя комитета по строительству, градостроению, ЖКХ и региональной политике.

- Двумя годами позже госдеятель перешел в партию «Наш край» и возглавил ассоциацию инвесторов и строителей «Стройинвестсоюз».

- Некто Семенчев продолжал политическую деятельность и стал депутатом Херсонского горсовета от «Блока Владимира Сальдо». Летом 2014-го началось судебное разбирательство в отношении Семенчева, которого обвинили в коррупции. Процесс растянулся на несколько лет, позже в деле появилось также подозрение в хищении бюджетных средств, выделенных на капремонт дорог, в особо крупном размере (13 млн гривен).

- Летом 2016-го Владимира Васильевича арестовали в Доминиканской Республике по обвинению в похищении бизнесмена Дениса Пащенко, приговорили к 25 годам тюрьмы и отпустили под залог в $ 2 млн - такую версию озвучил сам Пащенко. Однако Любовь Сальдо утверждала, что все было наоборот.

- В начале марта 2022-го политик вместе с однопартийцем Игорем Семенчевым вошел в «Комитет спасения за мир и порядок», возглавил объединение Кирилл Стремоусов.
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05.09.2022 14:41 Відповісти
майже наш харьковський Гепочка - крадіжки грошей та людей присутні.

В протоколе допроса Кернеса было сказано, что он выманивал деньги как наперсточник.
Также он обвинялся в мошенничестве на территории России (в Туле и Москве) за использование фальшивых чеков и недоплату денег. Впоследствии против будущего политика было возбуждено уголовное дело, но в тюрьму ему удалось не попасть.
14 августа 1992 - по приговору Харьковского областного суда Кернеса был признан виновным в совершении ограбления и мошенничества по ст. 143 ч. 2 УК Украины). Он был приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительно трудовой колонии строгого режима с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью, за попытку присвоить деньги от фиктивной продажи автомобиля, а также за хулиганские действия.

После освобождения Адольфович занимался приватизацией предприятий энергетического комплекса, где сотрудничал с отцом будущего мэра Харькова Михаила Добкина Марком Добкиным. Вместе с Добкиным записал предвыборный ролик "У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст", ставший топ-хитом всего украинского и российского интернета, после чего в 2006 году Адольфович был избран секретарем городского совета - "Дегенерати атакують та перемагають".

Действуя в составе банды (В.Блинника, Е.Смицкого и др.) Кернес похитил Александра Кутянина та Сергея Ряполова, поместил их в подвал, подвесил на цепи и самолично избивал при поддержке членов своего бандформирования. По данному факту Г.Кернесу было предьявлено обвинение по ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством).

В сентябре 2016 сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, принадлежащих Геннадию Кернесу, в связи с уголовным делом по организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд гривен.

Также он приобрел в собственность недвижимость и ряд предприятий в Харькове: гостиница «Националь», завод «Металлист» и несколько другими предприятий. Был членом Партии регионов и возглавлял Харьковскую городскую организацию политсилы.
Является также основателем ораганизации Всеукраинский общественный союз «Украинский фронт, вместе с - Михаил Добкин, Олег Царёв, Дмитрий Святаш, Бойцовский клуб «Оплот», Ночные Волки Путина, Фонд «Пересвет» Объединения ветеранов войны в Афганистане, Донские казаки.

Самое известное публичное изречение Кернеса «Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались».

Валерий Соловей рассказывал, что в январе - феврале 2014 года ряд руководителей Харьковской области и Харькова якобы получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации. "Добкин и еще один, кого я назвал, вернули сразу. А Кернес отказался возвращать, поэтому получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса. Димент в назидание другим был вообще убит."

Издох Адольфович в день в день рождения Шевельова, памятную мемориальную доску которому в Харькове Адольфович приказал разбить онлайн под запись на всех телеканалах Харькова (Шевельов писал на української мові и в основном про Голодомор).
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05.09.2022 14:43 Відповісти
Сальдо стало від'ємним!
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05.09.2022 14:52 Відповісти
Поки що ні, десь в реанімації, але скоро піде в "отріцатєльний рост" 😂
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05.09.2022 15:40 Відповісти
Не пройшло і півроку, чи пройшло?
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05.09.2022 16:11 Відповісти
 
 