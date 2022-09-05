У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Минулими вихідними окупанти зруйнували більше десяти будинків у населених пунктах Пологівського району, сільськогосподарську техніку та склади з зерном. Також пошкоджено одне приватне підприємство у Запорізькому районі

Як інфорумує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Протягом вихідних під ворожий обстріл російських злочинців попали міста Оріхів і Гуляйполе, села Мала Токмачка та Микільське Пологівського району, смт. Комишуваха Запорізького району. Окупаційні війська нещадно гатили артилерією по житлових домівках мешканців Гуляйполя. Ударною хвилею в них повибивало вікна, потрощило двері.

У деяких будинках відбулося пряме влучання снарядів, внаслідок чого залишилися пошкодженими дахи, стіни та фасади. Осколками деформовано дворову територію, господарчі будівлі, гаражі й транспортні засоби людей", - йдеться у повідомленні.

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Жителі Оріхова також повідомили про наслідки збройної атаки росіян – осколками розірваних снарядів пошкоджено дві багатоповерхівки та зруйновано в них чотири квартири. Також під вогонь окупантів потрапили приватні будинки оріхівців – в них сильно побило шифер, потрощило вікна та присадибну територію.

"Окрім цього цими вихідними поліцейські зафіксували збройні обстріли села Мала Токмачка Пологівського району. Снарядами пошкоджено декілька домівок у приватному секторі. Ворог завдав ударів по приватному підприємству неподалік смт. Камишуваха Запорізького району та пошкодив приміщення об’єкту. А у селі Микільське Пологівського району рашисти поцілили по одному з фермерських господарств. Внаслідок атаки на складському приміщенні знищено 150 тон зерна", - зазначають у Нацполіції.

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