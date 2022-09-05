УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9240 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
2 252 3
війна (56290) обстріл (21010) Нацполіція (13918) Запорізька область (2559)

У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минулими вихідними окупанти зруйнували більше десяти будинків у населених пунктах Пологівського району, сільськогосподарську техніку та склади з зерном. Також пошкоджено одне приватне підприємство у Запорізькому районі

Як інфорумує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція 01

"Протягом вихідних під ворожий обстріл російських злочинців попали міста Оріхів і Гуляйполе, села Мала Токмачка та Микільське Пологівського району, смт. Комишуваха Запорізького району. Окупаційні війська нещадно гатили артилерією по житлових домівках мешканців Гуляйполя. Ударною хвилею в них повибивало вікна, потрощило двері.

У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція 02

У деяких будинках відбулося пряме влучання снарядів, внаслідок чого залишилися пошкодженими дахи, стіни та фасади. Осколками деформовано дворову територію, господарчі будівлі, гаражі й транспортні засоби людей", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецназівці ГУР знищили склад бюлетенів для "референдуму" та базу ФСБ у Кам’янці-Дніпровській

У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція 03

Жителі Оріхова також повідомили про наслідки збройної атаки росіян – осколками розірваних снарядів пошкоджено дві багатоповерхівки та зруйновано в них чотири квартири. Також під вогонь окупантів потрапили приватні будинки оріхівців – в них сильно побило шифер, потрощило вікна та присадибну територію.

У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція 04

"Окрім цього цими вихідними поліцейські зафіксували збройні обстріли села Мала Токмачка Пологівського району. Снарядами пошкоджено декілька домівок у приватному секторі. Ворог завдав ударів по приватному підприємству неподалік смт. Камишуваха Запорізького району та пошкодив приміщення об’єкту. А у селі Микільське Пологівського району рашисти поцілили по одному з фермерських господарств. Внаслідок атаки на складському приміщенні знищено 150 тон зерна", - зазначають у Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники вночі вдарили по передмістю Запоріжжя, - міська рада


У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція 05
У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція 06
У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція 07
У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція 08
У Запорізькій області армія РФ обстріляла 5 населених пунктів. Пошкоджені десятки будинків, знищено склад із тоннами зерна, - Нацполіція 09
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От чомусь я не сумнівався що після того як дозволять вивозити зерно рашисти почнуть бити по зерносховищам а блище до зими і по теплогенерующим станціях
показати весь коментар
05.09.2022 15:53 Відповісти
нет никакой "армии рф". 👎👎👎
есть банда мародеров, воров и ублюдков
показати весь коментар
05.09.2022 16:56 Відповісти
Москальська дика орда , намагається знищити украінську націю не тільки воєнними вбивствами , а і голодом ,і холодом !

Кацапи , нічого у вас не вийде , бо ми переможемо і виб'ємо вас з нашоі землі 😡
показати весь коментар
05.09.2022 19:31 Відповісти
 
 