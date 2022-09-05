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кордон (3102) черга (180) перевезення (363) Польща (5151) Найєм (347)

Черга з вантажівок на українсько-польському кордоні сягнула 54 км. Польські перевізники приєднались до вимог українських колег і оголосили страйк, - Найєм. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном Війна в Україні

Польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польско-українському кордоні.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на польському пункті пропуску "Дорогуськ" страйк. Водії вантажівок перекрили трасу, щогодини пропускають по 2 автівки - 1 з товаром і 1 порожню. Польські водії висунули три вимоги: пришвидшити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу цілодобовий режим роботи.

Я вже писав – до війни контроль проходили до 80 вантажівок на добу, а в останні дні – від 12 до 25. Якщо є об’єктивні причини такого уповільнення роботи, то ми готові зробити від себе усе залежне для прискорення процесу і збільшення пропускної здатності пункту пропуску. Але разом з тим, ми чекаємо і від усіх служб з польського боку такого ж поступу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На українсько-польському кордоні критична ситуація, черга з вантажівок - понад 45 км. Все через низьку ефективність роботи польських служб, - Найєм

Ми вже неодноразово пропонували винести це оформлення за межі пункту пропуску, дати своїх фахівців, організувати перевірку на нашому боці. Ми готові були пристати на варіант колег з Польщі. Але ні. Наші західні сусіди вдавали, що нічого не коїться і щодня перевіряли все менше і менше автівок.

Сьогодні черга біля Ягодина стала ще довшою. Вже 54 (!) кілометри. Всі розуміють – черга тільки виросте на перекритій трасі, якщо нічого не зміниться у найближчі години, максимум – дні.

Перевізники, що страйкують також хочуть, щоб до Польщі порожній транспорт виїжджав з України поза чергою. Виходить, що польський перевізник за 1-2 доби заїжджає до України, і хоче поза чергою повертатись назад до Польщі. Все, щоб якомога хутчіш завантажитись новим крамом і знову їхати до України.

Але нам теж вкрай важливо, щоб і наші товари виїздили на продаж з України якомога швидше. Ми маємо експортувати свою продукцію. Наші перевізники повинні перетинати кордон у нормальні терміни. Бо, коли вони чекають по 7-10 днів у черзі, то щодня втрачають приблизно 400 євро на кожній автівці. За тиждень проведений у черзі перевізник втрачає не просто гроші, а й будь-який сенс працювати взагалі. І саме проблему багатоденного простою перевізників на в’їзді в Польщу має вирішити налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 100 тис. людей щодня перетинають західний кордон України, більшість прямує на в"їзд, - Держприкордонслужба

Саме те, чого вимагають і польські перевізники сьогодні на своєму страйку.

Єдина вомига, яка нас дійсно дивує - скасувати "транспортний безвіз" для українських перевізників та повернути дозволи. Я б хотів заспокоїти наших перевізників: наразі мова про скасування "транспортного безвізу" не йде. Скоріш за все, це політична вимога польских перевізників. Мета – спричинити додатковий тиск на польський уряд задля вирішення вищевказаних проблем", - розповів Найєм.

Черга з вантажівок на українсько-польському кордоні сягнула 54 км. Польські перевізники приєднались до вимог українських колег і оголосили страйк, - Найєм 01
Черга з вантажівок на українсько-польському кордоні сягнула 54 км. Польські перевізники приєднались до вимог українських колег і оголосили страйк, - Найєм 02
Черга з вантажівок на українсько-польському кордоні сягнула 54 км. Польські перевізники приєднались до вимог українських колег і оголосили страйк, - Найєм 03
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Топ коментарі
+23
заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, Джерело: https://censor.net/ua/p3365244

ЦЬОГО придурка гнать в шію ‼️Хтось пояснить як цей прихвост без спец освіти попав в міністри ????

даже не дивуюсь проблемам на кордоні із-за цього придурка
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05.09.2022 18:19
+21
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05.09.2022 18:34
+16
Я розумію , що Зе - легітимний презідент , но якщо він всю фсбешную шушеру із влади не попре , то може і сам до кінця строку не досідіти на троні

вже нема сил читати про зашквари зелених - це з треба було ствлькі проросійського отребья в свої лави зібрати
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05.09.2022 18:26
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А где этот грантоедик сейчас пристроился???
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05.09.2022 18:19 Відповісти
У зам міністра його хтось пропихнув - і досі журналисти не знайшли його кришу , яка Найема тягне во владу
якщо розуміти, що його батько виходив з Афгану з радянськими війскми, то напрошуеься вивод , що Найем ЗАВЯЗАН НА РОССІЙСЬКОЕ ФСБ
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05.09.2022 18:23 Відповісти
Його батько? А його брат залишився без ока у боях за Україну, чи пам'ять коротка? Чого ви тут взагалі коментуєте, хто з вас має відношення до міжнародних перевезень? Клоуни
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06.09.2022 23:44 Відповісти
Warlordishe Eet

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 18.07.2022

кацапи почали спасати своїх агентів
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06.09.2022 23:57 Відповісти
Скоро спатки пора, бо завтра школку проспиш, полум'яний
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05.09.2022 19:03 Відповісти
заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, Джерело: https://censor.net/ua/p3365244

ЦЬОГО придурка гнать в шію ‼️Хтось пояснить як цей прихвост без спец освіти попав в міністри ????

даже не дивуюсь проблемам на кордоні із-за цього придурка
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05.09.2022 18:19 Відповісти
Так як і секретарка Зе зараз керує РНБО і країною.
Щось дивне коїться в ОП вже 3 роки.
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05.09.2022 18:21 Відповісти
Я розумію , що Зе - легітимний презідент , но якщо він всю фсбешную шушеру із влади не попре , то може і сам до кінця строку не досідіти на троні

вже нема сил читати про зашквари зелених - це з треба було ствлькі проросійського отребья в свої лави зібрати
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05.09.2022 18:26 Відповісти
Напревеликий жаль скоріш за все досидить і нажаль не в буцегарні.
Коломойський бубочку на растєрзаніє народа не відасть
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05.09.2022 18:29 Відповісти
заГаГдять кожного або зажмурять... Україна, надто ласий шмат, щоб тут проживали не обрізані...
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05.09.2022 18:46 Відповісти
Зеленский легитимный но не президент, а артист исполняющий роль президента при регентах-Коломойском и Ермаке. И относится к артисту перед телесуфлером как к реальному государственному деятелю -наивно.
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05.09.2022 18:42 Відповісти
Ми як люди законослухняні повинні Зе вважати президентом України(хоча бномінально), бо як що так відноситися до дЄрмака чи Коломойщі, то вже буде перебор.
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05.09.2022 20:53 Відповісти
Ты сегодня зарегился, шоб эту муть написать? У нас демократия-хочешь артиста считать настоящим -считай себе на здоровье. Большинство из 73 процентов вообще считали, что Зеленский-это Галабаротька, в голову каждому дураку не залезешь
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05.09.2022 21:52 Відповісти
По перше ні 73 % від народу України, а 73 % дебілів зі 100 які прийшли на другий тур вибора президента України і проголосували за Зе, за Пороха проголосувало у другому турі 27 %,
хоча думаю відсотків 20 Зе намалювали з потолка.
По друге ти не можеш жити в Україні і жити не по законам України чи не так ?
Це Зе клоуни плюють на закон і законні процедури, тому більщість їх рішень це
порушення закону так чи інакше і рішення Зе персонально. Закон треба поважати.
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05.09.2022 23:45 Відповісти
Перечитай еще раз мною написанное. Если есть проблемы с восприятием печатного текста-это не ко мне.
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06.09.2022 07:30 Відповісти
Зеленский легитимный но не президент, а артист исполняющий роль президента при регентах-Коломойском и Ермаке. И относится к артисту перед телесуфлером как к реальному государственному деятелю -наивно.

Хто ж цим сперечається, нажаль він по факту президент України.
Що з цим робити це вже інше питання, імпеічмент варіант непоганий.
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06.09.2022 11:59 Відповісти
кто это вы? зелеботы?
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05.09.2022 22:19 Відповісти
якби ще до легітимності додати хоча б курячого розуму та свинячої моралі!
бо ні першого, ні другого людського в зе нема!
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05.09.2022 18:54 Відповісти
У нас та ж сама фігня на кордоні з Румунією, теж 50 км черга, так що тут не поляки винні.
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05.09.2022 18:20 Відповісти
ок. не поляки...винна система яку на польскому напрямку поляки впроваджують, на румунському- румуни. Чи хто винен в цьому безладі?
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05.09.2022 21:51 Відповісти
45 кілометрів це досягнення Зе влади чи як.
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05.09.2022 18:20 Відповісти
Одне з великих досягнень в період війни.
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05.09.2022 18:24 Відповісти
Ще один "зелений експерт", раніше всюдисущий "правдоруб", а тепер просто на зарплаті)
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05.09.2022 18:21 Відповісти
кароче таможня всегда должна жыть хорошо и припеваючи...при бубе особенно.
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05.09.2022 18:21 Відповісти
А це звідки вилізло?
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05.09.2022 18:25 Відповісти
Там таких зелених ще багато 😁
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05.09.2022 18:27 Відповісти
з дупла гарабца *****... Тупориле, кацапоізичне з гумором від 95 кривоКарталу.
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05.09.2022 18:49 Відповісти
Тебе Дерьмак платит из смародеренной гуманитарки?
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05.09.2022 18:27 Відповісти
Эта фотка не в то время сделана, когда Зеленое дерьмо с сепарами в Горловке в десны сосалось?
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05.09.2022 18:55 Відповісти
Цікаво як там з туалетами і кафешками як що черга в 45 км.
Бичачі умови існування продовжуються судячи по всьому.
Звичайно митниці до лампочки, аби фінансові потоки не закінчувалися.
Порох той в свій час навіть британцям хотів митницю підпорядкувати, такий був
розпач з цим бєспрєдєлом.
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05.09.2022 18:25 Відповісти
З сервісом НІЯК. Найем - придурок .
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05.09.2022 18:28 Відповісти
Я чомусь думав. що під час військового стану демонстрації та страйки заборонені.
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05.09.2022 18:31 Відповісти
стан воєнний в Україні
страйк в Польщі
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05.09.2022 18:58 Відповісти
если Украину будут сдавать зеленые предатели тоже будешь молчать?
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05.09.2022 22:22 Відповісти
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05.09.2022 18:34 Відповісти
Таке твориться на всіх західних митницях, величезні черги , автомашини в чергах по 5-7 діб. Це знущання над водіями , перевізниками і експортерами, і імпортерами . Такої поганої роботи митниці за всі 30років не було . І головне , нікому до цього немає діла. Ні кабміну , ні міністерству транспорта. Проблеми простих людей державних службовців нікого не хвилюють. Але нам обіцяють долар по 50,00грн. Війна , економіка не працює , а валютні надходження в Україну кабмін не цікаво, але податок на валюту для імпортних операцій думаємо вводити. Шмигаль їздить по Європі , питання роботи кордонів не обговорюється. Краще просити , чим працювати самим. І всі роблять вигляд , що нічого не відбувається.
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05.09.2022 19:12 Відповісти
цьому сприяли об*эктивні причини. Об*єктивні причини можна навіть пояснити ...науково..і вони полягають в тому, що українська митниця із самого початку була створена для заробляння грошей та поборів. Так влаштовано все законодавства і такі всі митники..інших не було і не має (це так саме як і всі військомісари чи гаішнікі завжди були спрямовані на вимагання хабарів))). Проте зараз на західні митниці поприїзжали всі митники з окупованих територій де не має ніякого руху і не має заробітку...також , практично зупинений обіг з країною агресором. Тому всі митники засередились на захіних кордонах та в Одеській області...і всі вони хочуть "заробляти". З іншого боку значно впав поток комерційних товарів і у підприємців не має коштів...тому митники намагаються компенсувати втрати , збільшивши суму поборів і вигадуючи додаткові фільтри...Це закони економіки)))
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05.09.2022 22:19 Відповісти
схоже що пора вже саджати цього Мустафу, який із активіста став чиновником і дуже добре вжився у систему влади .. де зайняв свою нішу))
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05.09.2022 22:21 Відповісти
Нагадаю - коли закінчувався період безмитного ввозу легковиків в Україну ...
Зразу появилися багатокілометрові черги
Просто ... провірка та оформлення - час збільшився у 5-10 разів
Просто так ?
Чи очікування наповнення бюджету ?
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05.09.2022 23:10 Відповісти
54 км проползти на 1 - 2 передаче? Вот это и есть борьба с экологией! Ура товарищи!
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06.09.2022 10:51 Відповісти
 
 