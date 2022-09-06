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Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за словами очільника обладміністрації, в Індустріальному районі пошкоджено 2-поверхівку та зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала 73-річна жінка. Вона загинула.

"Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сталися пожежі.

У Золочеві загинули 2 чоловіків 39 та 52 років, окупанти обстріляли 7 житлових будинків.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог не припиняє обстріли наших позицій. Біля населених пунктів Байрак і Асіївка завдав авіаційних ударів. Окупанти розміщують особовий склад і техніку у дитсадках та храмах, використовують Святотроїцький храм у Малій Комишувасі як шпиталь. Наші захисники міцно тримають свої позиції, не дають ворогові просунутися вперед та завдають йому відчутних втрат", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова, під завалами житлового будинку знайшли тіло жінки, - Терехов

Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 01
Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 02
Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 03
Внаслідок обстрілу Харкова та області загинули 3 особи, пошкоджено будинки, - ОВА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Щоб відбити бажання обстрілювати українські цивільні об'єкти та вбивати цивільних - необхідно обстрілювати російські міста та села та вбивати їх цивільних у співвідношенні: трьох кацапів за одного українця (як мінімум). З огляду на те, що населення рашки втричі більше за українське.
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06.09.2022 09:32 Відповісти
Та не може цього бути, фельдмаршал усі кацапські склади **********
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06.09.2022 10:28 Відповісти
 
 