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Військові РФ завдали ракетного удару по гімназії на Донеччині, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ще одну школу на Донеччині зруйнували росіяни. Цього разу - Курахівську гімназію 2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Вчора пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару — знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки.

На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

зазначається, що це вже 274 школа в області, обстріляна росіянами від початку повномасштабного вторгнення, і 29, знищена вщент.

Загалом за ці пів року на Донеччині пошкоджень зазнали 615 закладів освіти.

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Військові РФ завдали ракетного удару по гімназії на Донеччині, - Кириленко 01

Військові РФ завдали ракетного удару по гімназії на Донеччині, - Кириленко 02

Військові РФ завдали ракетного удару по гімназії на Донеччині, - Кириленко 03

Автор: Наталя Джума
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От худоба кацапська!
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06.09.2022 09:25 Відповісти
 
 