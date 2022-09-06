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Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу виникла сильна пожежа на нафтобазі, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас ракетний удар по Кривому Рогу. Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг.
Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються". - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар06.09.2022 09:46
+13 stanis nasvaiko
показати весь коментар06.09.2022 09:55
+10 among us кирилл
показати весь коментар06.09.2022 09:53
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Будь ласка, зачекайте...
ну нет подземных хранилищ... возможно будут...когда-то.. может есть, но мало...
неправильно и опасно хранить в наземных - согласен... а где хранить? в ж/д цистернах? в автоцистернах? на АЗСках? в канистрах????
Если координаты так это на GMaps до 1м видно
А заполненности базы это уже местные крысы
Те, що нібито американи проти цього, і тому подібну брехню поширюють путінські агенти на кшталт Єрмака, Арестовича та інших.
Тут и к бабке не ходи !