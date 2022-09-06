Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу виникла сильна пожежа на нафтобазі, - ОВА. ФОТО

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас ракетний удар по Кривому Рогу. Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг.

Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються". - йдеться в повідомленні.

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