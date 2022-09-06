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війна (56365) обстріл (21033) Сумська область (2200) Живицький Дмитро (465)

Вранці російські окупанти вдарили мінометами та артилерією по Сумщині, всього 36 "прильотів", - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вранці окупанти обстрілювали території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії.

Всього зафіксовано 36 "прильотів".

Внаслідок обстрілу постраждалих немає. У селі Волфине, що на Білопільщині, вибиті вікна та посічені стіни в будинках.

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Вранці російські окупанти вдарили мінометами та артилерією по Сумщині, всього 36 прильотів, - ОВА 01
Вранці російські окупанти вдарили мінометами та артилерією по Сумщині, всього 36 прильотів, - ОВА 02
Вранці російські окупанти вдарили мінометами та артилерією по Сумщині, всього 36 прильотів, - ОВА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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руснявая мразь насолоджується руснявим сенсом свого нікчемного існування...
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06.09.2022 11:19 Відповісти
Там ведь Гаранта нет, можно и пострелять ему пофиг
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06.09.2022 15:11 Відповісти
 
 