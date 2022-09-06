Вранці російські окупанти вдарили мінометами та артилерією по Сумщині, всього 36 "прильотів", - ОВА. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Сумщини.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Так, вранці окупанти обстрілювали території Білопільської та Шалигинської громад з мінометів та артилерії.

Всього зафіксовано 36 "прильотів".

Внаслідок обстрілу постраждалих немає. У селі Волфине, що на Білопільщині, вибиті вікна та посічені стіни в будинках.

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