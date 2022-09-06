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війна (56365) Нацполіція (13921) державна зрада (1075) підозра (347)

Повідомлено про підозру шістьом зрадникам - учасникам НЗФ так званої "ДНР", - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ Нацполіції повідомили про підозру шістьом особам за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь в діяльності не передбаченого законом збройного формування) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.

"Правоохоронці встановили, що у квітні 2014 року фігуранти брали участь у захопленні адміністративної будівлі Горлівського міського управління міліції.

На базі захопленої адміністративної будівлі дислокувалися 30 бойовиків, які входили до складу силового блоку так званої "ДНР". Її учасники незаконно позбавляли волі та утримували громадян України, зокрема проукраїнських активістів та військовополонених", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили особи зловмисників – це колишні правоохоронці та представники місцевої влади.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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Повідомлено про підозру шістьом зрадникам - учасникам НЗФ так званої ДНР, - Нацполіція 01

Повідомлено про підозру шістьом зрадникам - учасникам НЗФ так званої ДНР, - Нацполіція 02

Автор: Наталя Джума
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" це колишні правоохоронці та представники місцевої влади. " - цим все сказано.👈
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06.09.2022 11:09 Відповісти
А зачем верхнее фото заблюрили? Все прекрасно помнят это "сольное выступление" Безлера ( в зелёном камуфляже) перед Горловским ППС, которые ему как бараны честь отдавали, а рядом с ним местный начальничек, который всех и построил. Так к чему этот цирк? Кому свои пидозры раздали?
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06.09.2022 11:09 Відповісти
В нашей судебной системе так было изначально заложено - права преступников превыше всего, т.к. зачастую в эту категорию попадал "правящий класс".
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06.09.2022 14:03 Відповісти
 
 