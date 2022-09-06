Повідомлено про підозру шістьом зрадникам - учасникам НЗФ так званої "ДНР", - Нацполіція. ФОТО

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ Нацполіції повідомили про підозру шістьом особам за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь в діяльності не передбаченого законом збройного формування) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Національної поліції України.



"Правоохоронці встановили, що у квітні 2014 року фігуранти брали участь у захопленні адміністративної будівлі Горлівського міського управління міліції.

На базі захопленої адміністративної будівлі дислокувалися 30 бойовиків, які входили до складу силового блоку так званої "ДНР". Її учасники незаконно позбавляли волі та утримували громадян України, зокрема проукраїнських активістів та військовополонених", - йдеться в повідомленні.



Правоохоронці встановили особи зловмисників – це колишні правоохоронці та представники місцевої влади.



Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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