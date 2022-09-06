Наслідки обстрілу Нікополя та Кривого Рогу: Поранення дістали 2 цивільних. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли дві міста Дніпропетровщини, внаслідок чого поранення дістали 2 цивільних.

Про це повідомляє прокуратура області, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ніч на 6 вересня окупанти завдали удар зі ствольної артилерії по м. Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу осколкові поранення отримали два місцеві мешканці, їх госпіталізовано до медичного закладу. Пошкоджено будинки, дитсадок, школу, центр творчості, спортивний клуб, приміщення магазину та банку, автомобілі містян та лінії електропередач.

Вранці, 6 вересня 2022 року, російські військові здійснили ракетний удар по нафтобазі у м. Кривий Ріг, внаслідок чого виникла пожежа. Цивільне населення не постраждало.

Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні.

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