Збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ: жителя Умані засуджено до 12 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жителя Умані засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.
"Прокурори в суді довели, що у квітні-липні 2021 року чоловік виконував завдання представника головного управління генерального штабу збройних сил РФ. Він за грошову винагороду збирав відомості з грифом секретності "Таємно" щодо військової частини Збройних Сил України на Черкащині, в якій зберігались артилерійські боєприпаси.
Засуджений отримав 13 тис. грн авансу від представника російської розвідки та розраховував отримати ще 2000 дол. США після передачі секретної інформації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 дмитрий a4f273bf
показати весь коментар06.09.2022 11:44
+8 Виктор Ли a3db1a1b
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+5 Ivan Livliv
показати весь коментар06.09.2022 11:48
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Цінуймо циган!
Тринадцать тысяч - эта один день аренды комнатушки одному хасиду.
поводиря страхаються чипати...
таких гнид потрібно позбавляти права лікувати, викладати, обирати, бути обраним і працювати в бюджетних установах. довічно.
що житель такий,
вони що на вулиці валяються ті таємні документи