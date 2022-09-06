Збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ: жителя Умані засуджено до 12 років за ґратами, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Жителя Умані засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

"Прокурори в суді довели, що у квітні-липні 2021 року чоловік виконував завдання представника головного управління генерального штабу збройних сил РФ. Він за грошову винагороду збирав відомості з грифом секретності "Таємно" щодо військової частини Збройних Сил України на Черкащині, в якій зберігались артилерійські боєприпаси.

Засуджений отримав 13 тис. грн авансу від представника російської розвідки та розраховував отримати ще 2000 дол. США після передачі секретної інформації", - йдеться в повідомленні.

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