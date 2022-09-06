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Окупанти зруйнували археологічний об’єкт "Поселення Кальміус" у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зруйнували територію археологічного об’єкта "Поселення Кальміус".

Про це повідомила у телеграмі Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти роблять все, щоб знищити будь-яку згадку про українську історію Маріуполя. Зруйновано територію археологічного об’єкта місцевого значення "Поселення Кальміус". Рашисти варварськи обстрілювали місто та продовжують стирати з мапи Маріуполя пам’ятки історії, археології та культури. Насаджувати своє, знищувати історію інших народів – типовий "руський світ"", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти зруйнували археологічний об’єкт Поселення Кальміус у Маріуполі, - міськрада 01

Окупанти зруйнували археологічний об’єкт Поселення Кальміус у Маріуполі, - міськрада 02

Окупанти зруйнували археологічний об’єкт Поселення Кальміус у Маріуполі, - міськрада 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Маріупільці кликали "руZZкій мір":
Результати виборів в Маріупільску міськраду
до міської ради, за попередніми даними, пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
І одержали: жоден із тих, хто сидить на зупинці не голосував за проукраїнську партію !

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06.09.2022 12:46
+3
"статистика упрямая вещь !"

пройшло пьять партій - сидить пьятеро

якщо хтось і був в Маріку за Україну, то давно втік
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06.09.2022 13:25
+2
не теба хейту, може й жоден не голосував, а дехто може і не ходив, а малий може і право голосу не мав...до чого твій срач? Чи ти особисто всіх на цьому фото знаєш і їхні політичні уподобання?
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06.09.2022 13:18
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Маріупільці кликали "руZZкій мір":
Результати виборів в Маріупільску міськраду
до міської ради, за попередніми даними, пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
І одержали: жоден із тих, хто сидить на зупинці не голосував за проукраїнську партію !

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06.09.2022 12:46 Відповісти
не теба хейту, може й жоден не голосував, а дехто може і не ходив, а малий може і право голосу не мав...до чого твій срач? Чи ти особисто всіх на цьому фото знаєш і їхні політичні уподобання?
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06.09.2022 13:18 Відповісти
"статистика упрямая вещь !"

пройшло пьять партій - сидить пьятеро

якщо хтось і був в Маріку за Україну, то давно втік
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06.09.2022 13:25 Відповісти
так, сидять п'ятеро, а в тебе п'ять пальців! Л-логіка!
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06.09.2022 13:31 Відповісти
Тут не конкретно про цих людей йдеться мова. Якби не бидломаса на югА-вАстокЬЄ починаючи ще за часів чучми не любіла руззьгій мір, не голосувала за зеків та "хАзяйствЄнніків", а потім з кінця 2013-го не звала ***** то нічого б такого ми зараз не мали.
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06.09.2022 14:14 Відповісти
чому не конкретно? цитата: "жоден із тих, хто сидить на зупинці"
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06.09.2022 14:36 Відповісти
Не треба викручуватись.
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06.09.2022 14:47 Відповісти
то якщо ти не уважно прочитав пост Алекс Мышкевич то я викручуюсь?
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06.09.2022 17:17 Відповісти
Сподіваюсь, що колись його відновлять. Треба пам'ятати свою історію, це важливо!
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06.09.2022 13:38 Відповісти
 
 