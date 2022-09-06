Окупанти зруйнували археологічний об’єкт "Поселення Кальміус" у Маріуполі, - міськрада. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зруйнували територію археологічного об’єкта "Поселення Кальміус".
Про це повідомила у телеграмі Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти роблять все, щоб знищити будь-яку згадку про українську історію Маріуполя. Зруйновано територію археологічного об’єкта місцевого значення "Поселення Кальміус". Рашисти варварськи обстрілювали місто та продовжують стирати з мапи Маріуполя пам’ятки історії, археології та культури. Насаджувати своє, знищувати історію інших народів – типовий "руський світ"", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Алекс Мышкевич
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+3 Алекс Мышкевич
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+2 Mykhailo Stepanov
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Результати виборів в Маріупільску міськраду
до міської ради, за попередніми даними, пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
І одержали: жоден із тих, хто сидить на зупинці не голосував за проукраїнську партію !
пройшло пьять партій - сидить пьятеро
якщо хтось і був в Маріку за Україну, то давно втік