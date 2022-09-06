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"Евакуюйся! Україна вже близько", - листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

В окупованому Криму з’явилися листівки із закликами до евакуації.

Їх фото публікує в телеграмі рух "Жовта стрічка", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші активісти з Сімферополя, Керчі, Ялти, Євпаторії, Джанкою розробили та розклеїли нові листівки", - йдеться в дописі.

"Жовта стрічка" закликає українців, які мешкають в окупованому Криму, уникати місць, наближених до військових об’єктів.

Також дивіться: Партизани на окупованих територіях привітали українців з Днем Незалежності. ФОТОрепортаж

"Якщо є така змога, виїхати з ТОТ АР Крим до безпечного місця, підготувати заздалегідь тривожну валізку з павербенком, їжею та водою", - радять активісти.

Евакуюйся! Україна вже близько, - листівки в окупованому Криму 01
Евакуюйся! Україна вже близько, - листівки в окупованому Криму 02
Евакуюйся! Україна вже близько, - листівки в окупованому Криму 03
Евакуюйся! Україна вже близько, - листівки в окупованому Криму 04
Евакуюйся! Україна вже близько, - листівки в окупованому Криму 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
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06.09.2022 15:53
+30
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06.09.2022 15:57
+25

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06.09.2022 15:48
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06.09.2022 15:48 Відповісти
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06.09.2022 15:53 Відповісти
vot etu mordu nado bylo razkljeitj - i podpisatj : chemodan , vokzal , rostov
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06.09.2022 15:56 Відповісти
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06.09.2022 15:57 Відповісти
Вроді й у росоХВобії не звинуватиш... А так душевнА...
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06.09.2022 16:02 Відповісти
А кто платит, русские девушки?
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06.09.2022 19:15 Відповісти
бл. какая же она уе...б....щна .
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06.09.2022 16:18 Відповісти
"нравіцца, ні нравіца, тєрЪпі мая красавіцца!" (с)
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06.09.2022 17:21 Відповісти
Горіла сосна палала
Під ней двчина плакала
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06.09.2022 15:50 Відповісти
"Там что-то па нєпанятнаму напісано. Нічєво прачітать нє магу" (С)
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06.09.2022 15:51 Відповісти
НавЄрнАЄ глаза пА другому устроЄни
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06.09.2022 16:03 Відповісти
капут! дас іст фантастішь! йааа?
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06.09.2022 15:51 Відповісти
Українці ховайтесь в укриттях, русские подходите к окнам
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06.09.2022 15:55 Відповісти
rjuzke , vihodjte na ulici s flagami
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06.09.2022 16:00 Відповісти
Крим - це Украіна і кацапам , які там пригрілися , треба повертатися до свого мухосранська , бо у вкраденій хаті не буде вам більше затишно і
комфортно 😠
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06.09.2022 15:56 Відповісти
мы там походу в балаклею зашли
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06.09.2022 16:09 Відповісти
Теж чув.👍
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06.09.2022 16:14 Відповісти
яку саме? по Україні Балаклей штук триста.
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06.09.2022 16:21 Відповісти
тут самую где больщой бадабум на складах был)
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06.09.2022 16:23 Відповісти
От не щастить кацапам
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06.09.2022 16:25 Відповісти
Борик, **** сруская, которая жила в Украине, жрала всё украинское, пенсию получала от укропов и квартирку в Евпатории получил от бИндер. У тебя, утырок, есть время собрать манатки, своего выкидыша и свою шлюху, и свалить в свою Расеюшку. Если жить хочешь. А в квартирке, которую тебе хохлы построили ветеран война, солдат ВСУ жить будет. И передай это же гниде в Ватостопроль, ты знаешь о ком я, мразь.
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06.09.2022 16:30 Відповісти
 
 