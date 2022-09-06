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Війська РФ вдарили по Печенігах на Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування, - селищний голова Гусаров. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські війська ракетами С-300 завдали удару по смт Печеніги на Харківщині. Поранено кілька людей, а будинки зазнали суттєвих руйнувань.

Про це повідомив печенізький селищний голова Олександр Гусаров, передає Цензор.НЕТ.

"Сьгодні близько 12-00 години дня ворог двома ракетами С-300 наніс удар по мирному населенню смт.Печеніги!! Є поранені : підліток, який прямував на веломашині по вулиці, чоловік, який ремонтував покрівлю вдома та люди, які знаходилися вдома отримали осколкові поранення склом !! Також є суттєві руйнування приватного сектора, багатоквартирні будинки лишилися покрівлі, вікон та дверей ! Так ворог залякує та чинить терор над мирними мешканцями нашої громади!!!" - розповів він.

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Війська РФ вдарили по Печенігах на Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування, - селищний голова Гусаров 01
Війська РФ вдарили по Печенігах на Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування, - селищний голова Гусаров 02
Війська РФ вдарили по Печенігах на Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування, - селищний голова Гусаров 03
Війська РФ вдарили по Печенігах на Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування, - селищний голова Гусаров 04
Війська РФ вдарили по Печенігах на Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування, - селищний голова Гусаров 05
Війська РФ вдарили по Печенігах на Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування, - селищний голова Гусаров 06
Війська РФ вдарили по Печенігах на Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування, - селищний голова Гусаров 07
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Це яма від С-300? Не гоніть!
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06.09.2022 18:35 Відповісти
Хоча може вона в землю вгрузла і там *******? Бо і хата поруч і дерева не поламані.
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06.09.2022 18:43 Відповісти
Данунахєр від с 300 небуде такого котловану
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06.09.2022 18:35 Відповісти
ce ni s300
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06.09.2022 18:37 Відповісти
Схоже на Іскандер.
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06.09.2022 18:43 Відповісти
Харьковчанам обещают «очень хорошие новости» с фронта - это уже они, или еще нет?
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06.09.2022 18:46 Відповісти
Так вот о каких "ПЕЧЕНЕГАХ" размовляло ***** (осталось выяснить где "ПОЛОВЦЫ")!!!
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06.09.2022 20:09 Відповісти
 
 