Війська РФ вдарили по Печенігах на Харківщині ракетами С-300: є поранені та руйнування, - селищний голова Гусаров. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські війська ракетами С-300 завдали удару по смт Печеніги на Харківщині. Поранено кілька людей, а будинки зазнали суттєвих руйнувань.
Про це повідомив печенізький селищний голова Олександр Гусаров, передає Цензор.НЕТ.
"Сьгодні близько 12-00 години дня ворог двома ракетами С-300 наніс удар по мирному населенню смт.Печеніги!! Є поранені : підліток, який прямував на веломашині по вулиці, чоловік, який ремонтував покрівлю вдома та люди, які знаходилися вдома отримали осколкові поранення склом !! Також є суттєві руйнування приватного сектора, багатоквартирні будинки лишилися покрівлі, вікон та дверей ! Так ворог залякує та чинить терор над мирними мешканцями нашої громади!!!" - розповів він.
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Зэлэный_Змий
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Зэлэный_Змий
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Autorare Autorare
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nav svargi
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Харьков Сумской
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Vyacheslav Nesterov
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RustIck
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