УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10900 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
3 980 11
війна (56365) Київ (13832) Азов (678) Богачук Олег (1426) Азовсталь (386) полонені (1941)

Захисників "Азовсталі", що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Києві на Софійській площі відбувся захід з ушанування полеглих українських військовополонених внаслідок теракту в Оленівці. 6 вересня - 40-й день з дня загибелі бійців "Азову" внаслідок теракту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія підло вбила беззбройних захисників Маріуполя, влаштувавши жахливий теракт в колонії Оленівки. Досі Україна не отримала підтверджених списків загиблих, рідні героїв не отримали тіла для поховання, невідомий стан поранених бійців", - наголосили учасники заходу.

Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 01
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 02
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 03
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 04
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 05
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в Оленівці: родичі полонених оборонців Маріуполя закликали ООН застосувати дієві механізми розслідування

Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 07
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 08
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 09
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 10
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 11

Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 12
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 13
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 14

Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 15
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 16

Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 17
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 18
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 19
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 20
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 21
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 22
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 23

Також читайте: Полонених азовців в Оленівці підірвали зарядом від вогнемету, - офіс ГПУ

Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 24
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 25
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 26
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 27
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 28
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 29
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 30
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 31
Захисників Азовсталі, що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві 32

Захід був організований Асоціацією родин захисників "Азовсталі".

Фото и відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
.
показати весь коментар
06.09.2022 22:01
+9
це штучно організоване знищення АЗОВА, більше ніяких думок нема...
але є питання
чи вшановували загиблих ініціатори та той хто дав наказ ЗСУ
дати наказ бійцям здатися?
показати весь коментар
06.09.2022 23:26
+8
здається так низько пали, що падати вже нема куди... а усе одно, московити знаходять як ще нижче впасти...
як уявиш, як ця наволоч наших хлопців спалювала живцем, підло, вночі, беззахисних - кров стигне...
скільки ми не вбили б цих клятих москалів на полі бою, а наших хлопців не повернеш...
страшно подумати, що переживають зараз мами, жінки, діти, брати, сестри захисників Маріуполя від невідомості, від безсилля...
показати весь коментар
06.09.2022 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.
показати весь коментар
06.09.2022 22:01 Відповісти
у мене сльози на очах. Царство Небесне Захисникам України.
показати весь коментар
06.09.2022 22:14 Відповісти
здається так низько пали, що падати вже нема куди... а усе одно, московити знаходять як ще нижче впасти...
як уявиш, як ця наволоч наших хлопців спалювала живцем, підло, вночі, беззахисних - кров стигне...
скільки ми не вбили б цих клятих москалів на полі бою, а наших хлопців не повернеш...
страшно подумати, що переживають зараз мами, жінки, діти, брати, сестри захисників Маріуполя від невідомості, від безсилля...
показати весь коментар
06.09.2022 22:28 Відповісти
Боляче дивитись на жінок, які досі чекають на своїх чоловіків живими чи мертвими 😰 Сил дівчатам це витримати...
показати весь коментар
06.09.2022 22:38 Відповісти
це штучно організоване знищення АЗОВА, більше ніяких думок нема...
але є питання
чи вшановували загиблих ініціатори та той хто дав наказ ЗСУ
дати наказ бійцям здатися?
показати весь коментар
06.09.2022 23:26 Відповісти
БУДЬТЕ ВИ ПРОКЛЯТИ ЗЕЛЕНИ ПОТВОРИ!
показати весь коментар
07.09.2022 00:34 Відповісти
Царствие небесное погибшим Азовцам!
показати весь коментар
07.09.2022 03:42 Відповісти
что-то не видно тех, кто приказал азовцам сдаться... а они ой как нужны, чтобы украинцы их увидели...
показати весь коментар
07.09.2022 04:35 Відповісти
Шана
показати весь коментар
07.09.2022 08:16 Відповісти
Кров загиблих "Азовців" вимагає помсти! І не тільки катам-кацапам, а й помсти тим хто їх здав в полон...
Герої не вмирають!!!
показати весь коментар
07.09.2022 11:26 Відповісти
Здав південьУкраїни, здав Азовців

показати весь коментар
07.09.2022 12:08 Відповісти
 
 