Захисників "Азовсталі", що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Києві на Софійській площі відбувся захід з ушанування полеглих українських військовополонених внаслідок теракту в Оленівці. 6 вересня - 40-й день з дня загибелі бійців "Азову" внаслідок теракту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія підло вбила беззбройних захисників Маріуполя, влаштувавши жахливий теракт в колонії Оленівки. Досі Україна не отримала підтверджених списків загиблих, рідні героїв не отримали тіла для поховання, невідомий стан поранених бійців", - наголосили учасники заходу.
Захід був організований Асоціацією родин захисників "Азовсталі".
Фото и відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.
Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.
Будь ласка, зачекайте...
як уявиш, як ця наволоч наших хлопців спалювала живцем, підло, вночі, беззахисних - кров стигне...
скільки ми не вбили б цих клятих москалів на полі бою, а наших хлопців не повернеш...
страшно подумати, що переживають зараз мами, жінки, діти, брати, сестри захисників Маріуполя від невідомості, від безсилля...
але є питання
чи вшановували загиблих ініціатори та той хто дав наказ ЗСУ
дати наказ бійцям здатися?
Герої не вмирають!!!