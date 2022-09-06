Захисників "Азовсталі", що загинули 40 днів тому під час теракту в Оленівці, вшанували у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Софійській площі відбувся захід з ушанування полеглих українських військовополонених внаслідок теракту в Оленівці. 6 вересня - 40-й день з дня загибелі бійців "Азову" внаслідок теракту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія підло вбила беззбройних захисників Маріуполя, влаштувавши жахливий теракт в колонії Оленівки. Досі Україна не отримала підтверджених списків загиблих, рідні героїв не отримали тіла для поховання, невідомий стан поранених бійців", - наголосили учасники заходу.













Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в Оленівці: родичі полонених оборонців Маріуполя закликали ООН застосувати дієві механізми розслідування









































Також читайте: Полонених азовців в Оленівці підірвали зарядом від вогнемету, - офіс ГПУ



















Захід був організований Асоціацією родин захисників "Азовсталі".

Фото и відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.