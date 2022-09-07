6 тис. дол. за статус волонтера: у Львові затримано організатора схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон, - прокуратура. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Львові правоохоронці затримали організатора схеми переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний розробив схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За 6000 доларів організатор обіцяв виготовити документи, які б надали клієнту статус волонтера або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень.
Правоохоронці затримали підозрюваного після одержання чергової частини обумовленої суми у розмірі 3000 доларів Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ. И где-то радостно хрюкают украинские цифровизаторы, распиливая очередной бюджетный куш
>Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ.
Так як же можна впроваджувати цифровізацію, якщо не усі бабушки ще отримали смартфони?
Владимир Зеленский объявил, что бесплатные смартфоны получат все вакцинированные украинцы старше 60 лет.» https://tech.liga.net/ukraine/article/gosudarstvo-razdast-pensioneram-besplatnye-smartfony-no-u-lyudey-mnogo-voprosov
‼️‼️‼️ЦІКАВА ПІАР АКЦІЯ. А ВЕДЬ ОН УЖЕ ЗНАЛ ПРО войну😡
https://minfin.com.ua/2022/02/15/81048968/
Бо якщо ні, то він є звичайнісінький шахрай, а не корупціонер.
І ні про яке викриття «схем» під фанфари мови вести не можна.
PRитесь ви хлопці, г-ном займаєтесь під час війни.👎
Чого тільки не придумають люди у час війни
Схеми пишуть, що 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона».
Вже наступного дня, 23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець». Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов в Україну не повернувся"!!!
Львівська ОВА дозволила сину Портнова виїхати за кордон як волонтеру, - «Схеми»
Син проросійського політика, який був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав від Львівської ОВА тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує по гуманітарну допомогу. Він виїхав у напрямку Польщі і відтоді в Україну так і не повернувся. Про це повідомляють «Схеми» (проект «Радіо Свобода») з посиланням на кілька незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону.
https://zaxid.net/news/