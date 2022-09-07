6 тис. дол. за статус волонтера: у Львові затримано організатора схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон, - прокуратура. ФОТО

У Львові правоохоронці затримали організатора схеми переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний розробив схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За 6000 доларів організатор обіцяв виготовити документи, які б надали клієнту статус волонтера або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень.



Правоохоронці затримали підозрюваного після одержання чергової частини обумовленої суми у розмірі 3000 доларів Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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