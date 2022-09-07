УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10900 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
7 223 28
кордон (3106) Львів (2080) мобілізація (1454) Офіс Генпрокурора (2348)

6 тис. дол. за статус волонтера: у Львові затримано організатора схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Львові правоохоронці затримали організатора схеми переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

6 тис. дол. за статус волонтера: у Львові затримано організатора схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон, - прокуратура 01

За даними слідства, підозрюваний розробив схему одержання прибутку від незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За 6000 доларів організатор обіцяв виготовити документи, які б надали клієнту статус волонтера або другого водія у рейсовому автобусі міжнародних пасажирських перевезень.

Правоохоронці затримали підозрюваного після одержання чергової частини обумовленої суми у розмірі 3000 доларів  Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

6 тис. дол. за статус волонтера: у Львові затримано організатора схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон, - прокуратура 02

Зловмиснику повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся, - ЗМІ

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
«08.02.2022, 22:08

Владимир Зеленский объявил, что бесплатные смартфоны получат все вакцинированные украинцы старше 60 лет.» https://tech.liga.net/ukraine/article/gosudarstvo-razdast-pensioneram-besplatnye-smartfony-no-u-lyudey-mnogo-voprosov

‼️‼️‼️ЦІКАВА ПІАР АКЦІЯ. А ВЕДЬ ОН УЖЕ ЗНАЛ ПРО войну😡
показати весь коментар
07.09.2022 05:51
+4
а в цілому можна констатувати що "чудова" у нас країна, за бабки можна волонтером стати,інвалідом,пенсію собі намалювати довічну, та що завгодно,і коли мені кажуть що то тільки влада у нас така а люди святі то я просто сміюся з цього люди і раді тому що влада корумпована бо просто уже жити по нормальному і чесному не вміють, ******* просто всунути коррупціонеру в лапи гроші і мати собі чи пенсію,чи інвалідність липову і так далі. І в усьому цьому треші страждає держава,якій якимось чином ще вдалося існувати
показати весь коментар
07.09.2022 08:21
+3
Ежедневно в Киеве выдаётся от 300 до 500 разрешений «волонтерам» на временный (!) выезд за кордон. Не возвращается примерно 5-10 процентов; примерно половина - едут исключительно по личным делам (хорошо, если туризм, есть факты, когда границу пересекали люди Януковича и Ко). Но государство Украина даже через полгода войны так и не удосужилась создать системы контроля, кто не вернулся из «волонтёров», в большинстве случаев обращения от ГО даже не сохраняются или сохраняют копии документов; а многие из ГО существуют только НА БУМАГЕ.

Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ. И где-то радостно хрюкают украинские цифровизаторы, распиливая очередной бюджетный куш
показати весь коментар
07.09.2022 02:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виродки.
показати весь коментар
07.09.2022 01:37 Відповісти
Щось якось дорого. За 7 можна вже білий квиток зробити.
показати весь коментар
07.09.2022 01:51 Відповісти
Схоже на якусь маячню. За менші гроші, можна групу інвалідності оформити і все. Краще зробіть вільний виїзд, нехай хто може, їде заробляти. Не грайте дурнів,бо вже немає куди.
показати весь коментар
07.09.2022 01:52 Відповісти
Львівяки вміють з комарів сало топити )
показати весь коментар
07.09.2022 04:50 Відповісти
Слышен лёгких денег шелест - это лох идёт на нерест.
показати весь коментар
07.09.2022 02:14 Відповісти
Ежедневно в Киеве выдаётся от 300 до 500 разрешений «волонтерам» на временный (!) выезд за кордон. Не возвращается примерно 5-10 процентов; примерно половина - едут исключительно по личным делам (хорошо, если туризм, есть факты, когда границу пересекали люди Януковича и Ко). Но государство Украина даже через полгода войны так и не удосужилась создать системы контроля, кто не вернулся из «волонтёров», в большинстве случаев обращения от ГО даже не сохраняются или сохраняют копии документов; а многие из ГО существуют только НА БУМАГЕ.

Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ. И где-то радостно хрюкают украинские цифровизаторы, распиливая очередной бюджетный куш
показати весь коментар
07.09.2022 02:25 Відповісти
@Andrew86

>Кажется, наше государство Украина тоже существует только НА БУМАГЕ.

Так як же можна впроваджувати цифровізацію, якщо не усі бабушки ще отримали смартфони?
показати весь коментар
07.09.2022 03:29 Відповісти
Глупости. Бабушка не волонтёр мужского рода. Дело не в смартфоне, а в отсутствии правил и разумных людей у руля государства. Недоумок Фёдоров - это самый настоящий прохиндей и аферист, а не цифровизатор. В этом вся проблема, ад не в отсутствии смартфона. Учёта движения волонтёров нет, как и системного подхода во всем.
показати весь коментар
07.09.2022 05:36 Відповісти
«08.02.2022, 22:08

Владимир Зеленский объявил, что бесплатные смартфоны получат все вакцинированные украинцы старше 60 лет.» https://tech.liga.net/ukraine/article/gosudarstvo-razdast-pensioneram-besplatnye-smartfony-no-u-lyudey-mnogo-voprosov

‼️‼️‼️ЦІКАВА ПІАР АКЦІЯ. А ВЕДЬ ОН УЖЕ ЗНАЛ ПРО войну😡
показати весь коментар
07.09.2022 05:51 Відповісти
Запуск проекта планируется на апрель 2022 года. При этом ни слова о финансировании, тендере, механизме реализации и сотне нюансов, к которым побуждает инициатива такого масштаба
https://minfin.com.ua/2022/02/15/81048968/
показати весь коментар
07.09.2022 05:57 Відповісти
Схемка для портновських *********
показати весь коментар
07.09.2022 09:35 Відповісти
Вот и для меня это индикатор негодности ублюдошной квартальной команды: как какая где лазейка, как где подлость и бесстыдство, так ясно: это они «недосмотрели»! Этот сброд подлецов, негодяев и прохиндеев ни на что доброе не годен. Им не государством управлять надо! Подонки и ублюдки пролезли обманом во власть… А «мудрый нарид» их достоин
показати весь коментар
07.09.2022 09:45 Відповісти
У мене питання. А міг той пан реально виробити волонтерську ксиву?

Бо якщо ні, то він є звичайнісінький шахрай, а не корупціонер.
І ні про яке викриття «схем» під фанфари мови вести не можна.

PRитесь ви хлопці, г-ном займаєтесь під час війни.👎
показати весь коментар
07.09.2022 03:35 Відповісти
Українці - талановиті )
Чого тільки не придумають люди у час війни
показати весь коментар
07.09.2022 05:16 Відповісти
Як виявилось, тих хто має у українському паспорті штамп о дозволені виїзду на «ПМЖ» випускають без зайвих питань. Я ніяких свого часу штампів не отримав бо немає у цьому світі нічого постійного. Тож возьмуть за сраку при перетині кордон
показати весь коментар
07.09.2022 05:49 Відповісти
конкурента взяли
показати весь коментар
07.09.2022 07:21 Відповісти
І тут додати нічого - "Син Портнова виїхав з України як волонтер «за гуманітаркою» ще у березні, і не повернувся - «Схеми»

Схеми пишуть, що 22 березня 2022 року Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему «Шлях» як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою, терміном на місяць. Як зазначено у системі «Шлях», таке рішення щодо Ігоря Портнова Львівська військова адміністрація винесла на підставі відповідного звернення від ГО «Народна самооборона».

Вже наступного дня, 23 березня 2022 року Портнов-молодший перетнув українсько-польський кордон в пункті пропуску «Краківець». Станом на 6 вересня 2022 року Ігор Портнов в Україну не повернувся"!!!
показати весь коментар
07.09.2022 07:25 Відповісти
сцыклу потапу каменскому можно а ему нет?
показати весь коментар
07.09.2022 08:32 Відповісти
https://zaxid.net/lvivska_ova_dozvolila_sinu_portnova_viyihati_za_kordon_yak_volonteru__shemi_n1549237 І про них наше славне СБУ навіть не здогадується - а скоріш за все "взяли" конкурента який не поділився з цими покидьками!!!
показати весь коментар
07.09.2022 07:44 Відповісти
я уже казав що зараз це надприбутковий бізнес, видно не усі як нам розказують бігом марширують у воєнкомати на захист батьківщини, є масса яка хоче просто втікти подальше звідси, ось відповідно виникає купу ось таких бізнесів і навіть такі великі суми не зупиняють покупців цього товару
показати весь коментар
07.09.2022 08:15 Відповісти
а в цілому можна констатувати що "чудова" у нас країна, за бабки можна волонтером стати,інвалідом,пенсію собі намалювати довічну, та що завгодно,і коли мені кажуть що то тільки влада у нас така а люди святі то я просто сміюся з цього люди і раді тому що влада корумпована бо просто уже жити по нормальному і чесному не вміють, ******* просто всунути коррупціонеру в лапи гроші і мати собі чи пенсію,чи інвалідність липову і так далі. І в усьому цьому треші страждає держава,якій якимось чином ще вдалося існувати
показати весь коментар
07.09.2022 08:21 Відповісти
Як завжди, взяли якогось лєвого чувака, хоча головні схематозники призначені зеленським і сидять у Львівській обладміністрації.

Львівська ОВА дозволила сину Портнова виїхати за кордон як волонтеру, - «Схеми»

Син проросійського політика, який був першим заступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов у березні отримав від Львівської ОВА тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує по гуманітарну допомогу. Він виїхав у напрямку Польщі і відтоді в Україну так і не повернувся. Про це повідомляють «Схеми» (проект «Радіо Свобода») з посиланням на кілька незалежних одне від одного джерел з доступом до даних перетину кордону.

https://zaxid.net/news/
показати весь коментар
07.09.2022 08:25 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 08:28 Відповісти
Вся заборона Зелі на виїзд із країни для чоловіків спрямована на те, щоб посіяти ворожнечу в країні і збільшити хабарництво.
показати весь коментар
07.09.2022 08:37 Відповісти
 
 