Росіяни завдали двох ударів по Слов’янську. Пошкоджено школу та під’їзд будинку. Під завалами можуть бути люди, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 вересня, російські окупаційні війська завдали ударів по місту Слов’янськ Донецької області. Зруйновано під’їзд будинку. Під завалами шукають людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Слов'янської ВЦА Вадим Лях.

"У нас знову недобрий ранок. Два влучення. Черевківка, 4-та школа. На щастя, без жертв.

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Вул. Торська, будинок 43. "Склався" під'їзд. Під завалами можуть бути люди. Ведуться рятувальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих наразі невідома. Зазаначається, що від ударної хвилі пошкоджено і сусідні будинки.

















