Росіяни завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 вересня, російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"Наслідки ракетного удару окупантів по психіатричній лікарні у Краматорську. Без жертв, але серйозні руйнування закладу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали 2 ударів по Слов’янську. Пошкоджено школу та під’їзд будинку. Під завалами можуть бути люди, - мер Лях. ФОТОрепортаж







Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вбили 3 цивільних мешканців Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА







