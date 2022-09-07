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Росіяни завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 7 вересня, російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"Наслідки ракетного удару окупантів по психіатричній лікарні у Краматорську. Без жертв, але серйозні руйнування закладу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали 2 ударів по Слов’янську. Пошкоджено школу та під’їзд будинку. Під завалами можуть бути люди, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Росіяни завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську, - мер Гончаренко 01
Росіяни завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську, - мер Гончаренко 02
Росіяни завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську, - мер Гончаренко 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вбили 3 цивільних мешканців Донеччини за добу, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА


Росіяни завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську, - мер Гончаренко 04
Росіяни завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську, - мер Гончаренко 05
Росіяни завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську, - мер Гончаренко 06
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Не росияне, а росийские неонацисты и террористы!!!
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07.09.2022 09:35 Відповісти
Чего их всех в психдиспансер тянет?
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07.09.2022 09:38 Відповісти
Вважають, що це є "центр прийняття рішень". По собі судять. Кремль - палата №6.
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07.09.2022 10:13 Відповісти
У московитів з"явились нові позначки на їхній техніці.
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07.09.2022 09:38 Відповісти
вот это размах..., похоже русня пустилась во все тяжкие после того, как Америка отказалась признавать этих уродов террористами или хотя бы спонсорами терроризма..., теперь они решили, что им все можно и никто их за это не накажет...
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07.09.2022 09:39 Відповісти
просто если признать то может быть еще хуже, ну например всегда надо думать об Израиле, русня даст Ирану боеголовку и он взорвет Стену срача, или другую святыню. где еще веропитеки ныть будуть - хоспатиспаси, бошепамахии?))
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07.09.2022 10:17 Відповісти
 
 