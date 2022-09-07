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Росіяни завдали ракетного удару по психіатричній лікарні у Краматорську, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 7 вересня, російська армія завдала удару по місту Краматорськ Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.
"Наслідки ракетного удару окупантів по психіатричній лікарні у Краматорську. Без жертв, але серйозні руйнування закладу", - йдеться у повідомленні.
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