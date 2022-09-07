Наслідки нічного обстрілу росіянами Харкова та Змієва. Пошкоджено будівлю готелю, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
За попередніми даними, окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова та Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
"За даними слідства, 7 вересня близько 00:30 окупанти завдали двох ракетних ударів по Немишлянському району Харкова. Одна з ракет влучила на територію готельного комплексу. Відбулося займання на автомийці, що знаходиться поруч. Вибито вікна у сусідній багатоповерхівці. Інша ракета влучила в землю біля одного з підприємств цього району.
ЗС РФ не припиняють обстріли і Харківської області. Близько 00:30 російська армія завдала ракетного удару по м. Зміїв. Ракета влучила у землю поблизу медичної установи", - йдеться у повідомленні.
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правда Аллах - выдумка, но все же - чем думают животные, запускающие ракету? Придет Навальный и сдаст их под трибунал. ....
яяя не сошееел с умаааа.....(цитата с песни орка(наверное, не слежу так как) Кипелова, хотя может он и ненавидит путина..... мдааа, мечты, мечты)
В президенты рашки надо Бабченко, а на место Гуни - Невзорова вот тогда поверю, "сса" на могилу Медведева на Кровавой площади, шо рашка может наверное и когда то не точно но все же.... стать относительно нормальной.(Бабченко, прости за такое оскорбление - царь орков - тут любой обидится))