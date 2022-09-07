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Наслідки нічного обстрілу росіянами Харкова та Змієва. Пошкоджено будівлю готелю, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Наслідки нічного обстрілу росіянами Харкова та Змієва. Пошкоджено будівлю готелю, - Офіс Генпрокурора 01

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова та Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 7 вересня близько 00:30 окупанти завдали двох ракетних ударів по Немишлянському району Харкова. Одна з ракет влучила на територію готельного комплексу. Відбулося займання на автомийці, що знаходиться поруч. Вибито вікна у сусідній багатоповерхівці. Інша ракета влучила в землю біля одного з підприємств цього району.

ЗС РФ не припиняють обстріли і Харківської області. Близько 00:30 російська армія завдала ракетного удару по м. Зміїв. Ракета влучила у землю поблизу медичної установи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову. Рашистські найманці зазнали великих втрат в окупованій Олександрівці, - Синєгубов


Наслідки нічного обстрілу росіянами Харкова та Змієва. Пошкоджено будівлю готелю, - Офіс Генпрокурора 02
Наслідки нічного обстрілу росіянами Харкова та Змієва. Пошкоджено будівлю готелю, - Офіс Генпрокурора 03
Наслідки нічного обстрілу росіянами Харкова та Змієва. Пошкоджено будівлю готелю, - Офіс Генпрокурора 04
Наслідки нічного обстрілу росіянами Харкова та Змієва. Пошкоджено будівлю готелю, - Офіс Генпрокурора 05
Наслідки нічного обстрілу росіянами Харкова та Змієва. Пошкоджено будівлю готелю, - Офіс Генпрокурора 06
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07.09.2022 10:19 Відповісти
не боятся Аллаха твари(((
правда Аллах - выдумка, но все же - чем думают животные, запускающие ракету? Придет Навальный и сдаст их под трибунал. ....
яяя не сошееел с умаааа.....(цитата с песни орка(наверное, не слежу так как) Кипелова, хотя может он и ненавидит путина..... мдааа, мечты, мечты)

В президенты рашки надо Бабченко, а на место Гуни - Невзорова вот тогда поверю, "сса" на могилу Медведева на Кровавой площади, шо рашка может наверное и когда то не точно но все же.... стать относительно нормальной.(Бабченко, прости за такое оскорбление - царь орков - тут любой обидится))
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07.09.2022 10:23 Відповісти
 
 