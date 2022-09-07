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війна (56406) Маріуполь (2820) техніка (1323) Андрющенко Петро (636)

У Маріуполі зафіксовано черговий рух техніки у бік Бердянська, вночі у місті пролунало два вибухи, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово захопленому Маріуполі вночі пролунали два гучні вибухи на виїзді у бік смт Нікольське.

Про це повідомляє у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"️Ввечері - черговий рух техніки. САУ "Гіацинт" по пр. Металургів у бік Бердянська. Нові позначки на техніці. Близько 22:47 - два гучні вибухи в районі виїзду на с. Нікольське", - написав радник міського голови.

За його словами, у пабліках загарбників пишуть про роботу ППО та збитий БПЛА, але "з огляду на посилений рух військової техніки та швидкість її пересування маріупольці мають розуміти, що такими діями росіяни наражають їх на небезпеку".

Причину вибухів та деталі з’ясовують, однак підтвердження роботи ППО наразі немає, наголосив Андрющенко.

Він також повідомив про чергову стрілянину в місті.

"Вночі - автоматні та кулеметні черги. Наслідки віри у власні плітки про численні ДРГ України, що заїхали в місто. Насправді, під "дружній вогонь" попала цивільна автівка російських військових, що змінила номери на українські", - зазначив радник міського голови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі окупанти хочуть провести "мобілізацію". Чоловіки, евакуюйтесь, - Андрющенко

У Маріуполі зафіксовано черговий рух техніки у бік Бердянська, вночі у місті пролунало два вибухи, - Андрющенко 01

У Маріуполі зафіксовано черговий рух техніки у бік Бердянська, вночі у місті пролунало два вибухи, - Андрющенко 02

У Маріуполі зафіксовано черговий рух техніки у бік Бердянська, вночі у місті пролунало два вибухи, - Андрющенко 03

Автор: Наталя Джума
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Здохніть мразі зі своїм гіацинтом
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07.09.2022 10:38 Відповісти
Цей гіацинт - вже пацієнт
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07.09.2022 11:19 Відповісти
Z вже відправили на помийку?
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07.09.2022 11:27 Відповісти
 
 