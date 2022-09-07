Спалахнула пожежа на підприємстві у Борисполі. Мер Борисенко каже, що це не диверсія чи приліт. ВІДЕО+ФОТО

На одному із підприємств у Борисполі, що розташовано в району залізничного вокзалу, спалахнула пожежа. Наразі триває ліквідація пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Як зазначається, 7 вересня о 08:55 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу на одному з підприємств. До гасіння залучено 13 одиниць техніки та 54 чоловіки особового складу від Київської області. Триває ліквідація пожежі. Попередньо жертв та постраждалих немає.

"Причин для паніки немає, ситуація повністю контрольована рятувальниками. Зберігайте спокій!", - зазначають в ДСНС.





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Своєю чергою мер міста Володимир Борисенко зазначив, що пожежа не пов'язана з ворожою диверсією чи прильотом.

"У нас у місті пожежа. Хочу наголосити, що це не є ворожою диверсією чи прильотом. Це пожежа на підприємстві в районі залізничного вокзалу", - розповів Борисенко.

Він уточнив, що вибухи, які могли чути жителі міста, пов'язані з загорянням біопалива, яке зберігалося на підприємстві.