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ЗСУ "перезатрофеїли" український БТР-4Е на Харківщині, який росіяни захопили у березні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські захисники повернули захоплений росіянами БТР-4Е.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
Зазначається, що в березні російські окупанти захопили український БТР-4Е. Однак за кілька місяців українські захисники повернули свою техніку.
Топ коментарі
+37 MausMike
показати весь коментар07.09.2022 11:58
+22 Роман Літвін
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+20 Юрий Педаченко
показати весь коментар07.09.2022 12:03
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Шуткую...
Просто помийте добре й спаліть пару складів БК москальських, як ритуал "очищення"...
- ЗЕлений генерал Таран
▪️Вербовка взята.
Бийте, не жалійте!
Бийте скрізь, де е земля
І на морі бийте
Не давайте москалю
Випрямити спину
Піде добривом в ріллю Ворог
Украіни
І на згарищі Кремля
Все зерном засійте!
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте! (с)