ЗСУ "перезатрофеїли" український БТР-4Е на Харківщині, який росіяни захопили у березні. ФОТОрепортаж

Українські захисники повернули захоплений росіянами БТР-4Е.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що в березні російські окупанти захопили український БТР-4Е. Однак за кілька місяців українські захисники повернули свою техніку.

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