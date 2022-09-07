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ЗСУ "перезатрофеїли" український БТР-4Е на Харківщині, який росіяни захопили у березні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські захисники повернули захоплений росіянами БТР-4Е.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що в березні російські окупанти захопили український БТР-4Е. Однак за кілька місяців українські захисники повернули свою техніку.

Також читайте: У Маріуполі зафіксовано черговий рух техніки у бік Бердянська, вночі у місті пролунало два вибухи, - Андрющенко. ФОТО

ЗСУ перезатрофеїли український БТР-4Е на Харківщині, який росіяни захопили у березні 01
ЗСУ перезатрофеїли український БТР-4Е на Харківщині, який росіяни захопили у березні 02
ЗСУ перезатрофеїли український БТР-4Е на Харківщині, який росіяни захопили у березні 03
ЗСУ перезатрофеїли український БТР-4Е на Харківщині, який росіяни захопили у березні 04
ЗСУ перезатрофеїли український БТР-4Е на Харківщині, який росіяни захопили у березні 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
А колеса чому не накачані? Видайте полоненим оркам насос від лісапєда, нахай займаються.
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07.09.2022 11:58
+22
Боже, як вони його мучали....
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07.09.2022 11:51
+20
Ну все! Теперь он особо злой на орков и передавит их не один десяток.
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07.09.2022 12:03
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Боже, як вони його мучали....
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07.09.2022 11:51 Відповісти
Буцефал?
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07.09.2022 11:52 Відповісти
Він самий
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07.09.2022 11:56 Відповісти
Орки мабуть засрали все всередині..."руськім духом"
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07.09.2022 11:58 Відповісти
А колеса чому не накачані? Видайте полоненим оркам насос від лісапєда, нахай займаються.
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07.09.2022 11:58 Відповісти
Пусть подкачивают орально вдвоем - один вдувает, другой ему резиновую жопу пальцем затыкает.
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07.09.2022 13:08 Відповісти
С возвращением, братан!
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07.09.2022 12:00 Відповісти
Ну все! Теперь он особо злой на орков и передавит их не один десяток.
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07.09.2022 12:03 Відповісти
якась б..ть збирала той БТР, що він так по руках ходить
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07.09.2022 12:04 Відповісти
Обсмаліть його як кабана й обшкребіть ножем після кацапів!
Шуткую...
Просто помийте добре й спаліть пару складів БК москальських, як ритуал "очищення"...
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07.09.2022 12:04 Відповісти
не приZился у блохастых!
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07.09.2022 12:08 Відповісти
теперь хлоркой надо обсыпать...
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07.09.2022 12:11 Відповісти
І дустом обробити...
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07.09.2022 16:15 Відповісти
тре батюшку кликать,освятити той бетер)
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07.09.2022 12:18 Відповісти
неудивительно что потеряли Буцефала, учитывая что он обут в шоссейные лапти для грузовиков. Интересно какой чмошник в МО пролоббировал закупку такой резины? Руснявые БТРы обуты в более широкую резину и в такой грязи бы на пузо не сели
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07.09.2022 12:19 Відповісти
Комуніст, паркетний генерал, апологет муштри і совковщини, схематозник, і агент сепарів (скандал 2015 року)!
- ЗЕлений генерал Таран
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07.09.2022 14:13 Відповісти
▪️Волхов Яр взят;
▪️Вербовка взята.
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07.09.2022 12:19 Відповісти
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07.09.2022 12:25 Відповісти
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте!
Бийте скрізь, де е земля
І на морі бийте
Не давайте москалю
Випрямити спину
Піде добривом в ріллю Ворог
Украіни
І на згарищі Кремля
Все зерном засійте!
Бийте, браття, москаля!
Бийте, не жалійте! (с)
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07.09.2022 12:27 Відповісти
Живучий.
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07.09.2022 13:36 Відповісти
БТР повернувся додому до рідної хати
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07.09.2022 15:45 Відповісти
То, мабуть, той Буцефал який пести вломлював оркам в Маріуполі, та був залишений без БК....
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07.09.2022 15:59 Відповісти
Внутри теперь надо хлоркой мыть. А то и выжечь просто.
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07.09.2022 21:48 Відповісти
 
 