На будівлі військкомату в РФ помітили цегляний тризуб. Кажуть, це справа рук українських будівельників. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У місті Могоча Забайкальського краю Росії на будівлі військкомату викладено герб України у формі тризуба.
Про це заявила очільниця міста Наталія Веко у коментарі місцевому виданню Чита.ру, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, це справа рук українських будівельників, яку звели споруду ще у 1980-ті роки або у 1990-ті роки.
"Будинок було збудовано ще у 80-ті роки чи в 90-ті. Будували його українці. Тризуб викладений з цегли, він опуклий. Його не можна просто зафарбувати. Коли надійшло перше повідомлення про це, були оповіщені органи. Була велика дискусія. Були прихильники і того, щоб його прибрати, і того, щоб його залишити", – каже очільниця міста.
Вона додала, що тризуб з будівлі вирішили не прибирати, адже зробити це проблематично: "Ми ж не знищуємо пам'ятки та предмети мистецтва".
Будь ласка, зачекайте...
А маєте розуміння який зав'язок між
- нею та семирічною війною(Пугачевий бунт)
- Тартарія / Татари
- 5вуглові фортеці / кріпаки (крепость/крепостньіе)
- Брусиловский прорьів / позорньій мир?
Якщо Тризуб не замальвується, то роздовбіть весь військомат ФАБом
до другого приходу українців
буде гадати -що робити??
До Фуйла гонцов пішлють..
бо тіки воно все вирішує..
Новосибірськ Україна
Или призывники могут на его фоне фотографироваться, а фотки с собой брать: тебя в плен берут, а ты, такой, раз - фотографию-то предъявил.