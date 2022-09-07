На будівлі військкомату в РФ помітили цегляний тризуб. Кажуть, це справа рук українських будівельників. ФОТО

У місті Могоча Забайкальського краю Росії на будівлі військкомату викладено герб України у формі тризуба.

Про це заявила очільниця міста Наталія Веко у коментарі місцевому виданню Чита.ру, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це справа рук українських будівельників, яку звели споруду ще у 1980-ті роки або у 1990-ті роки.

"Будинок було збудовано ще у 80-ті роки чи в 90-ті. Будували його українці. Тризуб викладений з цегли, він опуклий. Його не можна просто зафарбувати. Коли надійшло перше повідомлення про це, були оповіщені органи. Була велика дискусія. Були прихильники і того, щоб його прибрати, і того, щоб його залишити", – каже очільниця міста.

Вона додала, що тризуб з будівлі вирішили не прибирати, адже зробити це проблематично: "Ми ж не знищуємо пам'ятки та предмети мистецтва".

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