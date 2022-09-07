УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16369 відвідувачів онлайн
Новини Фото Суспільство
23 764 58
Росія (47208) будівництво (761) Тризуб (17)

На будівлі військкомату в РФ помітили цегляний тризуб. Кажуть, це справа рук українських будівельників. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

У місті Могоча Забайкальського краю Росії на будівлі військкомату викладено герб України у формі тризуба.

Про це заявила очільниця міста Наталія Веко у коментарі місцевому виданню Чита.ру, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, це справа рук українських будівельників, яку звели споруду ще у 1980-ті роки або у 1990-ті роки.

"Будинок було збудовано ще у 80-ті роки чи в 90-ті. Будували його українці. Тризуб викладений з цегли, він опуклий. Його не можна просто зафарбувати. Коли надійшло перше повідомлення про це, були оповіщені органи. Була велика дискусія. Були прихильники і того, щоб його прибрати, і того, щоб його залишити", – каже очільниця міста.

Вона додала, що тризуб з будівлі вирішили не прибирати, адже зробити це проблематично: "Ми ж не знищуємо пам'ятки та предмети мистецтва".

Читайте також: Великий альбом "Наш герб" про історію Тризуба викладено у вільний доступ. ФОТО

На будівлі військкомату в РФ помітили цегляний тризуб. Кажуть, це справа рук українських будівельників 01
На будівлі військкомату в РФ помітили цегляний тризуб. Кажуть, це справа рук українських будівельників 02

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+58
Вірно! Тризуб України це витвір мистецтва і пам'ятка архітектури
показати весь коментар
07.09.2022 12:22
+35
Ай, молодці! Далекоглядно.
показати весь коментар
07.09.2022 12:24
+30
Раніше не було наказу боятися. Зара уууу бандерівці
показати весь коментар
07.09.2022 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вірно! Тризуб України це витвір мистецтва і пам'ятка архітектури
показати весь коментар
07.09.2022 12:22 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 12:44 Відповісти
слава Київській Русі!
показати весь коментар
07.09.2022 12:49 Відповісти
Хтось ще пам'ятає... Дякую.

А маєте розуміння який зав'язок між
- нею та семирічною війною(Пугачевий бунт)
- Тартарія / Татари
- 5вуглові фортеці / кріпаки (крепость/крепостньіе)
- Брусиловский прорьів / позорньій мир?
показати весь коментар
07.09.2022 18:53 Відповісти
Такий бренд як наш тризуб - сама досконалість. На зазрість усім дизайнерам світу. Ахієзєри теж нехай заздрять.
показати весь коментар
07.09.2022 15:17 Відповісти
українське почуття гумору незрівнянне взагалі ні з чим
показати весь коментар
08.09.2022 00:21 Відповісти
Намёк очевиден.
показати весь коментар
07.09.2022 12:23 Відповісти
- Великой эпохе нужны великие люди. Но на свете существуют и непризнанные, скромные герои, не завоевавшие себе славы Наполеона.
показати весь коментар
07.09.2022 12:47 Відповісти
Ай, молодці! Далекоглядно.
показати весь коментар
07.09.2022 12:24 Відповісти
узкім треба нагадувати, що вони рабсіянє... що й було зроблено..
показати весь коментар
07.09.2022 12:54 Відповісти
Хренасе помітили, а раніше повилазило?
показати весь коментар
07.09.2022 12:25 Відповісти
Раніше не було наказу боятися. Зара уууу бандерівці
показати весь коментар
07.09.2022 12:27 Відповісти
Біологічна будова свиней не дозволяє їм задерти голову і подивитися в небо. Тризуб досі був у "сліпій зоні". Певно шось ремонтували, навічно протікший дах ,наприклад.
показати весь коментар
07.09.2022 12:48 Відповісти
Могли накласти на цеглу з малюнком "тризуба" товстий шар фарби, підібравши під тон стіни З часом фарба обсИпалася (У мене брат так зробив "заподляну" кацапу в Підмосков"ї Будували йому заміський будинок Так він так їм "нерви помотав" - поки вони працювали Так вони йому під фронтон пляшки пусті вмурували - відкритими горлами назовні Вкрили тонким шаром штукатурки - яка через місяць обсипалася І правильно зробили - він їм не заплатив обумовлену суму та ще й натравив на них бандюків Через півроку примчався до них з грошима, вдвічі більшими, ніж те, що заборгував - аби "вигнали бісів" з дому! Бо у вітряну погоду у домі починалося виття і гудіння Брат цілий "ритуал" проводив три години коло дому - поки хлопці під фронтоном заливали через горла цементним розчином пляшки Це його так колись дід-будівельник навчив - у нас так майстри в старі часи подібних "гнидюків" провчали)
показати весь коментар
07.09.2022 13:56 Відповісти
так красиво!
показати весь коментар
07.09.2022 12:26 Відповісти
Тролизм верхнего уровня.
показати весь коментар
07.09.2022 12:27 Відповісти
А з низу є і кацапський символ - швабра
показати весь коментар
07.09.2022 12:28 Відповісти
З усього виходить, що будівлю треба спалити, інакше ніяк. З документами і воєнкомом
показати весь коментар
07.09.2022 12:28 Відповісти
Вони тупі та не знають, що трезуб - це особиста печатка князя Володимира Ясна Сонечка.
показати весь коментар
07.09.2022 12:28 Відповісти
"Була велика дискусія... тризуб з будівлі вирішили не прибирати..." та ще закупити державних правпорів України, щоб зустрічати визволителів Далекосхідного "Зеленого клину".
показати весь коментар
07.09.2022 12:29 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 12:29 Відповісти
Пусть взрывают дом вместе с жильцами
показати весь коментар
07.09.2022 12:30 Відповісти
какой ужас!
показати весь коментар
07.09.2022 12:30 Відповісти
Ми з України.
показати весь коментар
07.09.2022 12:35 Відповісти
Три пакета градів по будівлі, та один два кінжала. Ти подиви що Ураїнці роблять.
показати весь коментар
07.09.2022 12:36 Відповісти
Кацапы стонут, что ВСУ взяли Волохов Яр, Семёновку и движутся на Шевченково. Там до Купянска уже рукой подать.
показати весь коментар
07.09.2022 12:36 Відповісти
А что там по бакалеи?
показати весь коментар
07.09.2022 12:39 Відповісти
Уже фото постят нашего воина с флагом около вывески. Правда город большой. И фото около вывески не означает, что взяли. В общем ждём официальных сыодок через недел
показати весь коментар
07.09.2022 12:41 Відповісти
Агрегатное превращение воды изо льда в пар посредством таза и кацапской задницы.
показати весь коментар
07.09.2022 12:40 Відповісти
Хай "стогнуть"! Головне що комбінацію непогану крутонули: Притягли увагу до Херсону Кацапи стягли до нього купу військ Наші заперли їх на західному березі А потім нанесли удар під Харковом! Якщо вийдуть на Куп"янськ - переріжуть логістику забезпечення північного угрупування
показати весь коментар
07.09.2022 13:05 Відповісти
опа опа резиновая попа
показати весь коментар
07.09.2022 12:37 Відповісти
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
показати весь коментар
07.09.2022 12:38 Відповісти
Від жовто-блакитних кольорів у кацапів пердаки горять синім полум'ям, а Тризуб вони терплять.
Якщо Тризуб не замальвується, то роздовбіть весь військомат ФАБом
показати весь коментар
07.09.2022 12:40 Відповісти
везде кричать что они мол русские(чьи?) а потом вспетушиться на герб их мол, князя. ватники, сэр
показати весь коментар
07.09.2022 12:40 Відповісти
тупа бавовна
до другого приходу українців
буде гадати -що робити??
До Фуйла гонцов пішлють..
бо тіки воно все вирішує..
показати весь коментар
07.09.2022 12:41 Відповісти
так цей фуйло памятник київському Володимиру поставив ... тепер Тризуб ніззя чіпати ..
показати весь коментар
07.09.2022 13:02 Відповісти
Тризуб - це герб Русі, герб України! Звичайно, що москва- орда ненавидить цей герб вільних людей...
показати весь коментар
07.09.2022 12:46 Відповісти
Да! Могоча, для того, кто служил при ссср было имя нарицательное !
показати весь коментар
07.09.2022 12:46 Відповісти
А ще "Магдагача"!
показати весь коментар
07.09.2022 13:58 Відповісти
Тризуб - це сила!
показати весь коментар
07.09.2022 12:50 Відповісти
Тризуб сила-русні могила.
показати весь коментар
07.09.2022 12:55 Відповісти
так і на кремлі скоро буде тризуб, якщо ще буде кремль
показати весь коментар
07.09.2022 12:52 Відповісти
ординський кремль буде знищено .. кому він потрібен?
показати весь коментар
07.09.2022 12:57 Відповісти
гарно!!!!
показати весь коментар
07.09.2022 12:54 Відповісти
що не побудують Українці - все гарно!
показати весь коментар
07.09.2022 12:58 Відповісти
бо Душа вкладається і ручечки з відкіля треба ростуть...
показати весь коментар
07.09.2022 13:09 Відповісти
Неможна прибрати Тризуб? Зруйнуйте будівлю, та побудуйтк нову! Як що, хватить "лойу" в макитрі!
показати весь коментар
07.09.2022 13:01 Відповісти
Дякуйте українцям, бо якби вони не побудували цей цегляний будинок, то до цього б часу мали б нахилившийся сарай з гівна та палок
показати весь коментар
07.09.2022 13:32 Відповісти
триндєц воєнкомату
показати весь коментар
07.09.2022 13:37 Відповісти
кацапи думали вивезуть українців силоміць і вони перестануть бути українцями ? Фуй вам фашисти, українці вас породили і вбьють
Новосибірськ Україна
показати весь коментар
07.09.2022 13:57 Відповісти
прийдеться кацапам зносити військкомат. а шо робити?
показати весь коментар
07.09.2022 13:58 Відповісти
Краще вимести з цієї будівлі кацапів, щоб непаплюжили наший Герб!
показати весь коментар
07.09.2022 16:28 Відповісти
На дальне востоке, Забайкалье, Хабаровский край, полно выходцев с Украины. Еще в советские времена распределяли после институтов отстраивать *****.
показати весь коментар
07.09.2022 15:49 Відповісти
Розбомбити нахер !!! разом із мешканцями...
показати весь коментар
07.09.2022 15:59 Відповісти
Теперь свинособаки его снесут.
показати весь коментар
07.09.2022 17:16 Відповісти
Ну, возможно, работники военкомата могут использовать трезубец, как своего рода оберег.
Или призывники могут на его фоне фотографироваться, а фотки с собой брать: тебя в плен берут, а ты, такой, раз - фотографию-то предъявил.
показати весь коментар
07.09.2022 17:43 Відповісти
Виноват, не "могут", а "смогут".
показати весь коментар
07.09.2022 17:44 Відповісти
Дали згоду навведення Миротворчих військ ЗСУ на територію російськой федерації
показати весь коментар
09.09.2022 12:42 Відповісти
 
 