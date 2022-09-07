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Філатов подякував дніпрянам за допомогу ЗСУ: передали бійцям 7,5 тисяч пар взуття. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Дніпрі за кошти громади передали бійцям ЗСУ 7,5 тисяч пар взуття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
"Хочу подякувати усім дніпрянам, усім, хто допомагає ЗСУ, волонтерить, донатить на благодійні фонди та просто чесно сплачує податки. Напередодні передали бійцям 7,5 тисяч (сім тисяч п'ятсот!) пар взуття... За гроші територіальної громади Дніпра, за гроші кожного з вас. Щодня допомагаємо фронту. Дякую, земляки!" - написав він.
Борис Філатов зазначив, що наразі у Дніпрі відшивають зимову форму, яку також передадуть захисникам України.
Топ коментарі
+11 Alex Dev d4763325
показати весь коментар07.09.2022 13:06
+9 5 копійок
показати весь коментар07.09.2022 13:11
+8 Garry Grant
показати весь коментар07.09.2022 13:06
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Будь ласка, зачекайте...
та й взагалі... кращеб придумали щось інше щоби не бруднити це шо є...
наближаємо хто як може...