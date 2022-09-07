УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16369 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
4 587 19
війна (56406) Дніпро місто (2157) допомога (5052) Філатов (419) ЗСУ (5712)

Філатов подякував дніпрянам за допомогу ЗСУ: передали бійцям 7,5 тисяч пар взуття. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Дніпрі за кошти громади передали бійцям ЗСУ 7,5 тисяч пар взуття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Філатов подякував дніпрянам за допомогу ЗСУ: передали бійцям 7,5 тисяч пар взуття 01

"Хочу подякувати усім дніпрянам, усім, хто допомагає ЗСУ, волонтерить, донатить на благодійні фонди та просто чесно сплачує податки. Напередодні передали бійцям 7,5 тисяч (сім тисяч п'ятсот!) пар взуття... За гроші територіальної громади Дніпра, за гроші кожного з вас. Щодня допомагаємо фронту. Дякую, земляки!" - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Корбан передає на фронт 60 машин, не зважаючи на позбавлення громадянства Зеленським. ВIДЕО

Борис Філатов зазначив, що наразі у Дніпрі відшивають зимову форму, яку також передадуть захисникам України.

Філатов подякував дніпрянам за допомогу ЗСУ: передали бійцям 7,5 тисяч пар взуття 02
Філатов подякував дніпрянам за допомогу ЗСУ: передали бійцям 7,5 тисяч пар взуття 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Дякую м.Дніпро! Дніпро завжди був авангардом в боротьбі з ордою з самого початку.
показати весь коментар
07.09.2022 13:06
+9
Цікаво, чим допоміг ЗСУ 95 квартал.
показати весь коментар
07.09.2022 13:11
+8
Не кажіть дєрьмаку і його протеже із Запоріжжя.
показати весь коментар
07.09.2022 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зарегался 1 сентября и набрасываешь гуано на вентилятор, обсирая волонтеров и помощь армии. Нормальная качество , пара таких на розетке 3000 грн стоит, ну ты то на армию наверняка миллионы пожертвовал, тролль-новодел.
показати весь коментар
07.09.2022 13:48 Відповісти
Дякую м.Дніпро! Дніпро завжди був авангардом в боротьбі з ордою з самого початку.
показати весь коментар
07.09.2022 13:06 Відповісти
Не кажіть дєрьмаку і його протеже із Запоріжжя.
показати весь коментар
07.09.2022 13:06 Відповісти
Цікаво, чим допоміг ЗСУ 95 квартал.
показати весь коментар
07.09.2022 13:11 Відповісти
та здрасьте ! а тату хной на жопе...шо уже не считается??? а оно ж не бесплатно))))
показати весь коментар
07.09.2022 13:15 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 13:16 Відповісти
Угу...А о раздражении на нежной жопе от хны никто и не упоминает.А ведь эти геройские квартальные ребята рисковали здоровьем.Ну вот что ни говорите,а наш мужественный ниразунеубежавший ********** не зря их наградил орденами и медалями.Заслужили.
показати весь коментар
07.09.2022 13:24 Відповісти
та да... теперь должно полегчать - будут прикладывать оте награды туда, где печет (тем более цена им такая же) не наградам Украины вообще, а тем, не заслуженным, не выстраданным и обесцененным этой шалупенью...
показати весь коментар
07.09.2022 13:31 Відповісти
Цілком згоден.На нагородах,вручених цією зеленою потороччю потрібно ставити термін дії.Наприклад 2 роки.
показати весь коментар
07.09.2022 13:41 Відповісти
або виробляти їх з фольги або дерева... бо вони штучні (искуственные) не цінні...
та й взагалі... кращеб придумали щось інше щоби не бруднити це шо є...
показати весь коментар
07.09.2022 13:47 Відповісти
Для цих нікчем ось цього було досить.
показати весь коментар
07.09.2022 15:49 Відповісти
не заважає - тим і допомагає
показати весь коментар
07.09.2022 14:07 Відповісти
асфальтом
показати весь коментар
07.09.2022 16:19 Відповісти
разом до Перемоги!!!
наближаємо хто як може...
показати весь коментар
07.09.2022 13:16 Відповісти
Коли вже побачимо гору коробок з амуніцією та наліпками " ЗСУ від кварталу 95" і біля них мордатих орденоносців????
показати весь коментар
07.09.2022 13:17 Відповісти
Не на часі, вони по Європі з концертами баьло косять.
показати весь коментар
07.09.2022 13:38 Відповісти
 
 