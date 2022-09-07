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З воїном В’ячеславом Наливайком, який загинув під час боїв на півдні України, попрощалися у Михайлівському соборі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 7 вересня, у Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання та панахида за загиблим воїном В’ячеславом Наливайком ("Броня"), який загинув 3 вересня 2022 року пiд час виконання бойового завдання у Херсонській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наливайко народився 12 серпня 1965 року. Поховають воїна на кладовищі смт. Гостомель.
Як повідомлялося, у бою з окупантами на Півдні України загинув воїн В’ячеслав Наливайко.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
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