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Удар рашистів по Слов’янську: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 7 вересня, російські окупанти завдали ударів по Слов’янську Донецької області, внаслідок чого зруйновано частину багатоквартирного будинку. На місці працюють рятувальники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС У Донецькій області.

"У Слов’янську з-під завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу 3-поверхового багатоквартирного житлового будинку рятувальниками виявлено тіло чоловіка (анкетні дані встановлюються)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали двох ударів по Слов’янську. Пошкоджено школу та під’їзд будинку. Під завалами можуть бути люди, - мер Лях. ФОТОрепортаж

Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Удар рашистів по Слов’янську: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка 01
Удар рашистів по Слов’янську: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка 02
Удар рашистів по Слов’янську: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка 03
Удар рашистів по Слов’янську: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка 04
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07.09.2022 15:07 Відповісти
 
 