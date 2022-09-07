Удар рашистів по Слов’янську: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 вересня, російські окупанти завдали ударів по Слов’янську Донецької області, внаслідок чого зруйновано частину багатоквартирного будинку. На місці працюють рятувальники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС У Донецькій області.

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"У Слов’янську з-під завалу частково зруйнованого внаслідок обстрілу 3-поверхового багатоквартирного житлового будинку рятувальниками виявлено тіло чоловіка (анкетні дані встановлюються)", - йдеться у повідомленні.

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Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.







