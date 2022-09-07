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ЗСУ "затрофеїли" російські танки поблизу Балаклії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські захисники "затрофеїли" танки російських окупантів поблизу Балаклії на Харківщині.

Фото оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що фото зроблено поблизу Балаклії.

Також дивіться: Трофеї українських бійців на щойно захопленій позиції окупантів "Москва" на околиці Балаклії. ВIДЕО

ЗСУ затрофеїли російські танки поблизу Балаклії 01
ЗСУ затрофеїли російські танки поблизу Балаклії 02
ЗСУ затрофеїли російські танки поблизу Балаклії 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+63
Борислав Береза

Избранное · 1 ч ·

Помните вчера многие российские пропагандоны рассказывали, что в окружение под Балаклеей попали Самарский и Башкинский СОБР? А потом ещё писали, что они решили не задаваться. Все так, но не совсем. Не они решили не сдаваться, а было решение в плен этих мусоров не брать, раз они не хотят сложить оружие. Арта отработала на отлично. Теперь пропагандоны удивлены, что с СОБРом нет связи. Для связи с ними теперь нужен медиум, который может с адом коммуницировать.

А семьи вояк из Самарского и Башкирского СОБРа получат белые Лады в обмен на гробовые за своих детей, мужей, братьев и отцов. Мы вас не звали. Тут оккупантам лишь смерть! И это мы ещё не начинали.

Что с **@лом, рашисты? Ещё кто-то хочет приехать в Украину убивать нас? А это мы ещё не начинали.

PS Фото для иллюстрации. Фарш не выкладываю.
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07.09.2022 15:48
+53
ВСУ пустили на дно баржу с оккупантами на Херсонщине - ОК "Юг"

"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", - сообщают в командовании.
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07.09.2022 15:36
+42
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07.09.2022 15:42
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Тепер він буде молоть рашистів )
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07.09.2022 15:35 Відповісти
ВСУ пустили на дно баржу с оккупантами на Херсонщине - ОК "Юг"

"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", - сообщают в командовании.
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07.09.2022 15:36 Відповісти
Вася утонул.
https://censor.net/ua/photo_news/3365671/zsu_zatrofeyily_rosiyiski_tanky_poblyzu_balakliyi_fotoreportaj
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07.09.2022 16:31 Відповісти
долго теперь украинцы Херсонщины не будут употреблять сомов в пищу.
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07.09.2022 17:08 Відповісти
"Тю на тебе!" Можна подумать - до війни соми мало потопельників та іншою дохлятини жерли! Та й інша риба теж від напіврозкладеного м"ясця не відмовиться! Навіть карасі! Все залежить від ступеню розкладення м"яких частин тіла Мені про це розказував товариш - іхтіолог
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07.09.2022 17:42 Відповісти
Демілітаризація та утилізація кацапів триває за планом...
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07.09.2022 15:37 Відповісти
Судячи з того,що з плавучого лайна залишилось на рейдi Севастополя , то ця баржа - новой флагман чф кацапii,,,Була..
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07.09.2022 16:11 Відповісти
Давайте енота, что ли)
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07.09.2022 15:37 Відповісти
А якщо це...?

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07.09.2022 15:39 Відповісти
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07.09.2022 15:42 Відповісти
шо там? ))))
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07.09.2022 15:43 Відповісти
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07.09.2022 15:45 Відповісти
Арфістка .
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07.09.2022 18:01 Відповісти
Ось, з херсонськими кавунами ))
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07.09.2022 18:11 Відповісти
❤️
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07.09.2022 18:25 Відповісти
вата тікала аж гай гудів..... вялікіе ще не навчились їздити на танках без палива......
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07.09.2022 15:37 Відповісти
Скільки штук, три? гарне поповнення в ЗСУ... шольц не дає "тигрів", будемо в орді кофіскувати....
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07.09.2022 15:39 Відповісти
Только не Т-14 Армата, танк будущего, но одно но, прийдется постоянно буксировать трактором.
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07.09.2022 15:56 Відповісти
там внутри кацапчики его двигают токо кирзачи мелькают аналоговнетные нанотехнологии
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07.09.2022 15:59 Відповісти
Сосєрк
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07.09.2022 15:45 Відповісти
Борислав Береза

Избранное · 1 ч ·

Помните вчера многие российские пропагандоны рассказывали, что в окружение под Балаклеей попали Самарский и Башкинский СОБР? А потом ещё писали, что они решили не задаваться. Все так, но не совсем. Не они решили не сдаваться, а было решение в плен этих мусоров не брать, раз они не хотят сложить оружие. Арта отработала на отлично. Теперь пропагандоны удивлены, что с СОБРом нет связи. Для связи с ними теперь нужен медиум, который может с адом коммуницировать.

А семьи вояк из Самарского и Башкирского СОБРа получат белые Лады в обмен на гробовые за своих детей, мужей, братьев и отцов. Мы вас не звали. Тут оккупантам лишь смерть! И это мы ещё не начинали.

Что с **@лом, рашисты? Ещё кто-то хочет приехать в Украину убивать нас? А это мы ещё не начинали.

PS Фото для иллюстрации. Фарш не выкладываю.
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07.09.2022 15:48 Відповісти
Сосямбу они получат а не лады. напишут пропал безвести защищая резиновую жопу путлера.
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07.09.2022 15:56 Відповісти
Здається тут буде до речі мій переклад твору Расула Гамзатова з московітського на "українскій русскій їзик" :
Мнє кажецца порой кацапи
с кровавих нє вєрнувшіхся полєй
нє в землю нашу палі падлом,
а прєвратілісь в бєлих "жигулєй".
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07.09.2022 16:09 Відповісти
Перебитую гусеницу- 3танк , в яме не соберешь.
Надо на ровную поверхность.
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07.09.2022 15:51 Відповісти
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07.09.2022 15:57 Відповісти
Олександр Палій

Избранное · 16 ч. ·

https://www.facebook.com/olegshupliak
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07.09.2022 16:06 Відповісти
 
 