Через агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни: Офіс Генпрокурора розслідує екоцид. ФОТОрепортаж

На пляжах Одещини з початку збройної агресії РФ проти України знаходять велику кількість загиблих морських ссавців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора

"Ймовірна причина їх загибелі - використання гідролокаторів на підводних та надводних човнах країни-агресора. Сонари видають потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин", - зазначається в повідомленні.

Проведено огляди та розтини морських свиней і дельфінів, знайдених мертвими на узбережжях. Відібрані зразки будуть направлені для проведення досліджень у Падуанському університеті (Італія), та окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверському університеті (Німеччина).

Також прокуратура готує запити про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Болгарія, Турецької Республіки та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів.

Прокурори Одещини відкрили кримінальне провадження за фактом екоциду (ст. 441 КК України).

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