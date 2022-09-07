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Через агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни: Офіс Генпрокурора розслідує екоцид. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На пляжах Одещини з початку збройної агресії РФ проти України знаходять велику кількість загиблих морських ссавців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора

"Ймовірна причина їх загибелі - використання гідролокаторів на підводних та надводних човнах країни-агресора. Сонари видають потужні звуки, які негативно впливають на здоров’я тварин", - зазначається в повідомленні.

Проведено огляди та розтини морських свиней і дельфінів, знайдених мертвими на узбережжях. Відібрані зразки будуть направлені для проведення досліджень у Падуанському університеті (Італія), та окремого дослідження структур внутрішнього вуха ссавців у Ганноверському університеті (Німеччина).

Також прокуратура готує запити про надання міжнародної правової допомоги до Республіки Болгарія, Турецької Республіки та Румунії щодо встановлення аналогічних випадків загибелі дельфінів.

Прокурори Одещини відкрили кримінальне провадження за фактом екоциду (ст. 441 КК України).

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Через агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни: Офіс Генпрокурора розслідує екоцид 01
Через агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни: Офіс Генпрокурора розслідує екоцид 02
Через агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни: Офіс Генпрокурора розслідує екоцид 03
Через агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни: Офіс Генпрокурора розслідує екоцид 04
Через агресію РФ у Чорному морі масово гинуть дельфіни: Офіс Генпрокурора розслідує екоцид 05

Автор: Богдан Гуньковський
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щось замовк грінпіс і Гретта Тумберг.....
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07.09.2022 16:07 Відповісти
Зато наша доморощенная Генпрокуратура, которая Офис. нашла себе "достойное" занятие, вместо борьбы с топ-коррупцией и преступлениями в сфере обеспечения безопасности страны
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07.09.2022 16:10 Відповісти
Профонация ‼️ Заняться нечем⁉️Дерьмак совсем обнаглел в промышленных масштабах схемы проворачивает‼️Скорее побеждайте , и дельфины от рашистов погибать не будут
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07.09.2022 16:40 Відповісти
печально,что только Украину это беспокоит.А где Эрдоган,где Болгария с Румынией? Почему "громко отмалчивается" Грузия???..Все эти страны тоже из Чёрноморского бассейна.
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07.09.2022 16:09 Відповісти
а до анексії дельфіни прогулянкові кораблі у морі супроводжували..
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07.09.2022 16:18 Відповісти
Маразм в генпрокуратурі
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07.09.2022 18:31 Відповісти
 
 