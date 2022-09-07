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Російські окупанти, яких сьогодні полонили ЗСУ на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час наступальних дій українські захисники полонили російських окупантів, серед них підполковник армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Окрім полонених росіян ЗСУ також дістається трофейна техніка окупантів.

Російські окупанти, яких сьогодні полонили ЗСУ на Харківщині 01
Російські окупанти, яких сьогодні полонили ЗСУ на Харківщині 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни захопили під Балаклією прапор 150 ордена Кутузова Ідрицької дивізії - копію прапора Перемоги, встановленого у 1945 над Рейхстагом. ФОТО (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+70
Лугандонцы убогие. Некому было спросить- "От шо тебе-долбой#бу было надо в 2014 году? Чем тебе Украина была не такая?". Дегенераты. Кретины,*****.
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07.09.2022 17:47
+69
Я так розумію кацапи Японці заберуть куріли без жодного пострілу. Бо нікому буде їх захищати
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07.09.2022 17:41
+61
сьогодні гарний врожай
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07.09.2022 17:40
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сьогодні гарний врожай
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07.09.2022 17:40 Відповісти
Брешут тупые тварюки , раньше брехали про "учения"заблудились , а сейчас "на улице впоймали"
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07.09.2022 18:27 Відповісти
В Харькове тоже на улице ловят!
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07.09.2022 22:20 Відповісти
iz samuliota negajno vpali.
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08.09.2022 00:51 Відповісти
Никому это говно лднровское не нужно,на обмен оно не годятся.суд и 15 лет тюрмы
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07.09.2022 20:07 Відповісти
Я так розумію кацапи Японці заберуть куріли без жодного пострілу. Бо нікому буде їх захищати
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07.09.2022 17:41 Відповісти
Пусть берут своё
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07.09.2022 17:42 Відповісти
пленних не брать.. за Азов за все
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07.09.2022 17:48 Відповісти
русские менты из собра и мобики.
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07.09.2022 17:42 Відповісти
Морди невинних ягнят на фото, а всередині лють на украінців !
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07.09.2022 17:44 Відповісти
з гітлеровськой колорадкой курви бігають


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07.09.2022 17:44 Відповісти
Адольфович, курва - пам'ятає на чию честь назвали його папашку
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07.09.2022 17:46 Відповісти
Потерь нет, Шушу держим, дайте денюх (с) Сёма П.
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07.09.2022 17:44 Відповісти
Главное прокукарекать-а там хоть не рассветай. И вместо того чтобы наказать подобную нечисть вроде этого "Гонзо" за наглую ложь, "ваньки" раскрыв рты гордятся за стаканом. Удивительное племя🤦
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07.09.2022 17:52 Відповісти
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07.09.2022 17:46 Відповісти
начинающий программист приходит к гуру и показывает листинг кода
--Не могу найти ошибку, можете взглянуть?
гуру бегло пролистал и возвращает назад. новичек в недоумении:
--Но вы так и не сказали где ошибка!
--Ошибка в ДНК.....
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07.09.2022 17:55 Відповісти
Киев за 3 дня,Лондон за 7,Ламанш- пролив 2 недели!
Украинское село за 6 месяцев
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07.09.2022 18:07 Відповісти
Не село. Поки що лише корівник біля села через півроку.
Село буде брати десятиліттями, як після 1945.
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08.09.2022 00:57 Відповісти
Може їм наливають...Смоли ***** гарячої.. забули вже ,як вони наших героїв каструють...
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07.09.2022 17:46 Відповісти
Але поляну краще подешевше накрвать...
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07.09.2022 21:15 Відповісти
Лугандонцы убогие. Некому было спросить- "От шо тебе-долбой#бу было надо в 2014 году? Чем тебе Украина была не такая?". Дегенераты. Кретины,*****.
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07.09.2022 17:47 Відповісти
Пане Грант,напевне питали,і саме такі питання задавали.Але ж у нього нежить,не міг більш чітко відповідати.І це ж,в основному,ОРДЛОвці.Це про них хвалився *****,що вони "Ще більш ефективні,ніж регулярні війська кацапів..."
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07.09.2022 21:17 Відповісти
Лугандятина. Саме дешеве м'ясо. Полполковника - це хороший обмінний фонд. ЗСУ - ви молодці.
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07.09.2022 17:47 Відповісти
дешевле свинины.....
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
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07.09.2022 17:59 Відповісти
"Чудо-богатыри" 150-й мотострелковой дивизии РФ позорно просрали свой флаг
Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия).
Об этом сообщил в телеграм-канале Тарас Березовец.
"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.

Эту информацию подтверждает также пресс-центр Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.
"Знамя 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Наш Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" взял под Балаклией на Харьковщине", - говорится в сообщении.
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07.09.2022 17:47 Відповісти
Более того это и есть знамя победы! Копия скорее всего но это все равно знак.

В любом случае это знамя 150-я мотострелковoй Идрицко-Берлинскoй ордена Кутузова дивизии. (В былые времена в случае утери боевого знамени части расформировали)
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07.09.2022 17:53 Відповісти
Росгвардия - говно, ВКС - говно, ВСУ - топчик (с) Игорь Г.
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07.09.2022 17:47 Відповісти
"Да здравствует наш советский суд! Самый гуманный суд в Мире!" (с)
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07.09.2022 17:48 Відповісти
Судді, які відпустили цю москальську лярву Душкіну на волю вже мають давати покази у нашій контррозвідці. Якщо це не так, то велике питання, чи є в нас незалежна держава? І чи хоче наш народ незалежної держави? Бо, якщо під 100% фактаж роботи на ворога, з-під варти суддя відпускає затриманого (-ную) і після цього суддю не карають за законами військового часу, тоді слід визнати, що у нас немає ані силових органів, котрі захищають державу, навіть під час війни. Це вирок нинішній владі, яка толерує сепарів та зрадників, наплював на десятки тисяч загиблих українців, до загибелі яких доклались і ті зрадники та зрадниці, яких випускає ZEлена "портновська феміда" з під варти на волю. Це черговий злочин цієї злочинної, антиукраїнської ZEленої мерзоти.
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07.09.2022 22:14 Відповісти
Крайняя фотка доставила смешные солдаты "второй армии во вселенной" в этих картузах-аэродромах:
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07.09.2022 17:48 Відповісти
Прикольні у них маски для, хоча і бюджетний варіант)

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07.09.2022 17:59 Відповісти
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07.09.2022 18:58 Відповісти
А шо права за чавела?
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07.09.2022 21:20 Відповісти
The Phantom of the Opera -
https://www.youtube.com/watch?v=pgz6PnHkmpY

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08.09.2022 01:01 Відповісти
*******-мопсель! Може їм ще самогону наллєте? Ти подивись, пригощають як дальніх родичів!
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07.09.2022 17:52 Відповісти
Крайнее фото напомнило
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07.09.2022 17:58 Відповісти
Скучниє у ніх ліца. Нікто їм дєнєг нє даст.
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07.09.2022 17:52 Відповісти
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07.09.2022 17:55 Відповісти
Хороший русский
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07.09.2022 18:08 Відповісти
доооо))
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08.09.2022 00:36 Відповісти
Чет он неважно выглядит.Мож сьел чего?
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07.09.2022 19:23 Відповісти
Ugu, - suxpajka 2014 goda.
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08.09.2022 01:02 Відповісти
На Варшавський трибунал їх! Так хочеться, щоб трибунал над кацапськими військовими злочинцями пройшов в Польщі! Україна і Польща завжди страждали через Московію.
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07.09.2022 17:56 Відповісти
...це м'ясо.

Йому трибунал тільки облегчить дальше існування .

Трибунал для отого клоуна.. шо на самому верху, для шойгу, для генералів, для агітаторів, що дурманили голови по зомбоящику, для ідеологів( пофамільно знають таких ).. а ці призовники та найманці повинні спокутувати не розкошуванням в спецтаборах, де харчі, які вони в своєму житті і не нюхали.. а на тяжких роботах по розбору знищенного ...на копальнях та розкорчуваннях згорілих посадок.. Роботи багато....

Шити рукавиці і клеїти конверти- шо клеїти дурня на курорті... можуть і наші " рідні" ЗК.. а ці зайди повинні віпрацьовувати і вдмолювати свої гріхи

Слава Воїнам України !

Дяка усим тим , хто з нами і за нас .
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07.09.2022 18:16 Відповісти
кашкети круті вдягнули...
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07.09.2022 17:57 Відповісти
Это , ***** , даже не орки - это , как говорила моя бабушка -"сміття",
Дивлячись на цей непотріб , стає огидно!
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07.09.2022 18:00 Відповісти
Фашисти прийшли на нашу землю. Цим воякам удовбали у голови, що звільняють "ісконниє" від бандерівців і нацистів. Геть московію із України!
Назавжди!
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07.09.2022 18:00 Відповісти
А шо ж такое. Опять кацапские бравые десантнички сдрыснули, бросили бедных мобиков.
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07.09.2022 18:00 Відповісти
Сруцькие своих не бросают🤣
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07.09.2022 18:04 Відповісти
Кацапии это отребье в качестве обменного фонда не нужно, а нам кормить десятилетиями в тюрьмах и подавно. Решение: разобрать на органы и поделом.
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07.09.2022 18:01 Відповісти
Якими "десятиріччями"?
Як шо не буде доведено шо вони страчували мирних мешканців, максимум шо вони отримають - 7 років....
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07.09.2022 18:20 Відповісти
Що він робить? Витает всех розведников?
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07.09.2022 18:02 Відповісти
А подполковник не отот на первом фото с права?
Похож на наркомана с детского возраста,явно срал каждую зиму в ведро в предбаннике.
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07.09.2022 18:03 Відповісти
вот еще мобиков наловили.....
https://twitter.com/i/status/1567523276389339138
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07.09.2022 18:05 Відповісти
Поталанило ублюдкам,що залишилисьживі. Атваєвалісь,кароч...
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07.09.2022 18:09 Відповісти
мда... у засРашки очень большие проблемы с кадрами, раз ТАКОЕ суют на передовую...
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07.09.2022 18:11 Відповісти
За ними был "второй эшелон", СОБР. Типа как заградотряд.
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07.09.2022 19:56 Відповісти
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07.09.2022 18:14 Відповісти
зріє "бавовна" на полях України
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07.09.2022 22:56 Відповісти
Ну і славненько!
Слава українським Воїнам!
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07.09.2022 18:18 Відповісти
А этих орков с луганды можно смело судить не только как военнопленных а и за предательство Украины!!! А если честно то на йух они нам нужны - теперь их охраняй, корми, пои, лечи, обогревай, развлекай, убеждай и т.д. …. Если задуматься то агрессия рашки в Украине с 2014 именно из за вас идёт, вы это понимаете а лугандоновцы???
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07.09.2022 18:18 Відповісти
І навіщо їх треба було публікувати? Тихенько б яйця повідрізали та на кіл їх. Усе б розповіли!
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07.09.2022 18:20 Відповісти
Кокарда - самая нужная вещь в амуниции кацапской армии !
Для наших снайперов !
Взял чуть ниже кокарды и враг на белых "жигулях" улетает в свои #беня....
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07.09.2022 18:25 Відповісти
Обмундирование прям по последнему слову. Штаны от деда?
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07.09.2022 18:31 Відповісти
мобіки з лугандона та мусора з паРаші. нікому на паРаші такі на обмін не потрібні.
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07.09.2022 18:33 Відповісти
С ЛуХанска
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07.09.2022 18:33 Відповісти
Вот где пригодился рускай язык, можно без переводчика допросить по быстрому.
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07.09.2022 18:35 Відповісти
Лугандонцям перекладач не потрібен,вони добре розуміють українську.Там же на відео лугандонське сміття,що кацапня викинула на м'ясо.Зрадниками всі гидуються,навіть москалі за людей їх не вважають
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07.09.2022 18:39 Відповісти
знищити тварюк, а попіл в кульках продати кацапам ... термін зберігання пару місяців ...
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07.09.2022 18:56 Відповісти
Оце називало себе 2-ю армією світу
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07.09.2022 19:02 Відповісти
На допиті скажуть шо вони блакитні шоломи ООН😄
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07.09.2022 20:58 Відповісти
__ах,диалоги ,диалоги ....
Одне ЛИШЕ питання ( 1!): хто надаэ важливу информацiю -на обмiН.
усэ iнше -додому ,через замiноване поле.....___
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07.09.2022 20:06 Відповісти
Лугадонів, що не мають дітей - розтріляти там на місці
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07.09.2022 20:16 Відповісти
А в чому різниця? От коли колорадського жука труять, то розбираються, чи є в нього діти? Там у 99% "лічинки" такі самі і перевихованню не підлягають, бо КАКЦАПИ!!!
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08.09.2022 12:35 Відповісти
Аби не дали "потомства".
А коли є діти - це важіль на них і їх родичів. Можна шантажувати.
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08.09.2022 14:32 Відповісти
Ні, в очах цих песиголовців не видно розкаяння...
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07.09.2022 21:58 Відповісти
"Взгрустні" на монітор, какцапура! Тільки витерти потім не забудь.
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08.09.2022 12:36 Відповісти
В школу беги, а то мамка заругает.
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08.09.2022 12:40 Відповісти
Навчись розмовляти не козлячим "язиком", а людською мовою, какцапе ))) Тоді й поговоримо, бо з козломовними вести дискусію не бачу сенсу.
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08.09.2022 12:45 Відповісти
Пізно мені в школу після університету, дегенерате ))) Не візьмуть... А от тебе в дитячий садок чи в заклад для розумово неповноцінних - ще візьмуть! Може навіть навчать розмовляти людською мовою, а не "гаваріть", як тупа мавпа!
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08.09.2022 12:55 Відповісти
А не жирно подібній мерзоті Мальборо, сочок і сосиски? Хліба й водички - максимум! І то в обмежених дозах! Дістала ця "доброта" - ці ****** йшли ВБИВАТИ!!!
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08.09.2022 12:39 Відповісти
Зачем эту падаль кормить?!!?? Расстрелять *****,кроме ******** на обмен .
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08.09.2022 17:24 Відповісти
А калорадку чому не з'їли? Це ж цілюща сила для орка. Не скористались такою можливістю ось потрапили до полону ))
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09.09.2022 01:38 Відповісти
 
 