61 711 89
Російські окупанти, яких сьогодні полонили ЗСУ на Харківщині. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час наступальних дій українські захисники полонили російських окупантів, серед них підполковник армії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Окрім полонених росіян ЗСУ також дістається трофейна техніка окупантів.
Топ коментарі
+70 Garry Grant
показати весь коментар07.09.2022 17:47
+69 Юрий Петров 33876dd3
показати весь коментар07.09.2022 17:41
+61 Sergey Rafalovych
показати весь коментар07.09.2022 17:40
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
--Не могу найти ошибку, можете взглянуть?
гуру бегло пролистал и возвращает назад. новичек в недоумении:
--Но вы так и не сказали где ошибка!
--Ошибка в ДНК.....
Украинское село за 6 месяцев
Село буде брати десятиліттями, як після 1945.
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
Защитники Украины во время боев за Балаклею на Харьковщине захватили как трофей флаг 150-й мотострелковой дивизии (150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия).
Об этом сообщил в телеграм-канале Тарас Березовец.
"Флаг 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Балаклея наша", - написал он.
Эту информацию подтверждает также пресс-центр Первой Отдельной Бригады Специального Назначения им. Ивана Богуна.
"Знамя 150 ордена Кутузова Идрицкой дивизии. Наш Отдельный батальон специального назначения "Дике поле" взял под Балаклией на Харьковщине", - говорится в сообщении.
В любом случае это знамя 150-я мотострелковoй Идрицко-Берлинскoй ордена Кутузова дивизии. (В былые времена в случае утери боевого знамени части расформировали)
https://www.youtube.com/watch?v=pgz6PnHkmpY
Йому трибунал тільки облегчить дальше існування .
Трибунал для отого клоуна.. шо на самому верху, для шойгу, для генералів, для агітаторів, що дурманили голови по зомбоящику, для ідеологів( пофамільно знають таких ).. а ці призовники та найманці повинні спокутувати не розкошуванням в спецтаборах, де харчі, які вони в своєму житті і не нюхали.. а на тяжких роботах по розбору знищенного ...на копальнях та розкорчуваннях згорілих посадок.. Роботи багато....
Шити рукавиці і клеїти конверти- шо клеїти дурня на курорті... можуть і наші " рідні" ЗК.. а ці зайди повинні віпрацьовувати і вдмолювати свої гріхи
Слава Воїнам України !
Дяка усим тим , хто з нами і за нас .
Дивлячись на цей непотріб , стає огидно!
Назавжди!
Як шо не буде доведено шо вони страчували мирних мешканців, максимум шо вони отримають - 7 років....
Похож на наркомана с детского возраста,явно срал каждую зиму в ведро в предбаннике.
https://twitter.com/i/status/1567523276389339138
Слава українським Воїнам!
Для наших снайперов !
Взял чуть ниже кокарды и враг на белых "жигулях" улетает в свои #беня....
Одне ЛИШЕ питання ( 1!): хто надаэ важливу информацiю -на обмiН.
усэ iнше -додому ,через замiноване поле.....___
А коли є діти - це важіль на них і їх родичів. Можна шантажувати.