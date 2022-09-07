Російські окупанти організували в Херсоні нову паромну переправу, - ЗМІ. ФОТО

Супутник Planet Labs 7 вересня зафіксував в Херсоні нову паромну переправу, яку використовують російські окупанти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".

На супутниковому фото видно, що біля одного з причалів тимчасового окупованого міста, де неподалік розташований пам’ятник Першим херсонським корабелам, організована переправа для перевезення вантажних автомобілів.

Нагадаємо, ЗСУ вже завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському. Зазначалося, що це "значно ослабило" логістику окупантів.

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