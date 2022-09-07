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Російські окупанти організували в Херсоні нову паромну переправу, - ЗМІ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Супутник Planet Labs 7 вересня зафіксував в Херсоні нову паромну переправу, яку використовують російські окупанти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Схеми".
На супутниковому фото видно, що біля одного з причалів тимчасового окупованого міста, де неподалік розташований пам’ятник Першим херсонським корабелам, організована переправа для перевезення вантажних автомобілів.
Нагадаємо, ЗСУ вже завдавали ударів по трьох мостах на Херсонщині – Антонівському, Дар’ївському і Каховському. Зазначалося, що це "значно ослабило" логістику окупантів.
Топ коментарі
+49 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+26 jklpqrs
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+17 акаб акабіч
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Будь ласка, зачекайте...
Потрібні ваші зоркі оченята 👀 по набережним Херсону, Річпорту, Олешок, Гопрів і т.д
Цікавить баржі та всяка така суета, яка нещодавно рухалась.
Де вони плавають, де відстоюються, можливо, - яка техніка на них і так далі.
Пишіть до бота усе, що знаєте та бачите.
@nadzor_kherson_bot
https://t.me/UAonlii/36728
будь який танк дорожче не менше, ніж на порядок
тьі уже дваждьі ошибочньіе заявления делал и продолжаешь нести полную хрень
он сейчас не больше одного дня живёт здесь...!
https://t.me/c/1457892982/24633
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Реєстрація:07.09.2022 ...********* за*бал иди сказки экономики ***** рассказывай
https://censor.net/ua/news/3365504/okupant_pro_sytuatsiyu_na_hersonschynivse_most_razbaly_m_prosto_zdes_v_polnoyi_jpe_perehoplennya_gur
Папка уже в каком звании в ГРУ/ФСБ? Думаешь мамка-судя отмажет за разворовывание в особо крупных размерах?
тонет паром, поет Харон о чем-то рядом...." ))
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Неудачная попытка оккупантов переправиться через Днепр на пароме.
https://t.me/hyevuy_dnepr/35533
Не фартануло, не повезло.
За словами заступника міністра оборони США Білла Лапланта, американські військові інструктори навчили українських військових використовувати таке озброєння ще навесні.
Для довідки, Harpoon - американська протикорабельна крилата ракета, одна з найпоширеніших у світі. Ракета має дозвукову швидкість польоту, максимальна дальність стрільби становить від 90 до 220 км.